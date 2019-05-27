Тереза Мэй наконец нашла выход

Как повлияет на Brexit отставка премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня. РБК разобрался, как это решение отразится на внутренней политике Великобритании и на выходе страны из Европейского союза

Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Что произошло

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера правящей Консервативной партии, который занимала с лета 2016 года. Лидер партии является премьер-министром, поэтому Мэй продолжит выполнять обязанности главы правительства, пока консерваторы не выберут себе нового лидера. Этот процесс может занять более месяца. Сейчас на пост лидера партии и нового премьера претендуют около 20 членов палаты общин.

Почему Тереза Мэй назвала дату отставки

Дата отставки может быть связана с предстоящим 5–6 июня визитом в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа. МИД Великобритании 23 мая указал, что во время его приезда Мэй все еще будет премьером.

Что привело к отставке

Позиции Мэй внутри партии были подорваны после парламентских выборов в июне 2017 года , по итогам которых Консервативная партия лишилась большинства в парламенте.

по итогам которых Консервативная партия лишилась большинства в парламенте. Недовольство однопартийцев политикой Мэй усилилось на фоне ее уступок Евросоюзу. Критику, в частности, вызвали условия соглашения о выходе из ЕС, которое она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Евроскептики были особенно недовольны тем, что договоренности премьера не давали гарантий возвращения королевству полного суверенитета, в частности в торговой политике. В декабре прошлого года они инициировали вотум недоверия в отношении Мэй, но тогда премьер сохранила пост.

Мэй продолжали критиковать как оппозиционные лейбористы, так и однопартийцы. Предложенное ею соглашение о выходе из ЕС в парламенте ставилось на голосование три раза и каждый раз проваливалось. В марте премьер пообещала, что уйдет в отставку, как только соглашение будет принято. Во вторник она объявила о готовности пойти на дополнительные уступки в соглашении, однако члены правительства сообщили Мэй о низких шансах утвердить проект и призвали ее уйти в отставку, написала The Times. Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере Политика

Как отставка скажется на ходе Brexit

Выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Будущее Brexit зависит от того, кто возглавит следующее правительство, прокомментировал отставку доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Скорее всего, им станет сторонник более жесткой линии на переговорах с ЕС, например Борис Джонсон, предположил эксперт. Тогда вариант второго референдума о Brexit, который допустила Мэй, скорее всего, парламент не согласует. Это будет означать, что у Брюсселя не останется никакого резона переносить дату выхода Великобритании из ЕС, который намечен на 31 октября. «В этом случае Великобритания выйдет из ЕС вообще без соглашения», — сказал РБК Тэвдой-Бурмули.

«Детали соглашения о выходе могут быть изменены, но незначительно», — допустил старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт. «Чиновники ЕС, вероятно, испытывают смешанные чувства. С одной стороны, Мэй не могла бы довести процесс до заключения соглашения, с другой — ее преемник может оказаться еще менее способным на это», — сказал он.

Отсрочка Brexit.

Отсрочка выхода будет возможна только в том случае, если правительство возглавят сторонники более мягкого Brexit.

Кто может стать следующим премьером

В выборах нового лидера Консервативной партии может принять участие любой депутат партии, который заручился поддержкой по меньшей мере двух своих коллег.

В первом этапе голосования принимают участие только депутаты; возможны несколько раундов, в ходе которых депутаты выявляют двух наиболее популярных кандидатов.

Победитель выбирается на втором этапе голосованием всех рядовых членов партии.

Если в ходе первого этапа голосования все, кроме одного депутата, снимают свои кандидатуры, оставшийся кандидат автоматически становится новым лидером партии. Так произошло в 2016 году, когда с выборов снялась противник Терезы Мэй Андреа Ледсом. По оценке Гарнетта, фаворитом является экс-глава МИДа Борис Джонсон. Избрание нового премьера, скорее всего, приведет к досрочным выборам в парламент до конца года.

5 кандидатов на пост Мэй Борис Джонсон Бывший глава МИДа, который ушел в отставку в прошлом году. Поводом стало несогласие, на его взгляд, с чересчур мягкой позицией Мэй на переговорах с ЕС. Джонсон является фаворитом у британских букмекеров — коэффициент на его победу составляет 1,25 (данные букмекерской конторы Ladbrokes по состоянию на 10 утра 24 мая). Доминик Рааб Экс-министр по делам Brexit, который, как и Джонсон, покинул правительство из-за несогласия с уступками Мэй по Brexit. Шансы Рааба стать лидером партии — один к пяти, по оценке Ladbrokes. Майкл Гоув Министр по делам окружающей среды, который поддерживает соглашение Мэй. Саджид Джавид Глава МВД, который тоже выступает в пользу соглашения Мэй по Brexit. Джереми Хант Министр иностранных дел, выступает в пользу соглашения.

Реакция на отставку Мэй