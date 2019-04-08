Bloomberg сообщил об усталости конгресса от планов санкций против России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,41 +0,07 EUR Бирж. 73,45 +0,15 Brent 70,73 +1,13% USD Нал. 65,78 64,92 EUR Нал. 73,89 72,93 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1228 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 237,00 -8,50 IMOEX 2 551,80 +0,43% RTSI 1 229,38 +0,29% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bank of America $34 (+17,08%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Bank of America $34 (+17,08%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО Общество, 11:19 Галерея в здании ГЭС и еще 6 удивительных новых музеев Недвижимость, 11:17 Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2550 пунктов Экономика, 11:14 В жилом доме в Коломне произошел взрыв газа Общество, 11:11 Из совы в жаворонка: нужно ли рано вставать Спецпроект РБК PINK, 11:04 СМИ узнали об увольнении заместителя главы администрации Порошенко Политика, 11:02 В Москве пройдет крупнейшая конференция для представителей рыбной отрасли Партнерский материал, 11:00 Готова ли ваша компания к кибератаке? Pro, 10:59 В полиции сообщили о причинах задымления на станции «Чистые пруды» Общество, 10:55 Два человека пострадали из-за аварии пожарной машины с такси в Москве Общество, 10:53 Daily Beast сообщил о расследовании ФБР в отношении Коломойского Политика, 10:48 Глава Башкирии предложил запретить продажу алкоголя на сабантуях Общество, 10:47 При пожаре на подземной парковке в Москве сгорели Porsche и BMW Общество, 10:41 Bitcoin продолжил рост: какой будет цена криптовалюты Крипто, 10:33
Новые санкции США ,  
0 
Bloomberg сообщил об усталости конгресса от планов санкций против России
Многие законодатели утратили интерес к дальнейшим шагам против России. Несмотря на появление новых законопроектов, среди членов конгресса нет общего понимания, какими должны быть следующие санкции, пишет агентство
Фото: Jim Bourg / Reuters

Изначальная жесткая риторика отдельных членов конгресса о решимости наказать Россию за вмешательство в президентские выборы понемногу сходит на нет, утверждает агентство Bloomberg. Это признает и соавтор последнего законопроекта о санкциях, сенатор Марко Рубио. «Здесь наблюдается определенная усталость от темы санкций. Надеюсь, что нам все же удастся привлечь побольше людей на свою сторону», — сказал он.

Агентство отмечает, что интерес к теме российского вмешательства в избирательный процесс в США стал пропадать после промежуточных выборов, которые прошли в конце прошлого года. К тому же среди законодателей нет единого мнения, что именно надо сделать, чтобы четко продемонстрировать свою позицию Кремлю. Помимо этого, в конгрессе не уверены в том, что экономические санкции дадут необходимый эффект, а отсутствие поддержки со стороны президентской администрации лишь усиливает разногласия.

Экономика
Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ

«Санкции могут быть палкой о двух концах», — заявил агентству глава сенатского комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон. «Следует немного подождать и подумать, что мы в реальности можем сделать», — добавил он.

Среди членов Демократической партии есть политики, которые уверены, что на мнение коллег может повлиять итоговый отчет комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. В свою очередь сенатор Джин Шахин уверена, что вернуть интерес законодателей к введению новых санкций может политика России по вмешательству в дела других стран, например в вопросе Венесуэлы. В ответ ее однопартиец Крис Мерфи заявил, что в этом вопросе следует больше думать не о мерах по дальнейшей изоляции России, а о том, как справляться с новыми геополитическими вызовами. «Можно разработать стратегию, чтобы помешать дальнейшему росту влияния России, а можно потратить все время на какие-то ограничения в адрес банков и отдельных персоналий. Первый вариант мне видится куда более важным», — сказал он.

Фотогалерея 
«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США

3 апреля сенаторы Крис Ван Холлен и Марк Рубио внесли в конгресс обновленную версию законопроекта «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER Act). Речь в нем идет о запрете для американских компаний «на новые инвестиции» в российский энергетический сектор, об ограничениях против компаний и банков, связанных с оборонным сектором.

Санкции, содержащиеся в законопроекте Ван Холлена — Рубио, президент США обязан будет ввести только в том случае, если директор Национальной разведки признает, что Россия или какой-либо иностранный агент от ее лица вмешивались в американские федеральные выборы. Угроза санкций распространяется только на будущие выборы США, то есть за потенциальное вмешательство в прошлые выборы санкции будут невозможны.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Конгресс США, Санкции
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о шансах россиян привлечь $1,4 млрд на фоне санкций США
Бизнес
СМИ узнали о новом проекте санкций США за попытки повлиять на выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter