Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,30 +0,13 EUR Бирж. 73,16 +0,09 Brent 69,37 +1,11% USD Нал. 65,96 64,55 EUR Нал. 73,89 72,50 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1201 -0,0008 BTC/USD Бирж. 5 078,00 +146,90 IMOEX 2 527,77 +0,26% RTSI 1 216,20 +0,16% DJIA 26 179,13 -0,30% Nasdaq 7 848,69 +0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+18,63%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+18,63%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 02 апр, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 02 апр, 13:17
Utair отчиталась об убытках на 4,4 млрд руб. Бизнес, 05:19 Bloomberg узнал содержание доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии Общество, 05:17 Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами» Экономика, 05:00 Полиция начала проверку данных об избиении посетителей МДМ охранниками Общество, 04:50 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 04:44 Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа Общество, 04:31 Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева Общество, 03:59 В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Политика, 03:36 Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском Общество, 03:15 «МЮ» потерпел второе поражение в чемпионате под руководством Сульшера Общество, 02:48 Дума поддержала штрафы за распространение иностранных СМИ без разрешения Политика, 02:45 Фантастика, ставшая реальностью: 7 очень полезных в быту технологий Совместный проект​, 02:36 Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС Общество, 02:14 «Барселона» сыграла вничью с аутсайдером Ла Лиги в матче с восемью голами Общество, 01:44
Экономика ,  
0 
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Российской семье, чтобы «свести концы с концами», требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб., следует из данных Росстата. При этом 79,5% семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России на основе личного опроса.

Финансовые трудности

  • 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода;
  • в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».
  • Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам того же исследования за 2016 год, 84,6% российских семей сообщили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого.
  • Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.

Денежный минимум

  • Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне ​82 тыс. руб. в месяц.
  • Молодым семьям с детьми и без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. руб.
  • Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 38,3 тыс. руб.

Недоступные расходы

  • Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например, расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.
  • Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.
  • У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.
  • ​Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год и др.
  • 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.
  • Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян. На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан Росстат принял решение перейти на новую методологию расчета денежных доходов граждан и публиковать их каждый квартал, а не каждый месяц.

Экономика
Росстат убрал реальные доходы из ежемесячного доклада об экономике

С 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения.

Экономика
Бедность в России сократилась до минимума с 2014 года

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, бедность, Доход, многодетные семьи
Материалы по теме
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Экономика
Росстат показал связь бедности с одиночеством
Экономика
Бедность в России сократилась до минимума с 2014 года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter