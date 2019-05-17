«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G

«Ростех» разработал концепцию перехода на отечественное оборудование для мобильной связи 5G и готов возглавить этот процесс. Корпорация признает, что для запуска производства придется кооперироваться с Huawei, Nokia и Cisco

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«Ростех» намерен возглавить процесс производства оборудования для сетей 5G. Это следует из разработанной госкорпорацией концепции «Разработка промышленных решений для создания сетей 5G в России» (копия проекта есть у РБК, его положения подтвердил источник РБК, близкий к «Ростеху»). Документ был представлен Минпромторгу 7 мая, сообщил один из участников рынка.

Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.

Суть предложений «Ростеха»

Для разработки комплексного решения 5G требуется «создание контролируемой кооперации отечественных компаний-лидеров по всем компонентам» и «головной организации-производителя», отмечается в концепции «Ростеха». В качестве последней указана сама госкорпорация. При ней может быть создан технический совет, в который войдут технический директор «Ростеха» и главные конструкторы различных производителей, эксперты рынка. Он будет отвечать за проектирование комплексных решений для крупнейших операторов связи, а также корпоративных клиентов (Сбербанка, «Российских железных дорог», «Газпрома», «Транснефти»), отмечается в материалах.

В концепции указано, что у российских предприятий радиоэлектронной промышленности есть возможность развивать производство отечественной продукции для сетей 5G. Подобные сети включают в себя шесть основных компонентов: пользовательские устройства, сеть радиодоступа, транспортную и опорную сети, сервисные платформы и обеспечение информационной безопасности. «Ростех» проанализировал возможности российских компаний и предложил сосредоточиться на разработке линейки продуктов для четырех из перечисленных компонентов. Производство еще двух — сети радиодоступа и опорной сети, по оценке «Ростеха», в России освоено менее чем на 20%, поэтому в госкорпорации предлагают кооперироваться с международными компаниями. В качестве примеров в концепции указаны Huawei, Nokia, Cisco или производитель решений на базе открытых стандартов Open RAN.