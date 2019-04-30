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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Чистая прибыль «Магнита» в первом квартале снизилась на 52%

Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в первом квартале 2019 года сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA снизился на 6,5%, до 19,1 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 6% по сравнению с 7,1% годом ранее. Такие результаты в компании объясняют динамикой валовой маржи и ростом доли операционных расходов. Среди факторов, оказавших давление на компанию в первом квартале, в «Магните» называют новые магазины в стадии «раскрутки», начислении резервов по долгосрочной программе мотивации, разовая компенсация новому члену правления, а также рост расходов на коммунальные услуги и аренду.

Выручка группы за отчетный период выросла на 10,1%, до 319,0 млрд руб. Отдельно розничная выручка увеличилась на 8,9%, до 310,6 млрд руб., а оптовые продажи — на 105,8%, до 6,6 млрд руб. Рост в оптовом звене в компании объясняют консолидацией продаж фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп».

Стоимость акций «Магнита» после публикации финансовых результатов за квартал к 12:00 по московскому времени на Московской фондовой бирже снизилась на 1,78%. На Лондонской бирже бумаги подешевели на 0,78%.

«Магнит» — второй по объему выручки российский ретейлер (после X5 Retail Group). По состоянию на 31 марта 2019 года сеть магазинов компании состояла из 19223 торговых точек. Из них 13909 работают в формате магазин у дома, 467 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4847 — в формате дрогери.

Кроме «Магнита» из крупнейших российских ретейлеров о деятельности за первый квартал также отчитались X5 Retail Group (крупнейший ретейлер; торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», Карусель») и «Лента». Чистая прибыль X5 Retail Group в первом квартале выросла на 65,2%, до 9,3 млрд руб., а выручка — на 15,5%, до 405,9 млрд руб., следует из сообщения компании. «Лента» отчиталась только об операционных результатах: из публикации ретейлера следует, что компания показала самые низкие темпы роста выручки среди трех крупнейших ретейлеров — в первом квартале она выросла на 6%, до 99 млрд руб.

Теги: «Магнит», прибыль
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