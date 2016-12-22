Акции «Магнита» отреагировали падением на новую стратегию компании

Стоимость акций сети резко снизилась после начала презентации новой стратегии и опустилась ниже 4 тыс. руб. за акцию. В этом году акции «Магнита» уже второй раз торгуются ниже этой отметки, до этого — только в начале 2012-го

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Стоимость акций розничной сети «Магнит» на Московской бирже резко снизилась сразу после того, как в Москве началась презентация стратегии для инвесторов. Если торги предыдущего торгового дня, 25 сентября, закрылись на отметке 4185 руб. за акцию, то к 17:30 по московскому времени она снизилась до 3999 руб. (минимальная цена, по которой проводилась сделка, — 3993 руб.). При этом еще утром компания находилась в незначительной, но плюсовой зоне. С начала года отметка ниже 4 тыс. руб. — 3995 руб. за акцию — была зафиксирована только 14 августа. До этого, примерно с середины 2012 года, стоимость бумаг ретейлера ниже этой отметки не опускалась.

Снижением реагирует и Лондонская фондовая биржа, где стоимость одной депозитарной расписки «Магнита» снизилась к 17:50 по московскому времени до $14,91 (минимальная цена сделки дня — $14,84), что на 5,81% ниже уровня предыдущего торгового дня.

Презентация, которую проводит менеджмент компании во главе с гендиректором «Магнита» Ольгой Наумовой, началась в 16:00 по московскому времени.

Согласно озвученным к моменту публикации планам, «Магнит» рассчитывает нарастить долю на рынке с 9% в 2018 году до 15% в 2023 году. Акцент компания планирует делать на формате магазинов «у дома» и «Магнит косметик» и отказаться от развития гипермаркетов.

На конец первого полугодия 2018 года «Магнит» объединял 16 960 торговых точек: 12 503 магазина «у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит семейный» и 4 тыс. магазинов дрогери. Выручка компании составила 595 млрд руб., что на 7,2% выше показателя аналогичного периода 2017 года.