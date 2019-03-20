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Топилин ответил на вопрос о «засекречивании данных» о доходах россиян
Глава Минтруда Максим Топилин заверил депутатов Госдумы, что отказ Росстата от ежемесячной публикации данных о доходах населения не означает их засекречивания
Максим Топилин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин отказался рассматривать приостановку ежемесячной публикации данных о доходах населения страны как засекречивание этих сведений. 

Накануне, 19 марта, о переходе на поквартальную публикацию этих данных заявил глава Росстата Павел Малков. Прибывшего в Госдуму для выступления в рамках «правительственного часа» главу Минтруда попросили прокомментировать это решение (трансляция велась на сайте палаты). При этом депутат от КПРФ Николай Арефьев назвал приостановку публикации засекречиванием.

«Мы рассматриваем вопрос о повышении уровня жизни и доходов граждан и мерах по их трудоустройству, но как раз эти вопросы сегодня Минэкономразвития засекретил. Как будем выполнять заявленные цели, не зная положения вещей?» — обратился депутат к министру. 

Однако Топилин с таким сравнением не согласился.

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Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

«Наверное, когда вы сказали о том, что Министерство экономики засекретило, вчера была информация по поводу возможного перехода на поквартальное использование статистики по доходам. Никаких секретов, никаких засекречиваний здесь нет. Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины. Эти данные остаются, никто их не засекречивает», — сказал Максим Топилин.

Глава Росстата накануне объяснил намерение приостановить ежемесячную публикацию данных о доходах населения тем, что при их расчете ведомству не достает «значительной части сведений». «Это моделирование. Данные иногда вызывают серьезные вопросы, и лучше об этом сейчас говорить открыто», — сказал Малков.

Реальные доходы россиян, рассчитываемые Росстатом, снижаются уже пятый год подряд. По итогам 2018 года они сократились на 0,2%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Максим Топилин, доходы россиян
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