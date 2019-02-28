«Газпром» допустил передачу 50% чистой прибыли на выплату дивидендов

«Газпром» допускает выплату дивидендов в половину чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) после 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов, передает ТАСС.
Тем не менее, Круглов подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу примут акционеры корпорации, в том числе государство.
Он отметил, что платить 50% дивидентов корпорация сможет после 2020 года, когда завершится инвестиционный цикл. «Если будет такое решение принято раньше — будем выплачивать раньше», — добавил Круглов.
В конце января стало известно, что «Газпром» заложил в бюджет выплату дивидендов за 2018 год в размере 27% от чистой прибыли по МСФО. Отмечалось, что точная цифра уровня дивидендов составляет 10,43 руб. на акцию.
Дивиденды «Газпрома» за 2017 год составили 8,04 руб. на акцию, как и годом ранее.