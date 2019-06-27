Ольга Наумова оказалась менее притягательной

Чем обернется для «Магнита» окончание периода «двоевластия»

Из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития глава «Магнита» Ольга Наумова покинула компанию. Ее место займет президент ретейлера Ян Дюннинг. Именно с его приходом в январе в «Магните» началось «двоевластие»

Ольга Наумова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова приняла решение покинуть свой пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Освободившуюся должность займет действующий президент компании Ян Дюннинг.

В разговоре с РБК Наумова сообщила, что о дальнейшей карьере пока предметно не думала. «Обнаружила, что у меня 33 дня отпуска есть неиспользованного», — отметила топ-менеджер.

В ВТБ и инвестиционной «Марафон Групп» (крупнейшие акционеры «Магнита») кадровые изменения не комментируют.

Как сообщил РБК источник, близкий к компании, решение об уходе Наумовой было принято на прошлой неделе. Основная причина — расхождение во взглядах на стратегию развития «Магнита»: Наумова, по его словам, настаивала на экспансии. Совет директоров же видел перспективы в трансформации и повышении эффективности существующих магазинов, а также в более точечном селективном подходе к открытию новых магазинов.

Что за год в «Магните» успела сделать Наумова, почему она покинула свой пост и что с компанией будет дальше, разбирался РБК.

Что сделала Наумова с «Магнитом»

Кадровые изменения в «Магните» начались практически сразу после смены мажоритарного акционера сети. В феврале 2018 года 29,1% розничной группы выкупила группа ВТБ. Затем, спустя всего несколько месяцев, финансовая группа перепродала почти 12% своего пакета инвестиционной «Марафон Групп», основанной выходцами из А1 Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым.

Наумова перешла в «Магнит» весной из X5 Retail Group, где с 2013-го руководила сетью «Пятерочка». Специально под нового топ-менеджера была создана должность исполнительного директора, затем она стала гендиректором компании. Как рассказывала Наумова в интервью РБК после своего назначения, акционеры ретейлера поставили ей «достаточно понятные задачи — долгосрочные и четко измеряемые, в первую очередь рост капитализации». «Меня заинтересовало прежде всего то, что это игра вдолгую, длинный «забег» с целью поменять компанию, вернуть ей лидерство в ретейле — с карт-бланшем и без искусственных ограничений в плане форматов, размеров, категорий, видов бизнеса», — поясняла топ-менеджер.

Практически сразу после прихода Наумова участвовала в спорной, по версии миноритариев, сделке — покупке «Магнитом» дистрибьюторской «СИА Групп». Инвесторы считали это сделкой с заинтересованностью (владелец «СИА Групп» — «Марафон Групп»), которая не будет иметь явного положительного эффекта для ретейлера. Но сделка в итоге состоялась.

В сентябре Наумова представила инвесторам новую стратегию: ее суть — «Магнит» должен «стать выбором для каждой российской семьи, отвечая всем потребностям и желаниям покупателей в любой локации». В цифрах это означало рост доли «Магнита» на продуктовом рынке с 9 до 15% к 2023 году увеличение числа магазинов «Магнит» до 22,8 тыс., а точек формата «Магнит Косметик» — до 9,3 тыс. Но новую концепцию инвесторы тогда встретили прохладно, поскольку «ожидали большего». «Ольга [Наумова] — один из лучших управленцев в ретейле, и от ее перехода в «Магнит» все ждут полного обновления компании, которая жила в состоянии объективного застоя последние несколько лет, — делился тогда впечатлениями представитель одного из фондов — инвесторов «Магнита». — Но стратегия оказалась скорее фиксацией пусть хороших, но намерений, без тактической проработки». Нагляднее о новой команде во главе с Наумовой скажут результаты четвертого квартала 2018 года и первого квартала 2019-го, ожидал тогда собеседник.

Уже к концу третьего квартала прошлого года «Магнит» отчитался о росте чистой прибыли впервые за восемь финансовых кварталов. В четвертом квартале впервые за двухлетний период произошел рост сопоставимых продаж. Но первый квартал 2019-го инвесторов вновь не обнадежил: чистая прибыль ретейлера сократилась на 52,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, показатель EBITDA снизился на 6,5%, EBITDA margin составила 6 против 7,1% годом ранее. В компании такой результат объясняли динамикой валовой маржи и ростом доли операционных расходов.

На конец второго квартала 2018 года (по состоянию на июнь) у «Магнита» было около 17 тыс. магазинов, из которых 12,5 тыс. работали в формате «у дома», 244 — в формате гипермаркета, а 213 — в формате супермаркета. Кроме того, у ретейлера было 4 тыс. магазинов дрогери. На конец первого квартала 2019 года (по состоянию на 31 марта, последняя опубликованная отчетность) сеть состояла из 19,2 тыс. магазинов. Из них 13,9 тыс. работало в формате «у дома», а 467 — в формате супермаркета; также было более 4,8 тыс. магазинов дрогери. От развития гипермаркетов в рамках новой стратегии развития ретейлер отказался.

Когда появились слухи о возможном уходе Наумовой

В январе в «Магните» появилась новая должность — президента, которую занял бывший руководитель сети «Лента» Ян Дюннинг. Практически сразу после назначения участники рынка стали говорить о «двоевластии» в компании. И Дюннинга, и Наумову хотел видеть во главе «Магнита» еще его основатель Сергей Галицкий. «Это два сильнейших управленца в ретейле, но с разными подходами к процессу, — рассказывал тогда РБК источник, близко знающий обоих. — При их совместной работе может быть два варианта развития ситуации: или это будет самая сильная команда в истории российского ретейла, либо кто-то уйдет».

В «Магните» конфликта между менеджерами не видели, поскольку корпоративная структура предусматривала их фактическое подчинение друг другу. Так, Наумова как гендиректор отвечала за всю работу компании и возглавляла правление, в которое входил Дюннинг. «Экс-глава «Ленты», в свою очередь, будет сосредоточен на продвижении стратегии и взаимодействии со стейкхолдерами, а Наумова как гендиректор будет подотчетна ему и совету директоров», — уточнял тогда источник РБК в «Магните».

Что будет дальше с «Магнитом»

Как рассказал в ходе телефонной конференции Ян Дюннинг (уже в новом статусе), в связи с уходом Ольги Наумовой не стоит ожидать кардинальных изменений в стратегии ретейлера: в сентябре состоится ранее запланированное ее ежегодное обсуждение, будут обнародованы итоги ее реализации за последние 12 месяцев. Компания по-прежнему придерживается цели занять 15% рынка через четыре года: достигнуть этого «Магнит» рассчитывает не за счет наращивания количества торговых площадей, а прежде всего благодаря улучшению показателей уже работающих магазинов, уточнил Дюннинг. Комментируя возможные изменения в менеджменте, новый гендиректор ретейлера не исключил, что они могут последовать, но он отметил, что не ожидает значительного пересмотра команды управленцев.

Инвесторов новость о кадровых изменениях порадовала: на Московской и Лондонской фондовых биржах бумаги «Магнита» в течение среды постоянно находились в положительной зоне — рост достигал 4–5% к предыдущему дню торгов.

Наумова пришла в компанию в начале большой трансформации, и на этапе таких кардинальных изменений противоречия во взглядах на дальнейшее развитие неизбежны, считает независимый аналитик Наталья Колупаева. Но из-за того что эти внутренние разногласия дошли до рынка, разрешение ситуации в топ-менеджменте можно считать позитивной новостью, полагает она, поэтому акции показывают рост. В целом, хотя «Магнит» переживает сейчас сложный период, смену руководства можно считать эволюцией для ретейлера, в том числе из-за опыта и репутации Яна Дюннинга как эксперта, который глубоко понимает именно международный подход, заключила эксперт.

По словам портфельного менеджера компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, развитие ситуации (уход Наумовой) можно назвать закономерным. Проблема, по его мнению, заключается в стратегической ошибке акционеров и совета директоров «Магнита», которые неправильно спроектировали корпоративное управление, поставив во главе компании двух топ-менеджеров. Такая структура управления создает нестабильность и затягивает принятие решений, отмечает эксперт. Ключевой вопрос — сколько на этой ошибке потеряли акционеры, говорит он: это и целый год для развития, и деньги, которые были потрачены на топ-менеджмент.

Сейчас сложно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, поскольку, несмотря на компетенции Дюннинга в ретейле, надо помнить, что они во многом связаны с форматом гипермаркетов, говорит Нигматуллин. Бизнес «Магнита» сильно отличается, основной формат ретейлера — это небольшие магазины на арендованных площадях, напоминает эксперт, в то время как стратегия «Магнита», сформированная командой Наумовой, предполагает отказ от гипермаркетов. По его мнению, недооценка этого формата — один из наиболее спорных вопросов текущей стратегии. «Дальнейшее развитие ситуации сейчас спрогнозировать сложно, поскольку новая стратегия была принята меньше года назад, и этого времени в любом случае было бы недостаточно для того, чтобы она себя оправдала», — заключил Нигматуллин.

Для ретейлера уход Наумовой можно считать плохой новостью, поскольку его проблемы связаны в том числе и со сложными макроэкономическими условиями, что может стать причиной трений и отставок, говорит аналитик управления торговых операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Под руководством Ольги Наумовой «Магнит» стабилизировал показатели рентабельности и вернулся к росту продаж, напомнил он. По мнению эксперта, эти изменения соответствуют макроэкономическим возможностям, хотя не исключено, что акционеры ожидали лучших результатов.