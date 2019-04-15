Глава «Ростелекома» обвинил ГКРЧ в затягивании внедрения 5G

ГКРЧ отказывается передать «Ростелекому» и «Мегафону» диапазоны частот, необходимые для тестирования сетей 5G

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Отказ госкомиссии по радиочастотам ​(ГКРЧ) продлить срок действия пилотных зон для тестирования 5G затягивает сроки выделения частот под новое поколение связи. Об этом на заседании ГКРЧ заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает корреспондент РБК.

ГКРЧ ранее включала пункт о продлении сроков действия пилотных зон, однако позднее удалила его по просьбе силовых ведомств. Тестирование 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц вели «Ростелеком» и «Мегафон».

«3,4 — 3,8 ГГц — это базовый диапазон, который будет использоваться для развития 5G в других странах. Просили бы госкомиссию дать возможность продолжить работу», — заявил Осеевский.

В конце декабря Госкомиссия по радиочастотам выделила необходимые для 5G частоты: это диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27,1–​27,5 ГГц. Они оказались уже, чем диапазоны, указанные в проекте решения. Проблема заключалась в том, что на некоторых из частот уже работают силовые ведомства, включая Министерство обороны, отметил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Осеевский призвал искать решение, несмотря на позицию силовых ведомств. «Проще всего сказать: у нас там все занято, мы там работаем, поэтому сделать ничего нельзя. Это не так. Все равно нужно искать решение, нужно их обсуждать, нужно их предлагать. От решения этой проблемы мы никуда не уйдем. Мне кажется, что это попытка сдвинуть «куда-то вправо». Чем дольше будем пытаться сдвинуть, тем меньше времени останется в будущем», — сказал он.