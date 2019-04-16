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Chevron $146 (+20,57%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Совет директоров «Роснефти» одобрил выплату в виде дивидендов 50% прибыли

Совет директоров компании «Роснефть» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год половину чистой прибыли компании, рассчитанной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, говорится в сообщении компании. В соответствии с рекомендацией совета директоров нефтяной компании на выплату дивидендов планируется дополнительно направить 120,1 млрд руб., в результате на каждую акцию должно быть выплачено по 11,33 руб.

Окончательное решение о выплате дивидендов должно быть принято на собрании акционеров «Роснефти», которое пройдет 4 июня 2019 года.

​По итогам первой половины 2018 года «Роснефть» уже выплатила своим акционерам почти 154,5 млрд руб. (по 14,58 руб. на акцию). Таким образом, суммарные дивиденды компании за 2018 год составят по 25 руб. 91 коп. на акцию. При этом за весь 2017 год «Роснефть» выплатила акционерам по 10,48 руб. на акцию, или примерно 111 млрд руб., что также составило 50% ее чистой прибыли.

Крупнейшим акционером «Роснефти» является полностью принадлежащее государству АО «Роснефтегаз», которому принадлежит 50,00000001% капитала компании. 19,75% акций «Роснефти» принадлежит BP Russian Investments Limited, а еще 18,93% — катарскому инвестфонду QH Oil Investments.

Теги: «Роснефть», дивиденды
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