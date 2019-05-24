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Политика ,  
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В Кремле не смогли вспомнить заслуг Мэй в развитии отношений с Россией
По словам Дмитрия Пескова, на время премьерства главы британского кабинета, которая объявила о своей отставке, пришелся «непростой период» в двусторонних отношениях
Тереза Мэй и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

В Кремле с большим вниманием наблюдают за событиями в Великобритании, но пока не готовы комментировать отставку премьер-министра Терезы Мэй. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с ее вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул Песков.

Особое внимание Кремля к событиям в Великобритании пресс-секретарь Владимира Путина объяснил тем, что процессы, связанные с Brexit, неминуемо сказываются на обстановке в Евросоюзе, который является главным торгово-экономическим партнером России.

«Мы, конечно, заинтересованы в предсказуемом и стабильно развивающемся партнере», — сказал Песков.

Ранее в пятницу Тереза Мэй объявила, что покинет пост главы Консервативной партии 7 июня 2019 года, что в дальнейшем приведет к смене премьер-министра Великобритании. Мэй будет занимать должность главы британского кабмина до тех пор пока партия не выберет ее преммника, что может занять несколько дней или даже недель.

«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», — сказала Мэй и расплакалась.

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Политики тоже плачут: как лидеры стран поддавались эмоциям

 

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Тереза Мэй, Великобритания
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