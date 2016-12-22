«Магнит» отчитался о росте прибыли в третьем квартале

Чистая прибыль розничной сети «Магнит» в третьем квартале 2018 года выросла на 10%, до 7,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованных ретейлером неаудированных финансовых результатов. Рост показателя в компании связывают прежде всего со снижением расходов на уплату процентов в связи с более низкими по сравнению с прошлым годом ставками привлечения кредитов. Увеличение квартальной прибыли «Магнит» фиксирует впервые со второго квартала 2016 года.

«Главным результатом третьего квартала мы считаем подтверждение того, что разработанный нами в июне план первоочередных мер оказался верным и уже дал вполне ощутимый результат: мы получили прирост чистой прибыли, существенно подтянули like-for-like (сопоставимые продажи), — прокомментировала РБК результаты гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. — Показатели like-for-like пока неидеальны, их улучшение в целом не быстрый процесс, но позитивный тренд очевиден», — отметила она.

На результаты третьего квартала повлияла также оптимизация ключевых производственных процессов и затрат, что уже отразилось в росте EBITDA, руководство компании видит в этой части большой потенциал и продолжит работать в этом направлении.

Новые директор и стратегия Ольга Наумова пришла в «Магнит» в мае 2018 года после крупных изменений в структуре акционеров — в феврале основатель и основной владелец ретейлера Сергей Галицкий продал 29,1% акций группе ВТБ и отошел от руководства компанией. Перед Наумовой, которая до прихода в «Магнит» руководила торговой сетью «Пятерочка» (принадлежит главному конкуренту «Магнита» — компании X5 Retail Group), стояла задача определить новую концепцию развития ретейлера. Главной целью, которую поставили перед новым руководством, был рост капитализации, рассказывала Наумова в интервью РБК. Новую стратегию компания представила в конце сентября. Среди целей компании — наращивание доли рынка с 9 до 15% к 2023 году, создание «единой многоканальной экосистемы», создание для клиента «эмоционального опыта» при посещении магазинов, отказ от гипермаркетов и т.д.

Выручка «Магнита» за третий квартал выросла на 8,4%, до 310 млрд руб., что в компании связывают с восстановлением показателя сопоставимых продаж: они сократились на 2% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, тогда как во втором квартале 2018 года снижение по этому показателю составляло 5,2% к предыдущему году. За отчетный период «Магнит» открыл 482 новых магазина, а также в 380 была проведена реконструкция. По состоянию на 30 сентября 2018 года у ретейлера было 17 тыс. 442 магазина, из них 12 тыс. 813 магазинов формата «у дома», 457 супермаркетов «Магнит семейный» и 4172 магазина дрогери «Магнит Косметик».

За девять месяцев 2018 года чистая прибыль «Магнита» сократилась на 8,3%, до 25,38 млрд руб., а выручка выросла на 7,7%, до 905,37 млрд руб.