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Минкомсвязь предложила операторам создать консорциум по развитию 5G
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Минкомсвязь предложила операторам создать консорциум по развитию 5G
Технологии и медиа, 00:00
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Минкомсвязь предложила операторам создать консорциум по развитию 5G
Для развития 5G в России необходимо создать единую национальную сеть на отечественном оборудовании, следует из разработанной по заказу Минкомсвязи концепции. Против такого подхода ранее категорически выступили участники рынка
Фото: Сергей / Интерпресс / ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) предложило крупнейшим мобильным операторам — МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдингу» (Tele2) — объединиться в консорциум для строительства единой национальной сети мобильной связи пятого поколения (5G). Эту рекомендацию подготовил Научно-исследовательский институт радио (НИИР), разработавший по заказу Минкомсвязи «Концепцию 5G». В пятницу, 30 ноября, этот документ обсуждался на прошедшей в ведомстве встрече с представителями операторов (на уровне вице-президентов) и главой Союза LTE, который объединяет операторов «большой четверки». Об этом РБК рассказали два участника рынка. Информацию подтвердил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. «Состоялся конструктивный диалог. Операторы взяли время на изучение предложений», — сказал он.

РБК проанализировал концепцию, подготовленную НИИР (выводы из нее подтвердили несколько участников рынка), чтобы разобраться, как предполагается развивать 5G и какие есть альтернативы.

1. Что даст пользователям 5G?

После внедрения 5G пользователям станут доступны услуги на основе голограмм и мультимедиа с эффектом присутствия, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей (Internet of Things, IoT), тактильного интернета. Среди наиболее востребованных на первом этапе упоминаются синхронный перевод с иностранного языка, «умный» дом, управление дронами.

Новые сети смогут пропускать больший объем информации на большей скорости. Скорость в направлении к абоненту составит 10 Гбит/с, от абонента к базовой станции — 5 Гбит/с. Это в 10–100 раз выше, чем в существующих сетях. Одновременно в сети 5G смогут работать до 100 млн абонентских устройств на 1 кв. км. Время автономной работы устройств с небольшим энергопотреблением, например сенсоров IoT, вырастет до десяти лет.

2. Для чего нужен консорциум?

Общие затраты операторов «большой четверки» для развертывания сетей 5G в Москве к 2024 году, как отмечается в концепции, могут составить 41 млрд руб. при преимущественно самостоятельном строительстве сетей, 29 млрд руб. — при использовании части инфраструктуры совместно и 19 млрд руб. — при развитии единой национальной сети. В городах-миллионниках речь будет идти о 163 млрд руб., 114 млрд руб. и 72 млрд руб. соответственно.

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Исходя из этого базовым для развития 5G в России предлагается рассматривать сценарий создания единой национальной сети. Операторы должны будут выработать организационно-правовую форму для реализации этого сценария и создать консорциум. Он будет являться держателем частот, будет проводить мероприятия по их конверсии (переводу работающих на этих частотах средств в другие диапазоны, чтобы можно было запустить мобильную связь). При этом консорциум должен будет предоставлять операторам доступ к частотному ресурсу для строительства сетей 5G «на заранее оговоренной справедливой и недискриминационной основе».

3. На каких принципах и базе будет работать сеть?

При оказании критически важных услуг в сетях 5G, например телемедицины или беспилотного транспорта, их качество должно соответствовать определенным параметрам, говорится в документе. При оказании услуг 5G необходимо отказаться от принципа сетевой нейтральности, подразумевающего равную скорость доступа ко всем сервисам. «Связь 5G основана на управлении параметрами интернет-трафика, в том числе приоритизации абонентов и трафика критически важных коммуникаций, большое количество сервисов, которые будут завязаны на сети 5G, требуют установления разных приоритетов и скорости доступа к ресурсам», — утверждают эксперты НИИР.

Сейчас законодательство не разрешает, но и не запрещает операторам устанавливать приоритет отдельным абонентам, но против отмены принципа сетевой нейтральности высказывались в Федеральной антимонопольной службе и Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

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По заданию Минкомсвязи НИИР должен был провести анализ информационной безопасности сети 5G, основанной на применении российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств, абонентского и сетевого оборудования, а также программного обеспечения. НИИР указал, что у предприятий радиоэлектронной промышленности есть время для развития производства отечественной промышленной продукции для 5G. «Имеющиеся компетенции, опыт, научно-технический, технологический задел российских предприятий позволяет производить промышленную продукцию для сетей 5G, конкурентоспособную зарубежной продукции», — говорится в документе.

4. Как операторы относятся к созданию консорциума?

Ранее за создание консорциума и единой сети 5G выступал «Ростелеком». Представитель этой компании сообщил, что они по-прежнему поддерживают такой сценарий: «Э​то удешевит и, главное, ускорит развертывание 5G. В свою очередь, от этого зависит развитие большого количества направлений цифровой экономики». Идею поддерживают и в «Т2 РТК Холдинге» (45% принадлежит «Ростелекому»).

МТС выступает «за конкурентное развитие стандарта 5G как единственный способ предоставить качественные сервисы по доступным ценам», сообщил представитель компании. «Проблема нехватки частотного ресурса не решается созданием инфраструктурного оператора, поскольку это не закрывает вопрос дефицита спектра. Решающим в запуске первых коммерческих сетей 5G является распределение частот на прозрачной основе и за адекватную стоимость», — указал он.

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По словам представителя «ВымпелКома», развертывание 5G через консорциум может быть более перспективным, чем строительство сетей отдельными игроками, но в том случае, если будут обеспечены условия для конкуренции и не пострадает надежность функционирования сети, обеспечения резервирования. В «МегаФоне» не ответили на вопросы РБК.

Представитель Союза LTE заявил РБК, что «в условиях нехватки частот любые варианты должны быть внимательно рассмотрены».

«В России есть свои объективные условия загрузки радиочастотного спектра, которые придется учитывать при развитии 5G. Новая технология уже сейчас востребована, в первую очередь для услуги широкополосного доступа, а для нее необходимы широкие полосы частот. Возможно, Минкомсвязь видит решение этой задачи за счет механизма консорциума», — считает гендиректор Национального исследовательского института технологий и связи (НИИТС) Александр Минов.

5. Есть ли альтернатива концепции НИИР?

Ранее свою концепцию по развитию 5G подготовил Союз LTE. В ней указано, что конверсия частот будет длиться до 2022 года и обойдется в 11,8–16 млрд руб., писали «Ведомости». Из этой суммы операторы готовы оплатить 4,3 млрд руб., а 7,4–12,2 млрд руб. необходимо будет привлечь из федерального бюджета. Основные затраты придутся на строительство сетей. Если каждая компания будет делать это сама, то расходы в 2020–2027 годах могут составить 130–165 млрд руб. на одного оператора. Если сеть будет строить единый оператор, затраты всей отрасли составят не менее 470–514 млрд руб., указывал Союз LTE, ссылаясь на прогнозы PwC. Но вариант с единой сетью в союзе считали наименее предпочтительным — среди прочего он приведет к нарушению конкуренции.

Как пояснил Олег Иванов, обе концепции направят для обсуждения в АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию одноименной программы. По его словам, есть желание строить 5G на российском оборудовании, но его пока не существует, поэтому тестовые зоны будут создаваться на иностранном. Первые тендеры на частоты для 5G, как надеются в Минкомсвязи, пройдут летом-осенью 2019 года. Однако окончательно сроки будут зависеть от желания участников рынка участвовать в торгах, от того, будет ли создаваться инфраструктурный оператор, отметил Иванов.

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина, Евгения Баленко.
Теги: 5G , мобильные операторы , концепция , Минкомсвязь
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