Топилин ответил на вопрос о «засекречивании данных» о доходах россиян

Топилин ответил на вопрос о «засекречивании данных» о доходах россиян

Глава Минтруда Максим Топилин заверил депутатов Госдумы, что отказ Росстата от ежемесячной публикации данных о доходах населения не означает их засекречивания

Максим Топилин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин отказался рассматривать приостановку ежемесячной публикации данных о доходах населения страны как засекречивание этих сведений.

Накануне, 19 марта, о переходе на поквартальную публикацию этих данных заявил глава Росстата Павел Малков. Прибывшего в Госдуму для выступления в рамках «правительственного часа» главу Минтруда попросили прокомментировать это решение (трансляция велась на сайте палаты). При этом депутат от КПРФ Николай Арефьев назвал приостановку публикации засекречиванием.

«Мы рассматриваем вопрос о повышении уровня жизни и доходов граждан и мерах по их трудоустройству, но как раз эти вопросы сегодня Минэкономразвития засекретил. Как будем выполнять заявленные цели, не зная положения вещей?» — обратился депутат к министру.

Однако Топилин с таким сравнением не согласился.