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Тереза Мэй предупредила о риске отмены Brexit в случае ее отставки
Политика, 13:08
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Тереза Мэй предупредила о риске отмены Brexit в случае ее отставки
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что будет до конца бороться за пост лидера консерваторов в преддверии голосования по вотуму недоверия. Ее отставка помешает Лондону завершить Brexit и станет подарком оппозиции, сказала Мэй
Тереза Мэй (Фото: Toby Melville / Reuters)

Смена лидера правящей в Великобритании Консервативной партии (тори) не поможет королевству получить более выгодную сделку от Евросоюза и только усугубит нынешнюю политическую нестабильность. Об этом в среду, 12 декабря, заявила британский премьер и лидер консерваторов Тереза Мэй.

Так она прокомментировала заявление главы Комитета 1922 года Грэма Брэди о голосовании по вотуму недоверия лидеру правящей партии, которое пройдет в среду вечером. Для запуска голосования необходимы письменные заявления по крайней мере от 48 депутатов тори, и в среду утром Брэди подтвердил, что получил необходимое число писем.

Если вечером Мэй не сумеет заручиться поддержкой по крайней мере 158 из 315 законодателей собственной партии, ей грозит отставка. Ожидается, что результаты голосования по вотуму недоверия будут объявлены после 23:00 мск. Представитель Комитета 1922 года Шерил Гиллиан уточнила, что итоги голосования могут быть объявлены в полночь, сообщает агентство Bloomberg.

Выступая на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, Мэй объявила о намерении «приложить все усилия» для сохранения лидерства в партии, подчеркнув готовность «закончить свою работу» на нынешнем посту. Премьер-министр предупредила: в случае ее поражения, тори придется проводить внутрипартийные выборы, что усложнит процесс выхода из ЕС (Brexit).

Из-за дополнительных проволочек, связанных с переизбранием лидера консерваторов, у нового премьера может не остаться времени, чтобы добиться ратификации сделки о выходе Британии из ЕС до дедлайна — 29 марта 2019 года. Это будет означать, что дату Brexit придется отсрочить или он не состоится вообще, добавила она.

Отставка главы правительства не соответствует национальным интересам Британии, убеждена Мэй. «Смена лидера Консервативной партии сейчас создаст риски для будущего нашей страны и усугубит нестабильность в самый неподходящий момент», — сказала она. В конечном счете, главными бенефициарами отставки премьера окажутся левоцентристкая Лейбористская партия и ее лидер Джереми Корбин, отметила Мэй.

Как можно снять лидера партии

Инициировать процедуру внутрипартийного голосования за пост нового лидера Консервативной партии можно, собрав подписи 15% (48 представителей из 316) тори в палате общин. Если они будут собраны и направлены в так называемый Комитет 1922 года, объединяющий всех депутатов-консерваторов, которые не входят в состав правительства, то этого будет достаточно для запуска голосования о недоверии премьеру. Для смещения лидера партии необходима поддержка половины депутатов фракции. ​Последний раз лидер партии уходил в отставку в результате внутрипартийного голосования в 2003 году, когда недоверие было выражено Иану Дункану Смиту.

Выборы нового лидера консерваторов проходят в два этапа, свою кандидатуру на них может выставить любой депутат-тори, заручившийся поддержкой не менее 10% своих соратников в палате общин. В первом этапе голосования принимают участие только депутаты-консерваторы. В каждом раунде голосования кандидат, получивший меньше всего голосов коллег, выбывает, пока не остается всего два кандидата. Победителя между ними определяют рядовые члены партии. Если в ходе первого этапа голосования все, кроме одного кандидата, снимаются с голосования, то оставшийся кандидат автоматически становится новым лидером тори.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Brexit , Тереза Мэй , Британия , Великобритания , Консервативная партия
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