Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Российской семье, чтобы «свести концы с концами», требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб., следует из данных Росстата. При этом 79,5% семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое

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Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России на основе личного опроса.

Финансовые трудности

79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода;