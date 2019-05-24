В Кремле не смогли вспомнить заслуг Мэй в развитии отношений с Россией

В Кремле с большим вниманием наблюдают за событиями в Великобритании, но пока не готовы комментировать отставку премьер-министра Терезы Мэй. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с ее вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул Песков.
Особое внимание Кремля к событиям в Великобритании пресс-секретарь Владимира Путина объяснил тем, что процессы, связанные с Brexit, неминуемо сказываются на обстановке в Евросоюзе, который является главным торгово-экономическим партнером России.
«Мы, конечно, заинтересованы в предсказуемом и стабильно развивающемся партнере», — сказал Песков.
Ранее в пятницу Тереза Мэй объявила, что покинет пост главы Консервативной партии 7 июня 2019 года, что в дальнейшем приведет к смене премьер-министра Великобритании. Мэй будет занимать должность главы британского кабмина до тех пор пока партия не выберет ее преммника, что может занять несколько дней или даже недель.