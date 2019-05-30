Приемом и выполнением заказов занимается сервис Broniboy. Пока доставка осуществляется из пяти магазинов Краснодара, в рамках тестирования «Магнит» отработает бизнес-процессы для расширения масштабов сервиса

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«Магнит» начал тестировать доставку продуктов из супермаркетов сети в Краснодаре, говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.

Приемом и выполнением заказов занимается сервис Broniboy, сделать заказ можно через его приложение. Отмечается, что на данный момент для доставки доступно более 10 тыс. наименований, кроме алкоголя и табачных изделий, из пяти магазинов. В дальнейшем этот список будет расширяться.

«В рамках проекта «Магнит» оценит покупательский отклик на услугу и отработает бизнес-процессы для дальнейшего масштабирования сервиса», — указывается в сообщении ретейлера.

Летом прошлого года новый гендиректор «Магнита» Ольга Наумова в интервью РБК говорила, что в e-grocery есть особенность, связанная с высокой стоимостью «последней мили» при небольшом чеке. «Развитие продаж продуктов через интернет этим и ограничено: не каждый человек готов заплатить 200 или 300 руб. за доставку пакета с продуктами стоимостью те же 200 или 300 руб.», — поясняла Наумова. По ее словам, основной объем обеспечивают большие покупки и тяжелые предметы, однако сеть движется к снижению себестоимости доставки. Гендиректор «Магнита» отметила, что покупателю нужно предлагать «все целиком». «Зайдя в «Магнит», он должен сразу еще и товары из «М.Видео», например, получить», — говорила Наумова.

В феврале владелец «Пятерочки» X5 Retail Group сообщил, что сеть с середины месяца тестирует экспресс-доставку продуктов из 29 супермаркетов на юго-западе Москвы жителям ближайших районов. «Пятерочка» стала партнером маркетплейса Dostavista.Market. Стоимость доставки составляет 99 руб. при среднем чеке в прошлом году 349 руб.