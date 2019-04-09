ЦБ определился с датой подключения Сбербанка к системе быстрых платежей

Системно значимые банки страны, такие как Сбербанк, «Газпромбанк», ВТБ и Альфа-банк, должны подключиться к системе с 1 сентября, остальные кредитные организации — не позднее 1 апреля 2020 года, указывают в Центробанке

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ЦБ определился с желаемой датой подключения Сбербанка к системе быстрых платежей — с 1 сентября услуги в рамках этой системы обязаны будут оказывать все системно значимые банки. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Центробанка о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России».

Все остальные универсальные банки должны подключиться не позднее 1 апреля 2020 года. Законопроект об обязательном подключении к системе быстрых платежей сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Проект ЦБ должен обеспечить «беспрепятственный и недескриминационный доступ пользователй платежных услуг к сервису быстрых платежей», говорится в пояснительной записке.

В перечень системно значимых кредитных организаций по данным ЦБ на начало октября 2018 года входили Сбербанк, ЮниКредит Банк, «Газпромбанк», ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Предполагается, что представленная Центробанком система быстрых платежей станет конкурентом Сбербанку, являющемуся крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы). Об этом ранее писал РБК.