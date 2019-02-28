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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Бизнес ,  
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«Газпром» допустил передачу 50% чистой прибыли на выплату дивидендов

«Газпром» допускает выплату дивидендов в половину чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) после 2020 года​. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов, передает ТАСС.

Тем не менее, Круглов подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу примут акционеры корпорации, в том числе государство.

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Правительство увеличит налоги для «Газпрома» более чем на 100 млрд руб.

Он отметил, что платить 50% дивидентов корпорация сможет после 2020 года, когда завершится инвестиционный цикл. «Если будет такое решение принято раньше — будем выплачивать раньше», — добавил Круглов.

В конце января стало известно, что «Газпром» заложил в бюджет выплату дивидендов за 2018 год в размере 27% от чистой прибыли по МСФО. Отмечалось, что ​точная цифра уровня дивидендов составляет 10,43 руб. на акцию.

Дивиденды «Газпрома» за 2017 год составили 8,04 руб. на акцию, как и годом ранее.

Теги: «Газпром», выплата, дивиденды, чистая прибыль
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