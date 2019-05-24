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Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Она вторая в истории женщина — глава британского кабинета. Чем запомнилась Мэй на национальной и мировой политической арене — в обзоре РБК
Тереза Мэй (Фото: Susana Vera / Reuters)

В палате общин

  • В конце 1980-х — начале 1990-х  годов Тереза Мэй занималась политикой на местном уровне, будучи депутатом совета одного из районов Лондона. В 1997 году она впервые прошла в палату общин. С 2003 года стала получать министерские портфели в теневом кабинете консерваторов (теневое правительство формируется второй по численности партией в парламенте и полностью повторяет структуру действующего правительства, предполагается, что в случае прихода партии к власти люди из теневого кабинета смогут получить министерские портфели. — РБК). Она успела побывать теневым министром транспорта, теневым министром культуры и теневым министром труда и пенсий.
  • Будучи членом парламента, в 2002–2003 году Мэй выступала за военную операцию в Ираке (войска союзников во главе с США вошли в Ирак в марте 2003 года, поводом послужили заявления об опасности режима Саддама Хусейна для мира, в том числе в связи с разработкой на территории Ирака оружия массового поражения, активные боевые действия продолжались до 2011 года. — РБК). В 2016 году Тони Блэр, который занимал в начале нулевых пост премьер-министра и санкционировал присоединение к военной операции, заявил, что все еще считает свое решение правильным, хоть и признает ужасные последствия войны в Ираке.
  • Тереза Мэй продвигала законопроект о хранении сотовыми операторами и провайдерами сообщений и голосовых вызовов на случай запросов полиции, объясняя необходимость этих мер борьбой с терроризмом, хотя и называя эту тему чувствительной. Документ в прессе назвали «Шпионским уставом», провести его Мэй удалось лишь в 2015 году, когда консерваторы получили большинство в парламенте. закон вступил в силу в 2016 году.

На министерских должностях

  • В 2010 году получила пост в правительстве Дэвида Кэмерона, став министром внутренних дел и одновременно министром по делам женщин. В своих выступлениях и интервью она говорила о важной роли женщин в политике и общественной жизни, в 2018 году Мэй уже в статусе премьер-министра открыла мероприятия, посвященные столетнему юбилею борьбы британских женщин за свои права. «Парламент, в котором почти не представлены женщины, — это парламент, который не может работать в полную силу. Более представительный парламент позволяет принимать более качественные решения, обеспечивает более качественный политический процесс и в конечном итоге более качественную работу правительства», — заявила политик.
  • Будучи главой МВД, Мэй вместе с руководством британских вооруженных сил занималась обеспечением безопасности на летней Олимпиаде, которую Лондон принимал в 2012 году. Тогда задействовали десятки тысяч человек и военную технику, включая зенитно-ракетные комплексы. На слушаниях в парламенте Мэй заняла жесткую позицию, заявив, что по вопросам безопасности Олимпиады не может быть никаких компромиссов.

    Тереза Мэй (Фото: Dominic Lipinski / Reuters)

  • В 2014 году инициировала ужесточение правил задержания и обыска для полиции, чтобы для проведения процедуры требовались весомые обоснования. Мэй тогда обратила внимание на частые необоснованные задержания темнокожих мужчин: «Никто не выигрывает, когда задержаниями злоупотребляют. Это трата времени полиции. Это несправедливо, особенно по отношению к молодым темнокожим людям. Это вредит уверенности общества в полиции». Но в марте этого года после волны нападений с использованием холодного оружия требования к полиции были ослаблены в местах с наиболее острой ситуацией, в частности в Лондоне и в Южном и Западном Манчестере. Действующий глава МВД Саджид Джавид тогда сказал: «Полицейские находятся на передовой в борьбе с серьезным насилием, и жизненно важно дать им правильные инструменты для выполнения их работы».

Во главе британского правительства

  • В июле 2016 года вскоре после отставки Дэвида Кэмерона Тереза Мэй стала второй женщиной в истории Великобритании, возглавившей правительство страны после Маргарет Тэтчер, занимавшей пост премьер-министра с 1979 по 1990 год.
  • Одним из первых шагов нового правительства была подготовка так называемого закона Алана Тьюринга (Тьюринг — британский математик и криптограф, оказавший значительное влияние на развитие информатики и, в частности, разработавший методы взлома немецких шифров во время Второй мировой войны. В 1950-х был обвинен в непристойных действиях в связи с гомосексуальностью, которая тогда в Великобритании была вне закона, ему была назначена принудительная гормональная терапия. В 1954-м он был найден мертвым в своем доме. — РБК). Закон позволил помиловать около 50 тыс. человек, в разные годы подвергшихся преследованиям за сексуальную ориентацию.
  • Тереза Мэй на протяжении руководства кабинетом министров выступала с критикой политики России. Ситуация обострилась в марте 2018 года, когда в британском Солсбери были найдены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, следствие обнаружило в их крови следы боевого отравляющего вещества класса «Новичок». Вскоре премьер выступила с заявлением о российском следе в этом деле, после чего Великобритания объявила о высылке российских дипломатов, Москва отреагировала зеркальными мерами.
  • Главной задачей Терезы Мэй на посту премьер-министра была реализации Brexit (выход Великобритании из Евросоюза граждане страны поддержали на референдуме в 2016 году, после чего в отставку подал премьер Дэвид Кэмерон, инициировавший голосование по этому вопросу, но отстаивавший противоположную позицию. — РБК). Мэй представляла Лондон на переговорах с ЕС о сценарии выхода из союза, но ни один предложенный вариант не устроил парламент, Евросоюз и Великобритания несколько раз переносили сроки реализации Brexit. На фоне разногласий и затянувшегося дела Консервативная партия и лично Тереза Мэй стремительно теряли популярность, на региональных выборах в мае этого года тори показали худший результат с 1995 года. Сообщения о возможной отставке Мэй периодически появлялись в прессе последние два года.
  • За несколько лет до того, как Тереза Мэй заняла пост премьер-министра, у нее диагностировали сахарный диабет. «Для меня это было сильным шоком, и, да, мне потребовалось некоторое время, чтобы с этим справиться», — заявила политик, отметив, что болезнь никак не влияет на выполнение ею профессиональных обязанностей. В 2017 году журнал Time включил Терезу Мэй в список самых влиятельных людей в категории «Лидеры».
Автор: Анастасия Антипова
При участии: Евгений Пудовкин
Теги: Тереза Мэй, отставка, Brexit
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