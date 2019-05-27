Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,00 64,10 EUR Нал. 72,79 71,82 USD Бирж. 64,45 -0,02 EUR Бирж. 72,17 -0,08 USD ЦБ. 64,61 +0,12 EUR ЦБ. 72,32 +0,48 EUR/USD 0,00 +0,00 BTC/USD Бирж. 8779,98 +794,28 IMOEX 2629,57 +0,39% RTSI 1285,12 +0,47% Brent 68,80 +1,15% DJIA 25585,69 +0,37% Nasdaq 7637,01 +0,11%
Тереза Мэй наконец нашла выход
Лента новостей
Двух фигурантов дела экс-губернатора Хорошавина отправили в колонию 09:48, Общество Пхеньян назвал Болтона советником Трампа «по разрушению мира» 09:41, Политика Хорошо ли вы спите. Тест 09:35, РБК и Philips Как устроена венчурная индустрия в России 09:28, PRO При атаке на автобус в афганском Кабуле пострадали десять человек 09:22, Общество Угадай город по фото: Москва или Петербург 09:18, Недвижимость Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделя 09:10, Quote Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей 09:08, Общество Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга 09:04, РБК и Футболер Как Netflix спасает африканский кинематограф от пиратов — Bloomberg 09:01, PRO Трамп назвал условие вступления в переговоры с Ираном 08:54, Политика Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве 08:41, Финансы Как стать успешным предпринимателем: 8 историй владельцев малого бизнеса 08:35, РБК и «Билайн» Бизнес В РЖД предупредили о задержках на Ярославском направлении 08:34, Общество «Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники 08:31, Бизнес «Продукты-герои» и шопинг-миссии: как сегментировать товары и клиентов 08:30, PRO «Юлмарт» начнет работать по трансграничной модели 08:28, PRO В Раде оценили последствия предложенного Коломойским дефолта для Украины 08:12, Политика Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос» 08:05, Бизнес Во главе «Утконоса» встанет бывший руководитель Ozon 08:01, PRO Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости 08:00, Общество СМИ узнали об идее обязать супермаркеты принимать бутылки 07:47, Общество Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний 07:30, Технологии и медиа Кличко опубликовал видео c треснувшего моста в Киеве 07:11, Общество Дмитрий Халин: «Каждый покупатель элитного жилья является инвестором» 07:07, Недвижимость Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет 07:00, Экономика ВВП США и отчет «Аэрофлота»: к чему готовиться инвестору на этой неделе 06:51, Quote Трамп встретился с императором Японии Нарухито 06:27, Политика
Газета
Тереза Мэй наконец нашла выход
Газета № 072 (3027) (2705) Политика,
0
Тереза Мэй наконец нашла выход
Как повлияет на Brexit отставка премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня. РБК разобрался, как это решение отразится на внутренней политике Великобритании и на выходе страны из Европейского союза
Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Что произошло

  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера правящей Консервативной партии, который занимала с лета 2016 года. Лидер партии является премьер-министром, поэтому Мэй продолжит выполнять обязанности главы правительства, пока консерваторы не выберут себе нового лидера. Этот процесс может занять более месяца. Сейчас на пост лидера партии и нового премьера претендуют около 20 членов палаты общин.

Почему Тереза Мэй назвала дату отставки

  • Дата отставки может быть связана с предстоящим 5–6 июня визитом в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа. МИД Великобритании 23 мая указал, что во время его приезда Мэй все еще будет премьером.

Что привело к отставке

  • Позиции Мэй внутри партии были подорваны после парламентских выборов в июне 2017 года, по итогам которых Консервативная партия лишилась большинства в парламенте.
  • Недовольство однопартийцев политикой Мэй усилилось на фоне ее уступок Евросоюзу. Критику, в частности, вызвали условия соглашения о выходе из ЕС, которое она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Евроскептики были особенно недовольны тем, что договоренности премьера не давали гарантий возвращения королевству полного суверенитета, в частности в торговой политике. В декабре прошлого года они инициировали вотум недоверия в отношении Мэй, но тогда премьер сохранила пост.
  • Мэй продолжали критиковать как оппозиционные лейбористы, так и однопартийцы. Предложенное ею соглашение о выходе из ЕС в парламенте ставилось на голосование три раза и каждый раз проваливалось. В марте премьер пообещала, что уйдет в отставку, как только соглашение будет принято. Во вторник она объявила о готовности пойти на дополнительные уступки в соглашении, однако члены правительства сообщили Мэй о низких шансах утвердить проект и призвали ее уйти в отставку, написала The Times.
    Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере
    Политика

Как отставка скажется на ходе Brexit

  • Выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Будущее Brexit зависит от того, кто возглавит следующее правительство, прокомментировал отставку доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Скорее всего, им станет сторонник более жесткой линии на переговорах с ЕС, например Борис Джонсон, предположил эксперт. Тогда вариант второго референдума о Brexit, который допустила Мэй, скорее всего, парламент не согласует. Это будет означать, что у Брюсселя не останется никакого резона переносить дату выхода Великобритании из ЕС, который намечен на 31 октября. «В этом случае Великобритания выйдет из ЕС вообще без соглашения», — сказал РБК Тэвдой-Бурмули.

«Детали соглашения о выходе могут быть изменены, но незначительно», — допустил старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт. «Чиновники ЕС, вероятно, испытывают смешанные чувства. С одной стороны, Мэй не могла бы довести процесс до заключения соглашения, с другой — ее преемник может оказаться еще менее способным на это», — сказал он.

  • Отсрочка Brexit.

Отсрочка выхода будет возможна только в том случае, если правительство возглавят сторонники более мягкого Brexit.

Кто может стать следующим премьером

  • В выборах нового лидера Консервативной партии может принять участие любой депутат партии, который заручился поддержкой по меньшей мере двух своих коллег.
  • В первом этапе голосования принимают участие только депутаты; возможны несколько раундов, в ходе которых депутаты выявляют двух наиболее популярных кандидатов.
  • Победитель выбирается на втором этапе голосованием всех рядовых членов партии.
  • Если в ходе первого этапа голосования все, кроме одного депутата, снимают свои кандидатуры, оставшийся кандидат автоматически становится новым лидером партии. Так произошло в 2016 году, когда с выборов снялась противник Терезы Мэй Андреа Ледсом. По оценке Гарнетта, фаворитом является экс-глава МИДа Борис Джонсон. Избрание нового премьера, скорее всего, приведет к досрочным выборам в парламент до конца года.

5 кандидатов на пост Мэй

Борис Джонсон

Бывший глава МИДа, который ушел в отставку в прошлом году. Поводом стало несогласие, на его взгляд, с чересчур мягкой позицией Мэй на переговорах с ЕС. Джонсон является фаворитом у британских букмекеров — коэффициент на его победу составляет 1,25 (данные букмекерской конторы Ladbrokes по состоянию на 10 утра 24 мая).

Доминик Рааб

Экс-министр по делам Brexit, который, как и Джонсон, покинул правительство из-за несогласия с уступками Мэй по Brexit. Шансы Рааба стать лидером партии — один к пяти, по оценке Ladbrokes.

Майкл Гоув

Министр по делам окружающей среды, который поддерживает соглашение Мэй.

Саджид Джавид

Глава МВД, который тоже выступает в пользу соглашения Мэй по Brexit.

Джереми Хант

Министр иностранных дел, выступает в пользу соглашения.

Реакция на отставку Мэй

  • Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин назвал решение Терезы Мэй об отставке правильным. По его оценке, она признала, что стране известно уже несколько месяцев: премьер, как и ее разделенная партия, не может управлять. «Кто бы ни стал новым лидером тори, он должен дать людям определить будущее страны через немедленные всеобщие выборы», — считает Корбин.
  • Решающее слово о Brexit должны сказать граждане, cчитает мэр Лондона, лейборист Садик Хан. По его мнению, парламент должен отозвать свое решение о выходе из Евросоюза. Невозможным исполнение обязанностей Мэй сделали «Brexit-экстремисты» в ее партии, уверен Хан.
  • Главный претендент на пост лидера партии и следующего премьера Борис Джонсон назвал заявление Мэй очень достойным и поблагодарил ее за «стоическую службу». По его словам, пора исполнить ее призыв — сплотиться и реализовать Brexit.
  • Лидер Партии Brexit Найджел Фарадж призвал консерваторов извлечь уроки из нынешнего кризиса. «Уже два премьера-тори, стоявшие на проевропейских позициях, ушли. Либо партия извлечет из этого урок, либо умрет», — считает давний сторонник выхода Великобритании из Европейского союза.
  • Поддержку уходящему премьер-министру высказала Конфедерация британских промышленников. «Премьер-министр не могла бы работать больше, чтобы реализовать Brexit, который защитил бы экономику. Она покидает офис, пользуясь уважением бизнеса», — заявила гендиректор конфедерации Каролин Фэйрборн.
  • В Кремле напомнили, что при Мэй в отношениях России и Великобритании был непростой период. «К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с ее вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили.
Теги: Тереза Мэй , Консервативная партия , Великобритания , Brexit
Материалы по теме
Тереза Мэй расплакалась во время объявления об отставке Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter