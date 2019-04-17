Рекордные дивиденды дали сигнал на фиксацию прибыли

Сбербанк выплатит акционерам 361,4 млрд руб.

Сбербанк назвал размер дивидендов за 2018 год, предложив направить акционерам ₽361,4 млрд. Это новый рекорд по общему объему дивидендов для российских компаний. Среди конкурентов банка — только нефтегазовые компании

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Наблюдательный совет Сбербанка 16 апреля предложил направить по итогам 2018 года на дивидендные выплаты акционерам 361,4 млрд руб., или 43,5% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

Выплаты, которые должны будут еще одобрить акционеры на годовом собрании, станут рекордными. Они в 1,3 раза превышают дивиденды за 2017 год — 271 млрд руб.

«Это самые высокие дивиденды по общему объему в истории российских компаний. Надеюсь, это тот сюрприз, которого инвесторы ждали», — заявил Греф.

В расчете на одну акцию выплата составит 16 руб., что при текущих котировках соответствует доходности более чем в 6% годовых для обыкновенных акций, 7% — для привилегированных. По итогам предыдущего года Сбербанк выплачивал 12 руб. на акцию.

Прохладная реакция рынка

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная им сумма выплат была немного меньше, чем объявленная, — 358 млрд руб. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что банк объявит о дивидендах в размере 21 руб. на акцию.

Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением. За полчаса после появления новости цена обыкновенной акции опустилась чуть больше чем на 1%, с 235,33 до 232,88 руб., а привилегированной — на 0,7%, с 203,63 до 202,2 руб.

Опрошенные РБК эксперты уверены, что новость о дивидендах стала хорошим поводом, чтобы зафиксировать прибыль. За последние несколько недель акции Сбербанка подорожали на 20%, и теперь давно ожидаемая новость привела к росту оборота торгов бумагами, на фоне которого несложно закрыть прибыльную позицию, объясняет начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Постепенное снижение котировок Сбербанка началось еще 11 апреля, несколько дней назад, напоминает главный стратег «УНИВЕР Капитала» Дмитрий Александров. Предложенная выплата 16 руб. на акцию — это скорее нижняя граница ожиданий, так что сейчас, без новых стимулов, говорит эксперт, выход спекулятивного капитала из бумаг Сбербанка продолжится. В дальнейшем же привлекать долгосрочных инвесторов банк может планомерным повышением объема дивидендных выплат из года в год: для этого есть и намерение, и возможности, заключает эксперт.

По данным Мосбиржи, обыкновенная акция Сбербанка — самая популярная и торгуемая бумага на российском рынке акций. Для иностранных инвесторов она представляет собой витрину финансового рынка России, говорит инвестиционный советник «Алор брокер» Евгений Корюхин. Именно с действиями нерезидентов он связывает снижение котировок банка, которое началось на прошлой неделе и продолжается сейчас. По мнению Корюхина, иностранцы оценивают риски введения санкций США против госбанков и постепенно выходят из бумаг Сбербанка, фиксируя прибыль после длительного роста стоимости акций.

3 апреля американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио повторно внесли законопроект DETRT Act о новых санкциях США против России для сдерживания предполагаемого вмешательства в выборы. Одно из ограничений — блокировка активов госбанков России в США и запрет для них открывать в стране корреспондентские счета. Сбербанк входит в пятерку госбанков, которых может коснуться эта мера, если законопроект будет принят. В то же время один из соавторов этого законопроекта Марко Рубио признавал, что в конгрессе «наблюдается определенная усталость от темы санкций».

Госзаказ на дивиденды

По подсчетам РБК, десять крупнейших в истории выплат акционерам за полный календарный год (см. инфографику) сделали всего четыре компании: Сбербанк, «Роснефть», «Газпром» и ЛУКОЙЛ. Частный ЛУКОЙЛ занимает в этом списке седьмую и десятую строчки, остальные места распределились между указанными госкомпаниями.

Сбербанк сохранил лидерство в списке крупнейших плательщиков дивидендов по общей сумме выплат. Если бы день объявления не совпал, банк на короткий срок могла бы обогнать «Роснефть», сообщившая 16 апреля, что по итогам 2018 года готова выплатить акционерам в общей сложности 274,6 млрд руб., что немного превышает прошлогодний рекорд Сбербанка.

В теории шансы выплатить больше сохраняются у «Газпрома», не утвердившего еще объем дивидендов за прошлый год. Если бы холдинг направлял на выплату дивидендов 50% прибыли по МСФО, как рекомендует Минфин, то при рекордной прибыли за 2018 год в размере 933 млрд руб. этот показатель мог бы составить 466,5 млрд руб. Но в бюджете «Газпрома» на выплату дивидендов заложено 27% от прибыли, или около 250 млрд руб. (потенциально 4-е место за всю историю выплат).

Государственный сектор доминирует в российской экономике, отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. В основном лидерство по дивидендным выплатам достигается за счет абсолютных значений прибыли, указывает он, отмечая, что тот же Сбербанк направляет на выплаты акционерам далеко не самую высокую долю от прибыли.

Увеличению дивидендных выплат от госкомпаний способствует и политика Минфина, который в последние годы последовательно добивается, чтобы они платили государству дивиденды из расчета 50% чистой прибыли по МСФО, и закладывает в бюджет соответствующие доходы.

Половину прибыли к 2020 году

Дивидендная политика Сбербанка, который контролирует не правительство, а ЦБ, подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО. Сбербанк объясняет отказ направлять на дивиденды 50% прибыли необходимостью наращивать показатель достаточности капитала. «По мере того как достигнем достаточности капитала в 12,5%, будем выплачивать акционерам 50% прибыли по МСФО», — вновь пообещал Греф. «По всем нашим подсчетам, это случится к 2020 году, это записано в стратегии», — добавил он.

При текущих условиях — отсутствие суровых санкций США и относительно высокая стоимость нефти — Сбербанк имеет все шансы уже через год достичь целевых 12,5% достаточности капитала и продолжать наращивать дивиденды, прогнозирует Карпунин.

Банк России владеет 50% плюс одна акция Сбербанка. Последний выплачивает дивиденды в адрес ЦБ, который перечисляет их в бюджет. По итогам 2018 года казна может получить от Сбербанка около 180 млрд руб. В сентябре из проекта госбюджета на 2019 год стало известно, что Минфин планирует получить от Сбербанка в виде дивидендов около 209 млрд руб. В министерстве не смогли оперативно прокомментировать решение наблюдательного совета банка о размере дивидендов. В бюджет прошлого года также первоначально закладывалась завышенная сумма доходов от дивидендов Сбербанка, в итоге летними поправками в бюджет она была скорректирована в сторону понижения.