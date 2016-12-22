Экс-глава «Пятерочки» стала руководить «Магнитом»

Ольга Наумова, до весны 2018-го руководившая сетью «Пятерочка», возглавила розничную сеть «Магнит». В августе ей предстоит представить новую стратегию компании, стоимость которой в последние месяцы снижается

Ольга Наумова (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

О кадровых изменениях в «Магните» следует из опубликованных результатов совета директоров, состоявшегося в четверг, 21 июня.

«Я благодарна совету директоров за оказанное доверие, — прокомментировала РБК свое назначение Наумова. — Наша главная задача на этом этапе — внедрение в компании эффективной системы корпоративного управления, соответствующей лучшим мировым стандартам, и обеспечение максимальной прозрачности принимаемых в компании решений на всех уровнях».

Ольга Наумова до весны этого года была топ-менеджером у главного конкурента «Магнита» — с 2013 года она возглавляла сеть «Пятерочка», принадлежащую X5 Retail Group. Но в апреле она покинула свой пост «из-за расхождений во взглядах на принципы и систему управления с нынешним менеджментом X5, а также из-за отсутствия у него как стратегического видения, так и поддержки реальных проектов развития бизнес-единицы и новых проектов», поясняла она.

Как рассказывали РБК два источника в «Альфа Групп» (основной акционер X5 Retail Group), у Наумовой был конфликт с Игорем Шехтерманом (глава розничной компании — прим. РБК), «который пришел в компанию на два года позже нее и не имел такого опыта в ретейле». «С учетом того, ​ что «Пятерочка» всегда была «флагманом» X5 Retail Group, Ольга [Наумова] всегда была фактически на уровне исполнительного директора, что не могло не вызывать конфликтов между двумя сильными управленцами», — говорил один из собеседников РБК.

Если по итогам 2013 года выручка 3 882 магазинов «Пятерочки» составила 348,39 млрд руб (или 65% от чистой розничной выручки X5 Retail Group), то незадолго до ухода Наумовой, к концу 2017 года, сеть насчитывала уже 11 225 магазинов, а оборот превысил 1 трлн руб. (77,8% от совокупной выручки розничной группы).

Завершив сотрудничество с X5 Retail Group Наумова фактически сразу перешла работать в «Магнит»: специально под нее в компании появилась должность исполнительного директора и как уверяли источники РБК, близкие к акционерам, «дальнейших изменений в менеджменте в ближайшее время не планировалось».

Наумова займет место Хачатура Помбухчана, который возглавил «Магнит» совсем недавно — в феврале 2018-го, сразу после смены мажоритарного акционера розничной сети. В начале года основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% группе ВТБ​. Спустя всего несколько месяцев финансовая группа перепродала часть своего пакета — почти 12% — инвестиционной «Марафон Групп», основанная выходцами из А1 Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым.

Изменения в составе акционеров «Магнита» инвесторы в последние почти полгода воспринимали неоднозначно. По итогам торгов в день объявления о сделке с ВТБ акции «Магнита» подешевели почти на 8%, до 4,47 тыс. руб. за бумагу. Капитализация компании снизилась за день на 38,4 млрд руб., до 455,8 млрд руб. Депозитарные расписки на Лондонской бирже (пять расписок равны одной акции) подешевели на 10%, до $17,64 за бумагу.

После объявления о приходе нового акционера «Марафон Групп» цена акции на московской бирже выросла на 1,8% до 5,26 тыс руб., стоимость бумаг на Лондонской — на 0,8% до $20,8.

Помбухчан — одна из ключевых фигур команды Сергея Галицкого, который начал работать в различных структурах «Магнита» еще 10 лет назад. В 2008 году он занял должность финансового директора ПАО «Магнит» и АО «Тандер», с 2010 года — председатель совета директоров ПАО «Магнит». В 2008-2012 годах также был гендиректором ООО «Магнит Финанс».

«Магнит» уже располагает «лучшей командой», будет и дальше ее усиливать и приглашать «людей вне зависимости от того, где они до этого работали», заявлял Помбухчан после прихода Наумовой. Вместе с Наумовой в «Магнит» из «Пятерочки» пришли директор по персоналу Татьяна Князева и директор региональной сети и центрального дивизиона Артем Смоленский.

Кроме того, к моменту прихода Наумовой в «Магнит», из «Марафон Групп» туда уже перешла финансовый директор Елена Милинова. До работы в «Марафон» Милинова занимала пост главного финансового директора Х5 Retail Group.

По словам Наумовой, будет продолжена работа над новой стратегией развития «Магнита» — она будет представлена совету директоров и акционеров в августе. «В стратегии, безусловно, будут отражены как наши планы по изменениям в традиционных для сети форматах, так и новые перспективные ниши, которые мы планируем занять, — рассказывает Наумова. — Особое внимание при внутренних обсуждениях положений новой стратегии мы уделяем внедрению инноваций и повышению качества товаров и услуг в магазинах «Магнит». Мы намерены сохранить все лучшее, благодаря чему «Магнит» многие годы был лидером отрасли и заслуженно пользовался доверием покупателей, и аккуратно, но решительно привнести современные технологии во все сферы деятельности компании. Все наши действия, безусловно, будут направлены на повышение капитализации «Магнита» и предоставление лучшей услуги покупателям».