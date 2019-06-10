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Минобороны и ФСО сохраняют частоту рядов
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Газета
Минобороны и ФСО сохраняют частоту рядов
Газета № 082 (3037) (1006) Технологии и медиа,
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Минобороны и ФСО сохраняют частоту рядов
Развитие 5G встретило противодействие в Совбезе
Совбез не поддержал конверсию используемых силовиками радиочастот, которые просят мобильные операторы для запуска связи 5G. Без этих частот Россия отстанет в развитии связи даже от Тропической Африки, предупредили в Минсвязи
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Совет безопасности России направил в правительство письмо, в котором в ответ на поручение проработать вопрос о расчистке частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц указал, что этот ресурс используется правительственными службами, его передача гражданским средствам связи нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны. Об этом РБК рассказали два федеральных чиновника. По словам одного из них, позиция Совбеза не обсуждалась на совещаниях, мнение Минобороны по вопросу она не учитывает.

Представитель аппарата Совбеза заявил РБК, что не располагает такой информацией и не подтверждает ее.

Представитель Минкомсвязи отказался комментировать информацию РБК. В то же время он отметил, что диапазон 3,4–3,8 ГГц — ключевой для развития 5G во всем мире. «Без его использования наше отставание в 5G неизбежно, а своего операторского и абонентского оборудования у России, к сожалению, пока нет. Производители обещают, что через три-пять лет появится, но это будет поздно. К тому времени сети 5G будут развернуты даже в наименее развитых странах Тропической Африки», — отметил представитель Минкомсвязи.

Как операторы просили частоты

Крупнейшие операторы не раз заявляли, что для оптимальной работы сетей 5G им нужны будут частоты из диапазона 3,4–3,8 ГГц. Однако Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение подобного ресурса в стране) в конце декабря выделила для развития следующего поколения мобильной связи частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. Выделение частот 3,4–3,8 ГГц тогда заблокировали члены комиссии, представляющие силовые ведомства: этот ресурс используют, в частности, Федеральная служба охраны и Минобороны.

В середине апреля курирующий в правительстве связь вице-премьер Максим Акимов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручения, которые позволили бы провести конверсию частотного спектра (перевести работающие в нем средства в другие части диапазона). Он отмечал, что телекоммуникационные компании «в один голос вспоминали участие президента в создании сетей связи четвертого поколения». Именно благодаря позиции Путина удалось расчистить частотный спектр, говорил Акимов.

Глава «Ростелекома» (компания также намерена участвовать в развитии 5G) Михаил Осеевский ранее призывал искать решение, несмотря на позицию силовых ведомств. «Проще всего сказать: у нас там все занято, мы там работаем, поэтому сделать ничего нельзя. Это не так, — говорил он. — От решения этой проблемы мы никуда не уйдем. Мне кажется, что это попытка сдвинуть куда-то вправо. Чем дольше будем пытаться сдвинуть, тем меньше времени останется в будущем».

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По словам одного из собеседников РБК, консультации по вопросу конверсии частот продолжатся. В них участвует в том числе курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов. О необходимости совместно с Минобороны и промышленностью работать над освобождением ресурса в диапазоне 3,4–3,8 ГГц говорится и в концепции «Разработка промышленных решений для создания сетей 5G в России», подготовленной «Ростехом». В конце мая правительство предложило поручить написание «дорожной карты» по беспроводным технологиям и 5G «Ростеху» и «Ростелекому». Предполагается, что соглашение о намерениях для проведения этой работы будет заключено в июне.

Представитель Максима Акимова заявил РБК, что поручение президента «не снято с контроля и вопрос по сути не решен». Представитель Юрия Борисова на момент публикации не ответил на запрос.

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На что повлияет позиция Совбеза

Представитель «МегаФона» сообщил, что им неизвестно о подобных решениях. По словам пресс-секретаря «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анны Айбашевой, диапазон 3,4–3,8 ГГц является самым перспективным для развертывания сетей 5G и компания «готова проводить пилоты в данном диапазоне, чтобы продемонстрировать его возможности и снять все риски». Она также отметила, что системами беспроводного доступа в этом диапазоне сейчас пользуются свыше 2 тыс. корпоративных клиентов «ВымпелКома». Представители МТС и «Ростелекома» отказались от комментариев.

«Вопрос с конверсией спектра для развития 5G критичен, и решить его будет сложнее, чем когда-то вопрос о расчистке частот для 3G и 4G. Видимо, пул военного оборудования, которое работает в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, очень большой и перевести его на другие частоты сложно. Но позиция Совбеза, который считает нецелесообразной передачу указанного диапазона в гражданское пользование, не ставит крест на дальнейшей дискуссии», — считает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Он указал, что, учитывая то, что диалог продолжается на самом высоком уровне, скорее всего, власти в итоге смогут найти решение, которое устроит и военных, и операторов. «Главное, чтобы дискуссия не продлилась слишком долго. Операторы могут использовать для 5G и другие диапазоны, но тогда наша страна рискует замедлиться в развитии новой технологии», — предупредил он. Также невыделение достаточной полосы частот для развития 5G крупным операторам приведет к росту тарифов на связь, ранее прогнозировал исполнительный вице-президент по стратегии «ВымпелКома» Александр Поповский. Он объяснял, что строительство 5G для операторов — это в первую очередь способ разгрузить сети 3G и 4G, которые в скором времени не справятся с растущим трафиком. В таком случае повышение цен на услуги будет попыткой сдержать рост трафика.

Авторы: Анна Балашова, Петр Канаев, Максим Солопов, Александра Посыпкина.
Теги: 5G , Совбез России , мобильная связь , Минобороны
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