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Минфин заложил в проект бюджета рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза
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Минфин заложил в проект бюджета рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза
Финансы, 12:58
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Минфин заложил в проект бюджета рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза
В 2019 году бюджет планирует получить от Сбербанка в виде дивидендов примерно в полтора раза больше, чем годом ранее, — более 200 млрд руб.
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

В 2019 году ожидается, что ЦБ, владеющий контрольным пакетом Сбербанка, получит в виде дивидендных выплат, а затем перечислит в бюджет 209,5 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с которым ознакомился РБК.

Годом ранее государство получило от Сбербанка дивиденды на сумму 135,5 млрд руб. Таким образом, выплаты должны вырасти почти на 74 млрд руб., примерно на 55%.

В 2020 году поступления в бюджет от дивидендов Сбербанка ожидаются на уровне 220,8 млрд руб., в 2021-м — 231,1 млрд руб.

Исходя из того, что на ЦБ приходится около половины дивидендных выплат Сбербанка, общие дивидендные выплаты прогнозируются на уровне более 400 млрд руб.

В Сбербанке отказались от комментариев РБК.

По итогам 2017 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составляла 748,7 млрд руб. Суммарные выплаты по дивидендам по итогам года составили 271 млрд руб. (выплаты на одну акцию — 12 руб.) — 36,2% от чистой прибыли. Это стало рекордной для банка суммой дивидендных выплат (она в два раза превысила выплаты за 2016 год), а также максимальной долей чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов.

На обязательных выплатах компаниями под контролем государства дивидендов в размере 50% от прибыли по МСФО настаивает Минфин. Однако крупнейшие плательщики добиваются для себя исключений. Кроме того, против такого подхода к дивидендной политике госкомпаний выступает ЦБ. Например, в апреле 2018 года глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что государство должно уделять время выработке оптимальной дивидендной политики для каждой компании и банка, а «формальная планка» не должна устанавливаться по принципу «50% и всем, и навсегда».

Согласно принятой в декабре 2017 года дивидендной политике Сбербанка, банк «будет стремиться в течение трех лет последовательно повышать долю дивидендных выплат в чистой прибыли в соответствии с МСФО с текущего уровня до 50%». Однако это произойдет при выполнении ряда условий, среди которых — достижение к 2020 году целевого уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями стандарта Basel III на уровне 12,5%. В марте глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил, что прибыль для Сбербанка — «главный и единственный источник увеличения капитала, потому что пока мы еще по капиталу первого уровня не достигли показателя, который дал бы нам возможность находиться на международном уровне». Греф отмечал, что с Минфином достигнуты договоренности о поэтапном увеличении выплат дивидендов.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Сбербанк , Бюджет , дивиденды
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