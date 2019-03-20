Росстат убрал реальные доходы из ежемесячного доклада об экономике

Росстат изменил формат доклада об экономике России, приостановив ежемесячную публикацию доходов населения. Теперь информация о реальных доходах граждан будет опубликована только по итогам первого квартала

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В докладе «Информация о социально-экономическом положении России» (.pdf) за январь—февраль 2019 года приостановлена публикация ежемесячных данных о динамике доходов населения, сообщил Росстат.

В прежнем формате доклада был раздел «Уровень жизни», в котором публиковалась ежемесячная статистика по следующим показателям​:

денежные доходы населения;

реальные располагаемые денежные доходы населения;

среднемесячная зарплата работников организаций (номинальная и реальная);

просроченная задолженность по зарплате.

Новый формат предполагает, что раздел «Уровень жизни» будет заменен на раздел «Заработная плата», в котором в полном объеме будет представлена информация только по двум последним пунктам — о зарплате и просроченной задолженности по зарплате. Так, за январь—февраль зарплата россиян в номинальном выражении выросла на 6,1%, в реальном — на 0,9%. Среднемесячная начисленная зарплата, по оценке, составила 42 650 руб.

Руководитель Росстата Павел Малков на брифинге во вторник, 19 марта, объявил, что ведомство приостанавливает ежемесячную публикацию данных о доходах населения. «Надо признать, что, по сути, у нас при расчете ежемесячных данных нет значительной части сведений, это моделирование. Данные иногда вызывают серьезные вопросы», — сказал Малков. По его словам, Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикаций.