Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза

Британский премьер собирается вынести соглашение с ЕС на голосование в парламенте в четвертый раз. Чтобы обеспечить его одобрение, она готова изменить текст документа и вынести его на референдум

Тереза Мэй (Фото: Eva Plevier / Reuters)

У членов парламента Великобритании есть последний шанс реализовать Brexit — проголосовать за обновленную версию соглашения о выходе из Евросоюза. Об этом 21 мая заявила премьер-министр страны Тереза Мэй в Лондоне. Трансляция выступления велась в Twitter премьера.

Параметры договора о выходе из ЕС Мэй согласовала с Брюсселем еще в ноябре прошлого года, однако не смогла заручиться поддержкой большинства в палате общин. Ее проект проваливался в парламенте три раза — два в январе и один в марте. На голосовании в марте против проекта проголосовали 344 депутата, за — 286.

Ожидается, что четвертое голосование состоится в начале июня. Чтобы добиться утверждения соглашения, Мэй пообещала включить в него дополнительные условия:

правительство даст юридически обязывающие гарантии, что попытается принять меры, позволяющие сохранить прозрачной границу между Республикой Ирландия (член ЕС) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства) к декабрю 2020 года. Это позволит избежать активации так называемого механизма backstop. Он обязывает Британию оставаться в единой таможенной зоне с ЕС и следовать части регламентов Союза после Brexit, если стороны не достигнут соглашения, позволяющего избежать появления границы. Ранее backstop подвергался жесткой критике со стороны соратников Мэй, которые указывали, что при его активации Британия окажется в зависимом от ЕС положении;

если механизм backstop все-таки будет применен, правительство обещает, что Британия и Северная Ирландия будут находиться в единых условиях и следовать единым экономическим регламентам. Таким образом Мэй пошла на уступки североирландской Демократической юнионисткой партии — партнерам консерваторов, опасающихся, что Brexit поставит под угрозу целостность Соединенного Королевства;

перед вступлением в силу любые договоренности об условиях, на которых Британия будет взаимодействовать с ЕС в будущем, должны быть одобрены британскими депутатами;

правительство вынесет на голосование новый законопроект, призванный гарантировать, что права британских трудящихся будут такими же или более выгодными, чем права трудящихся в ЕС;

правительство возьмет на себя обязательство контролировать, чтобы экологические стандарты в стране оставались после Brexit на нынешнем уровне и не были размыты;

британские власти приложат все силы для сохранения как можно более тесных отношений с Евросоюзом в сфере взаимной торговли;

у депутатов будет возможность решить, какой формат таможенного сотрудничества они хотят иметь с ЕС;

депутаты проголосуют, выносить ли соглашение Мэй на референдум, как этого требуют члены оппозиции. Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit;

правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.

По словам Мэй, определяя обновленные параметры соглашения, она учла пожелания своих критиков в правящей Консервативной партии, а также в оппозиционной Лейбористской партии. «Мы подготовили новое предложение, чтобы прийти к консенсусу в парламенте, — сказала премьер. — Я пошла на компромиссы. Теперь я прошу других тоже пойти на компромиссы, чтобы мы могли претворить в жизнь вердикт граждан Соединенного Королевства». Призвав поддержать ее проект, она добавила, что подробные детали обновленного соглашения о выходе из ЕС будут опубликованы в ближайшие дни.