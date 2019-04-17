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Chevron $146 (+20,4%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Политика ,  
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Медведев признал необходимость «просто выживать» для многих россиян
В России 19 млн человек бедны и живут так, как «жить не должны», отметил премьер. По его словам, причины для бедности всегда разные и с каждым случаем нужно разбираться отдельно
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал число бедных людей в России и заявил, что часть из них «просто выживает». Об этом он рассказал, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства, трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — сказал премьер.

Причины бедности всегда разные и в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, добавил Медведев. При этом, по мнению премьера, нужно смотреть не только на доходы семьи, но и на ее расходы. «И тогда поддержка государства будет по-настоящему адресной», — заявил он.

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В рамках работы над данной проблемой был создан реестр малообеспеченных семей, в нем приводится «наиболее полная информация о тех, кому нужна помощь государства». По словам Медведева, пилотный проект запустили в восьми регионах.

По словам главы правительства, число бедных людей уменьшилось на 400 тыс. после повышения минимального размера оплаты труда, индексации зарплат бюджетников и социальных выплат. «На преодоление бедности так или иначе направлена вся наша работа в социальной сфере», — заявил Медведев.

Президент Владимир Путин в майском указе поставил задачу к 2024 году снизить уровень бедности в два раза. По данным Росстата за январь—сентябрь 2018-го, доходы 19,6 млн человек, или 13,3% россиян, были ниже прожиточного минимума.

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В январе статистическая служба объявила, что изменит методику оценки бедности. В частности, с 2020 года в выборку планируется включить категории граждан, ранее не представленных в исследованиях. Например, женщинами с детьми до шести лет.

При этом, согласно исследованию Росстата, 79,5% семей испытывают трудности с тем, чтобы купить необходимый набор товаров и уложиться в бюджет. Чтобы иметь возможность купить все необходимое и «свести концы с концами», российской семье нужно в среднем 58,5 тыс. руб. в месяц.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Медведев, бедность
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