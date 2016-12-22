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«Магнит» отправил сделку по покупке фармдистрибьютора на доработку
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«Магнит» отправил сделку по покупке фармдистрибьютора на доработку
Бизнес, 17:34
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«Магнит» отправил сделку по покупке фармдистрибьютора на доработку
Совет директоров «Магнита» счел недостаточно проработанными условия сделки по покупке фармдистрибьютора «СИА Групп». Целесообразность этой сделки ранее поставили под сомнение миноритарии розничной компании
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Совет директоров «Магнита», состоявшийся в среду, 25 июля, рассмотрел вопрос о приобретении фармдистрибьюторской компании «СИА Групп» и «счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными», следует из опубликованных материалов ретейлера. ​«Тем не менее совет разделяет стратегическое видение менеджмента о необходимости инвестирования в логистическую инфраструктуру с целью улучшения ценностного предложения покупателю и результатов LFL (показатель эффективности торговли, позволяющий оценить динамику ее развития. — РБК), — отмечается в документах. — В дополнение к текущей работе с Boston Consulting Group (консультант «Магнита», участвующий в разработке ее стратегии. — РБК) совет рекомендовал менеджменту привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение совету».

На вопрос РБК, когда совет директоров ждет новых предложений о развитии этой части логистического направления, на момент публикации в «Магните» не ответили.

В начале июня «Магнит» сообщил, что ведет переговоры о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп». Но предполагаемая покупка  вызвала беспокойство у миноритарных акционеров розничной компании, поскольку могла быть сделкой с заинтересованностью: «СИА Групп» принадлежит инвестиционной группе «Марафон Групп». Последняя же в конце мая приобрела у банка ВТБ 11,82% «Магнита». Под сомнение миноритарии ставили и возможный эффект от сделки. Как говорилось в заявлении одного из миноритариев — Prosperity Capital Management, — «нет необходимости покупать оптового продавца, нести его расходы, нанимать персонал и получать риски переноса неплатежей из других аптечных магазинов». ​

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Как пояснила ранее в интервью РБК гендиректор «Магнита» Ольга Наумова, «покупка дистрибьютора дает возможность не только оптимизировать транспортные расходы, но и параллельно получить дополнительно около 5% рентабельности, чего не дает вариант стратегического партнерства». «Если делать с нуля самим, потребуются значительные инвестиции и время», — отметила Наумова. Она напомнила, что помимо 51 аптеки у компании есть 4 тыс. дрогери-магазинов «Магнит Косметик», а так как товарное обеспечение этой категории близко к аптечному, эта сделка поможет оптимизировать расходы и процесс в целом.

«Эту задачу нам все равно придется решать тем или иным образом — если не покупкой, то стратегическим партнерством, если не с этим дистрибьютором, то с другим», — считает топ-менеджер.

Согласно опубликованной утром в четверг, 26 июля, отчетности «Магнита» на конец первого полугодия 2018 года, у компании было 4 тыс. магазинов формата дрогери (всего у компании 16 960 торговых точек), и это единственный сегмент группы, показавший положительный прирост 3,7% LFL показателей среднего чека (по группе он отрицательный — 1,7%). Также магазины дрогери показали самую высокую динамику роста выручки: за первые шесть месяцев 2018 года она выросла на 13,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 42,031 млрд руб. Общая выручка «Магнита» выросла на 7,2%, до 595,263 млрд руб.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: «Магнит» , СИА Групп
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