Методическое падение

Росстат по-новому рассчитал реальные доходы населения

Росстат впервые рассчитал реальные располагаемые доходы населения по новой методике: за первый квартал 2019 года они снизились на 2,3%. Экономисты объяснили это эффектом высокой базы прошлого года из-за выполнения майских указов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат. Это первый расчет показателя после перехода на новую методику оценки денежных доходов.

В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе—марте составили 29 920 руб.

Вместе с тем Росстат пересчитал реальные располагаемые доходы за год. Согласно новым данным, в 2018-м они увеличились на 0,1%, тогда как по прежней методологии — снизились на 0,1%.

Пересчет затронет данные о доходах населения с 2013 года. Они будут опубликованы после 23 апреля, сообщили в пресс-службе Росстата.

Кроме того, Росстат начал публиковать упрощенный показатель «реальных денежных доходов» населения — без вычета обязательных платежей. Этот показатель снизился в первом квартале 2019 года на 2% после роста на 1,1% в 2018 году. Росстат охарактеризовал его как «важный, но при этом относительно простой индикатор уровня жизни».

Согласно расчетам по старой методике, реальные располагаемые доходы граждан сокращались на протяжении пяти лет — с 2014 года накопленным итогом на 10,7%.

Средняя зарплата работников по итогам первого квартала 2019 года составила 43,5 тыс. руб., продемонстрировав в номинальном выражении рост на 5,6%, в реальном — сокращение на 0,4%.

Почему реальные доходы продолжают снижаться

Показатель снизился в рамках статистической погрешности и не меняет общей картины, отметил директор аналитического департамента «Локо-Инвест», экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. «У меня были серьезные опасения, что с переходом на новую методику начнутся чудеса и с расчетом этого показателя», — признался он.

Рост реальных располагаемых доходов граждан в 2018 году объясняется выплатами бюджетникам (врачам, учителям, научным сотрудникам и др.) перед президентскими выборами в марте прошлого года. Без выплат по майским указам реальные доходы сократились бы на 0,1–0,8% в годовом выражении, сказал РБК макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Снижение реальных доходов в первом квартале 2019 года во многом связано с эффектом высокой базы прошлого года.

На фоне падения реальных доходов розничная торговля демонстрирует рост — в первом квартале она выросла на 1,8%. По мнению Мурашова, это связано с тем, что дополнительное потребление финансируется за счет кредитов и траты сбережений. «Снижается доля ежемесячных отчислений на сбережения, с одной стороны, с другой — растет задолженность населения по кредитам в реальном выражении», — сказал экономист.

Как изменилась методика расчета доходов

Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения в ноябре 2018 года. Она «намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные», говорил руководитель Росстата Павел Малков.

Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год), но уменьшила долю доходов от предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от собственности (с 5,4 до 4,3%). Доля ненаблюдаемых доходов сократилась с 26 до 11,5%. При переходе на уточненную методологию общее количество используемых источников увеличилось с 32 до 59.

В оценку доходов населения были добавлены показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП (включая фермерские хозяйства), а также оплата труда в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников. Доходы от продажи иностранной валюты были исключены из расчета как пережиток советской системы. Важным нововведением стал учет расходов россиян, связанных с трансграничной онлайн-торговлей, также в новой методологии учитываются сделки на первичном рынке и покупка недвижимости, находившейся в собственности у юрлиц.

​Росстат перешел с ежемесячного на поквартальный график публикаций информации о денежных доходах и расходах населения. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ​просил не усматривать в таком решении Росстата «засекречивание» данных о доходах граждан. «Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины», — говорил министр.