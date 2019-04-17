Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Хуже остальных оказались результаты по зарплатам педагогов дошкольных учреждений (воспитателей детсадов) — 83,6%, а также у социальных работников — 87,4%.
В то же время пресс-служба Минтруда сообщила РБК, что мониторинг выполнения указов ведется по 1020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах), по подавляющему большинству из них (1012 показателей) цель выполнена. Минтруд считает ее достигнутой, если отклонение от целевого значения по зарплате составляет не более 5%.
Обеспечить рост зарплат бюджетников президент Владимир Путин поручил в 2012 году. Социальная часть его указов затронула работников бюджетной сферы в нескольких категориях: согласно документу оплата труда учителей (в образовательных учреждениях разного уровня), воспитателей детсадов, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала должна достичь средних зарплат по региону; зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны достигать 200% от средней по региону.
В феврале Росстат раскрыл ежегодную информацию об уровне зарплат «майских» категорий бюджетников, а в апреле — обновил ее, а также опубликовал данные о среднем трудовом доходе, которые используются для сопоставления с зарплатами работников бюджетной сферы. В методике оценки выполнения майских указов задействован специально рассчитываемый показатель зарплат наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (зарплата в широком смысле, включая неформальный сектор). Если средние зарплаты в обычном понимании (оплата труда на средних и крупных предприятиях) по итогам 2018 года составили 43,4 тыс. руб., то «майский» индикатор почти на 13% меньше — 37,9 тыс. руб.
«Небольшое отклонение связано с тем, что фактические темпы роста средней заработной платы оказались выше прогнозных значений, использованных регионами при повышении зарплаты отдельных категорий работников до целевых значений», — отметил Минтруд в комментарии РБК. В министерстве отдельно выделили результаты Брянской, Владимирской, Тамбовской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, Саратовской, Пензенской областей, Ставропольского края, Ненецкого АО и других регионов, где фактические результаты по зарплатам бюджетников превысили целевые показатели.
- «У регионов нет денег. Здесь проблема в региональных бюджетах», — сказал РБК директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Перед субъектами поставили цель, которая была трудновыполнимой, добавил он.
- Аналитики неоднократно говорили об угрозе майских указов для региональных бюджетов, особенно после введения санкций и обвала цен на нефть в 2014 году. В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в прошлом году, целей по повышению зарплат нет, но правительство решило и далее поддерживать зарплаты бюджетников на целевых уровнях в соответствии с майским указом 2012 года.
- Власти регионов стараются следить за исполнением майского указа президента по зарплатам бюджетников, отметила главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Однако они не так пристально следили за ростом зарплат сотрудников дошкольных учреждений, социальных работников, младшего и среднего медперсонала и могли даже сэкономить, чтобы обеспечить выполнение указа, соответственно, для врачей и педагогов. «За нянечками просто недоглядывали, следили за врачами, учителями — базовыми группами. Для них все либо рисовали [статистику], либо добавляли», — сказала РБК Зубаревич.
Прорыв в выполнении указов власти случился чуть больше года назад. Перед президентскими выборами зарплаты у многих работников в «майских» категориях возросли в несколько раз: работники МГУ, например, тогда получили зарплату в размере пятимесячного оклада.
Такие меры привели к ускорению роста зарплат в целом по экономике: по итогам 2018 года в реальном выражении они увеличились на 6,8%, что стало рекордом с 2012 года. Сохранения таких темпов правительство не ждет: в 2019 году реальные зарплаты увеличатся на 1,4%, и до 2024 года будут расти на 2–3% в год, согласно прогнозу Минэкономразвития. Без учета указов реальные зарплаты в 2018 году увеличились на 4,6%, оценивал Центробанк.
Для «неуказных» бюджетников также предусмотрено повышение зарплат, хотя и не такими высокими темпами: по итогам 2018 года они будут проиндексированы на 4,3% (уровень прошлогодней инфляции), однако лишь с 1 октября 2019 года.
Регионы получат из федерального бюджета еще 100 млрд руб. на поддержание уровня зарплат «майских» бюджетников, отметил Минтруд: «Насколько будет расти средняя зарплата в регионе — настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников». Отслеживать соблюдение пропорций министерство планирует ежеквартально.