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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Вице-премьер Акимов назвал стоимость сети 5G и попросил Путина о помощи
Максим Акимов на встрече с Владимиром Путиным рассказал о планах по созданию в стране сетей 5G. Он попросил не отдавать выделенные на это средства иностранной олигополии
Максим Акимов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

В ходе разговора с главой государства вице-премьер Максим Акимов рассказал, что на создание сети связи следующего поколения будет затрачено около 650 млрд руб.

«Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», — цитирует вице-премьера пресс-служба Кремля.

«Давление будет сильное, и, понятно, все компании имеют хорошие позиции в России, и предстоит конкурентная борьба. И правила локализации при создании сетей связи пятого поколения должны быть довольны жесткими», — сказал вице-премьер.

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Также Акимов отметил, что телекоммуникационные компании «в один голос вспоминали участие президента в создании сетей связи четвертого поколения». По его словам, именно благодаря позиции Путина удалось расчистить частотный спектр. Сейчас ситуация, по словам министра, тоже непростая, потому что верхний диапазон спектра (3,4–3,8 гигагерца) в основном используется для специальных задач. В связи с этим Акимов попросил президента дать поручения, которые позволили бы провести конверсию частотного спектра.

«Это была бы мощная поддержка этому проекту», — подчеркнул Акимов.

В мае прошлого года перспективы развития сетей 5G в России оценивала PwC. Компания подсчитала, что на создание соответствующей инфраструктуры каждый из российских операторов с 2020 по 2027 год заплатит по 130–165 млрд руб. Таким образом, общая сумма тогда оценивалась в 610 млрд руб.

При этом авторы исследования указывали, что затраты можно сократить, если все игроки согласятся на совместное использование инфраструктуры.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Максим Акимов, 5G
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