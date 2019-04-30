Чистая прибыль «Магнита» в первом квартале снизилась на 52%

Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в первом квартале 2019 года сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA снизился на 6,5%, до 19,1 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 6% по сравнению с 7,1% годом ранее. Такие результаты в компании объясняют динамикой валовой маржи и ростом доли операционных расходов. Среди факторов, оказавших давление на компанию в первом квартале, в «Магните» называют новые магазины в стадии «раскрутки», начислении резервов по долгосрочной программе мотивации, разовая компенсация новому члену правления, а также рост расходов на коммунальные услуги и аренду.

Выручка группы за отчетный период выросла на 10,1%, до 319,0 млрд руб. Отдельно розничная выручка увеличилась на 8,9%, до 310,6 млрд руб., а оптовые продажи — на 105,8%, до 6,6 млрд руб. Рост в оптовом звене в компании объясняют консолидацией продаж фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп».

Стоимость акций «Магнита» после публикации финансовых результатов за квартал к 12:00 по московскому времени на Московской фондовой бирже снизилась на 1,78%. На Лондонской бирже бумаги подешевели на 0,78%.

«Магнит» — второй по объему выручки российский ретейлер (после X5 Retail Group). По состоянию на 31 марта 2019 года сеть магазинов компании состояла из 19223 торговых точек. Из них 13909 работают в формате магазин у дома, 467 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4847 — в формате дрогери.