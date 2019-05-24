Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере

Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Она вторая в истории женщина — глава британского кабинета. Чем запомнилась Мэй на национальной и мировой политической арене — в обзоре РБК

Тереза Мэй (Фото: Susana Vera / Reuters)

В палате общин

В конце 1980-х — начале 1990-х годов Тереза Мэй занималась политикой на местном уровне, будучи депутатом совета одного из районов Лондона. В 1997 году она впервые прошла в палату общин. С 2003 года стала получать министерские портфели в теневом кабинете консерваторов (теневое правительство формируется второй по численности партией в парламенте и полностью повторяет структуру действующего правительства, предполагается, что в случае прихода партии к власти люди из теневого кабинета смогут получить министерские портфели. — РБК). Она успела побывать теневым министром транспорта, теневым министром культуры и теневым министром труда и пенсий.

Будучи членом парламента, в 2002–2003 году Мэй выступала за военную операцию в Ираке (войска союзников во главе с США вошли в Ирак в марте 2003 года, поводом послужили заявления об опасности режима Саддама Хусейна для мира, в том числе в связи с разработкой на территории Ирака оружия массового поражения, активные боевые действия продолжались до 2011 года. — РБК). В 2016 году Тони Блэр, который занимал в начале нулевых пост премьер-министра и санкционировал присоединение к военной операции, заявил, что все еще считает свое решение правильным, хоть и признает ужасные последствия войны в Ираке.

Тереза Мэй продвигала законопроект о хранении сотовыми операторами и провайдерами сообщений и голосовых вызовов на случай запросов полиции, объясняя необходимость этих мер борьбой с терроризмом, хотя и называя эту тему чувствительной. Документ в прессе назвали «Шпионским уставом», провести его Мэй удалось лишь в 2015 году, когда консерваторы получили большинство в парламенте. закон вступил в силу в 2016 году.

На министерских должностях