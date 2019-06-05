МТС и Huawei займутся развитием 5G в России

Российская и китайская компании подписали соответствующее соглашение о запуске и развитии сетей связи пятого поколения в Кремле в присутствии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

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Китайская компания Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МТС.

Сотрудничество в этой сфере было заключено в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В плане двух компаний — внедрение в России технологий и решений 5G и IoT (Internet of Things) на действующей инфраструктуре МТС, развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных видом использования, в том числе и на инфраструктурных объектах.

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