Bloomberg сообщил об усталости конгресса от планов санкций против России

Многие законодатели утратили интерес к дальнейшим шагам против России. Несмотря на появление новых законопроектов, среди членов конгресса нет общего понимания, какими должны быть следующие санкции, пишет агентство

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Изначальная жесткая риторика отдельных членов конгресса о решимости наказать Россию за вмешательство в президентские выборы понемногу сходит на нет, утверждает агентство Bloomberg. Это признает и соавтор последнего законопроекта о санкциях, сенатор Марко Рубио. «Здесь наблюдается определенная усталость от темы санкций. Надеюсь, что нам все же удастся привлечь побольше людей на свою сторону», — сказал он.

Агентство отмечает, что интерес к теме российского вмешательства в избирательный процесс в США стал пропадать после промежуточных выборов, которые прошли в конце прошлого года. К тому же среди законодателей нет единого мнения, что именно надо сделать, чтобы четко продемонстрировать свою позицию Кремлю. Помимо этого, в конгрессе не уверены в том, что экономические санкции дадут необходимый эффект, а отсутствие поддержки со стороны президентской администрации лишь усиливает разногласия.

«Санкции могут быть палкой о двух концах», — заявил агентству глава сенатского комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон. «Следует немного подождать и подумать, что мы в реальности можем сделать», — добавил он.

Среди членов Демократической партии есть политики, которые уверены, что на мнение коллег может повлиять итоговый отчет комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. В свою очередь сенатор Джин Шахин уверена, что вернуть интерес законодателей к введению новых санкций может политика России по вмешательству в дела других стран, например в вопросе Венесуэлы. В ответ ее однопартиец Крис Мерфи заявил, что в этом вопросе следует больше думать не о мерах по дальнейшей изоляции России, а о том, как справляться с новыми геополитическими вызовами. «Можно разработать стратегию, чтобы помешать дальнейшему росту влияния России, а можно потратить все время на какие-то ограничения в адрес банков и отдельных персоналий. Первый вариант мне видится куда более важным», — сказал он.