Тереза Мэй наконец нашла выход

Что произошло
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера правящей Консервативной партии, который занимала с лета 2016 года. Лидер партии является премьер-министром, поэтому Мэй продолжит выполнять обязанности главы правительства, пока консерваторы не выберут себе нового лидера. Этот процесс может занять более месяца. Сейчас на пост лидера партии и нового премьера претендуют около 20 членов палаты общин.
Почему Тереза Мэй назвала дату отставки
- Дата отставки может быть связана с предстоящим 5–6 июня визитом в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа. МИД Великобритании 23 мая указал, что во время его приезда Мэй все еще будет премьером.
Что привело к отставке
- Позиции Мэй внутри партии были подорваны после парламентских выборов в июне 2017 года, по итогам которых Консервативная партия лишилась большинства в парламенте.
- Недовольство однопартийцев политикой Мэй усилилось на фоне ее уступок Евросоюзу. Критику, в частности, вызвали условия соглашения о выходе из ЕС, которое она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Евроскептики были особенно недовольны тем, что договоренности премьера не давали гарантий возвращения королевству полного суверенитета, в частности в торговой политике. В декабре прошлого года они инициировали вотум недоверия в отношении Мэй, но тогда премьер сохранила пост.
- Мэй продолжали критиковать как оппозиционные лейбористы, так и однопартийцы. Предложенное ею соглашение о выходе из ЕС в парламенте ставилось на голосование три раза и каждый раз проваливалось. В марте премьер пообещала, что уйдет в отставку, как только соглашение будет принято. Во вторник она объявила о готовности пойти на дополнительные уступки в соглашении, однако члены правительства сообщили Мэй о низких шансах утвердить проект и призвали ее уйти в отставку, написала The Times.
Как отставка скажется на ходе Brexit
- Выход Великобритании из ЕС без соглашения.
Будущее Brexit зависит от того, кто возглавит следующее правительство, прокомментировал отставку доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Скорее всего, им станет сторонник более жесткой линии на переговорах с ЕС, например Борис Джонсон, предположил эксперт. Тогда вариант второго референдума о Brexit, который допустила Мэй, скорее всего, парламент не согласует. Это будет означать, что у Брюсселя не останется никакого резона переносить дату выхода Великобритании из ЕС, который намечен на 31 октября. «В этом случае Великобритания выйдет из ЕС вообще без соглашения», — сказал РБК Тэвдой-Бурмули.
«Детали соглашения о выходе могут быть изменены, но незначительно», — допустил старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт. «Чиновники ЕС, вероятно, испытывают смешанные чувства. С одной стороны, Мэй не могла бы довести процесс до заключения соглашения, с другой — ее преемник может оказаться еще менее способным на это», — сказал он.
- Отсрочка Brexit.
Отсрочка выхода будет возможна только в том случае, если правительство возглавят сторонники более мягкого Brexit.
Кто может стать следующим премьером
- В выборах нового лидера Консервативной партии может принять участие любой депутат партии, который заручился поддержкой по меньшей мере двух своих коллег.
- В первом этапе голосования принимают участие только депутаты; возможны несколько раундов, в ходе которых депутаты выявляют двух наиболее популярных кандидатов.
- Победитель выбирается на втором этапе голосованием всех рядовых членов партии.
- Если в ходе первого этапа голосования все, кроме одного депутата, снимают свои кандидатуры, оставшийся кандидат автоматически становится новым лидером партии. Так произошло в 2016 году, когда с выборов снялась противник Терезы Мэй Андреа Ледсом. По оценке Гарнетта, фаворитом является экс-глава МИДа Борис Джонсон. Избрание нового премьера, скорее всего, приведет к досрочным выборам в парламент до конца года.
5 кандидатов на пост Мэй
Борис Джонсон
Бывший глава МИДа, который ушел в отставку в прошлом году. Поводом стало несогласие, на его взгляд, с чересчур мягкой позицией Мэй на переговорах с ЕС. Джонсон является фаворитом у британских букмекеров — коэффициент на его победу составляет 1,25 (данные букмекерской конторы Ladbrokes по состоянию на 10 утра 24 мая).
Доминик Рааб
Экс-министр по делам Brexit, который, как и Джонсон, покинул правительство из-за несогласия с уступками Мэй по Brexit. Шансы Рааба стать лидером партии — один к пяти, по оценке Ladbrokes.
Майкл Гоув
Министр по делам окружающей среды, который поддерживает соглашение Мэй.
Саджид Джавид
Глава МВД, который тоже выступает в пользу соглашения Мэй по Brexit.
Джереми Хант
Министр иностранных дел, выступает в пользу соглашения.
Реакция на отставку Мэй
- Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин назвал решение Терезы Мэй об отставке правильным. По его оценке, она признала, что стране известно уже несколько месяцев: премьер, как и ее разделенная партия, не может управлять. «Кто бы ни стал новым лидером тори, он должен дать людям определить будущее страны через немедленные всеобщие выборы», — считает Корбин.
- Решающее слово о Brexit должны сказать граждане, cчитает мэр Лондона, лейборист Садик Хан. По его мнению, парламент должен отозвать свое решение о выходе из Евросоюза. Невозможным исполнение обязанностей Мэй сделали «Brexit-экстремисты» в ее партии, уверен Хан.
- Главный претендент на пост лидера партии и следующего премьера Борис Джонсон назвал заявление Мэй очень достойным и поблагодарил ее за «стоическую службу». По его словам, пора исполнить ее призыв — сплотиться и реализовать Brexit.
- Лидер Партии Brexit Найджел Фарадж призвал консерваторов извлечь уроки из нынешнего кризиса. «Уже два премьера-тори, стоявшие на проевропейских позициях, ушли. Либо партия извлечет из этого урок, либо умрет», — считает давний сторонник выхода Великобритании из Европейского союза.
- Поддержку уходящему премьер-министру высказала Конфедерация британских промышленников. «Премьер-министр не могла бы работать больше, чтобы реализовать Brexit, который защитил бы экономику. Она покидает офис, пользуясь уважением бизнеса», — заявила гендиректор конфедерации Каролин Фэйрборн.
- В Кремле напомнили, что при Мэй в отношениях России и Великобритании был непростой период. «К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с ее вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.