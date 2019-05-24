Политика , 12:20
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Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Она вторая в истории женщина — глава британского кабинета. Чем запомнилась Мэй на национальной и мировой политической арене — в обзоре РБК
Тереза Мэй
В палате общин
- В конце 1980-х — начале 1990-х годов Тереза Мэй занималась политикой на местном уровне, будучи депутатом совета одного из районов Лондона. В 1997 году она впервые прошла в палату общин. С 2003 года стала получать министерские портфели в теневом кабинете консерваторов (теневое правительство формируется второй по численности партией в парламенте и полностью повторяет структуру действующего правительства, предполагается, что в случае прихода партии к власти люди из теневого кабинета смогут получить министерские портфели. — РБК). Она успела побывать теневым министром транспорта, теневым министром культуры и теневым министром труда и пенсий.
- Будучи членом парламента, в 2002–2003 году Мэй выступала за военную операцию в Ираке (войска союзников во главе с США вошли в Ирак в марте 2003 года, поводом послужили заявления об опасности режима Саддама Хусейна для мира, в том числе в связи с разработкой на территории Ирака оружия массового поражения, активные боевые действия продолжались до 2011 года. — РБК). В 2016 году Тони Блэр, который занимал в начале нулевых пост премьер-министра и санкционировал присоединение к военной операции, заявил, что все еще считает свое решение правильным, хоть и признает ужасные последствия войны в Ираке.
- Тереза Мэй продвигала законопроект о хранении сотовыми операторами и провайдерами сообщений и голосовых вызовов на случай запросов полиции, объясняя необходимость этих мер борьбой с терроризмом, хотя и называя эту тему чувствительной. Документ в прессе назвали «Шпионским уставом», провести его Мэй удалось лишь в 2015 году, когда консерваторы получили большинство в парламенте. закон вступил в силу в 2016 году.
На министерских должностях
- В 2010 году получила пост в правительстве Дэвида Кэмерона, став министром внутренних дел и одновременно министром по делам женщин. В своих выступлениях и интервью она говорила о важной роли женщин в политике и общественной жизни, в 2018 году Мэй уже в статусе премьер-министра открыла мероприятия, посвященные столетнему юбилею борьбы британских женщин за свои права. «Парламент, в котором почти не представлены женщины, — это парламент, который не может работать в полную силу. Более представительный парламент позволяет принимать более качественные решения, обеспечивает более качественный политический процесс и в конечном итоге более качественную работу правительства», — заявила политик.
- Будучи главой МВД, Мэй вместе с руководством британских вооруженных сил занималась обеспечением безопасности на летней Олимпиаде, которую Лондон принимал в 2012 году. Тогда задействовали десятки тысяч человек и военную технику, включая зенитно-ракетные комплексы. На слушаниях в парламенте Мэй заняла жесткую позицию, заявив, что по вопросам безопасности Олимпиады не может быть никаких компромиссов.
Тереза Мэй
- В 2014 году инициировала ужесточение правил задержания и обыска для полиции, чтобы для проведения процедуры требовались весомые обоснования. Мэй тогда обратила внимание на частые необоснованные задержания темнокожих мужчин: «Никто не выигрывает, когда задержаниями злоупотребляют. Это трата времени полиции. Это несправедливо, особенно по отношению к молодым темнокожим людям. Это вредит уверенности общества в полиции». Но в марте этого года после волны нападений с использованием холодного оружия требования к полиции были ослаблены в местах с наиболее острой ситуацией, в частности в Лондоне и в Южном и Западном Манчестере. Действующий глава МВД Саджид Джавид тогда сказал: «Полицейские находятся на передовой в борьбе с серьезным насилием, и жизненно важно дать им правильные инструменты для выполнения их работы».