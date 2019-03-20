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Новая волна пошла с Урала
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Газета
Новая волна пошла с Урала
Газета № 032 (2985)
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Новая волна пошла с Урала
Кого затронет очередная ротация глав регионов
В России стартовала очередная волна губернаторских отставок — во вторник покинул пост глава Челябинской области. На очереди главы Республики Алтай и Мурманской области, утверждают источники РБК
Борис Дубровский (Фото: Родион Платонов / «Коммерсантъ»)

Появилось видео проверки будущих губернаторов под колесами БТР
Политика

Челябинская область: назначен новый глава

Во вторник, 19 марта, губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил о намерении покинуть пост по собственному желанию. Обращение Дубровского к землякам появилось на сайте администрации региона. «Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», — отметил губернатор, пожелав «процветания опорному краю державы».

Уже через час Владимир Путин подписал указ об отставке главы региона и назначил исполняющим обязанности губернатора 45-летнего первого замминистра энергетики Алексея Текслера. На встрече с Текслером глава государства указал, что новому губернатору придется заняться вопросами экологии. Общественная организация «Зеленый патруль» в декабре представила экологический рейтинг регионов, согласно которому Челябинская область занимает 84-ю строчку из 85.

Борис Дубровский родился в 1958 году, возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве врио. В сентябре того же года победил на выборах, получив 86%. Срок его полномочий истекал в сентябре 2019-го. Бывший гендиректор Магнитогорского металлургического комбината считался человеком, близким к владельцу предприятия Виктору Рашникову.

18 марта ФАС назвала Дубровского участником антиконкурентного соглашения, из-за которого за четыре года частная фирма «Южуралмост» получила более 90% контрактов на дорожное строительство, а десять из них — на 2,4 млрд руб. — незаконно. В администрации региона заявили о готовности судиться с Федеральной антимонопольной службой. В тот же день пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин на фоне слухов о скором уходе губернатора напомнил, что Дубровский неоднократно подчеркивал, что намерен принять участие в выборах главы региона в 2019 году.

У Дубровского был высокий антирейтинг и риск второго тура на будущих губернаторских выборах, говорит политолог Николай Миронов. Угроза проигрыша стратегически важного промышленного региона для Кремля недопустима, поэтому федеральный центр и пошел на смену непопулярного главы, считает он.

В вину Дубровскому в регионе ставили неудачные экономические проекты. Например, план высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом Москва финансировать отказалась, несмотря на уже понесенные серьезные расходы по проектированию трассы. Стоимость конгресс-холла на берегу реки Миасс выросла до 9 млрд руб., причем значительную часть подрядов на его строительство получила фирма, связанная с губернатором, — ПО «Монтажник».

Эксперт-регионалист Ростислав Туровский считает главной проблемой Дубровского внутриэлитные конфликты, которые усиливали негативный информационный фон вокруг губернатора. Аффилированность Дубровского с владельцем Магнитки вызывала недовольство у различных финансово-промышленных групп, считавших свои интересы в регионе ущемленными, говорит политолог.

Близкий к Кремлю источник РБК утверждает, что власти вели консультации по возможному преемнику Дубровского с Рашниковым.

Новый глава Челябинской области Алексей Текслер с Магниткой не связан. Он уроженец Челябинска, но его карьерная биография связана с Красноярским краем. В 2000-х годах Текслер возглавлял администрацию Норильска и занимал ряд постов в «Норникеле», а затем в «Полюс Золото». В 2013-м перешел в команду нового министра энергетики Александра Новака, который, как и Текслер, окончил Норильский индустриальный институт. Вместе они несколько лет работали в «Норникеле». В 2014 году Текслер стал первым заместителем министра, и с тех пор количество его полномочий росло. В 2017 году он стал заниматься реформой налогообложения в нефтяной отрасли. В 2018 году, когда замминистра энергетики Вячеслав Кравченко покинул ведомство из-за уголовного дела, Текслер получил его полномочия куратора электроэнергетики, сохранив статус первого зама.

Республика Алтай: отставка ожидается

Одним из следующих кандидатов на отставку в ходе весенней ротации стал глава Алтая Александр Бердников. Основным кандидатом на его место считается председатель совета некоммерческого партнерства ГЛОНАСС 46-летний Олег Хорохордин. Об этом РБК рассказали два источника в окружении чиновника и подтвердил собеседник, близкий к региональным властям.

Александр Бердников (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Александр Бердников родился в 1953 году, управляет Республикой Алтай с 2006 года. Уроженец Горно-Алтайска начал карьеру станочником на мебельной фабрике, позже дослужился до заместителя начальника областного управления УВД. В 1993 году стал министром внутренних дел республики, в 2001-м пошел на выборы главы Алтая, но проиграл. В 2002 году стал главным федеральным инспектором по Алтайскому краю и Республике Алтай. Через четыре года возглавил республику.

В политологических исследованиях, например рейтингах устойчивости губернаторов от «Минченко Консалтинг», Бердников получал низкие оценки. Эксперты связывали это с его низкой личной популярностью и с тем, что он с трудом переизбрался на новый срок в 2014 году, получив 50,6% голосов.

В марте на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель главы Сбербанка Станислав Кузнецов обвинил администрацию Республики Алтай в срыве сроков строительства горнолыжного комплекса «Манжерок» и заметил, что все совещания в регионе проходят с позиции «освоить деньги», а на туризм чиновникам наплевать.

Отставка Бердникова не станет неожиданностью: Республика Алтай — бедный и отсталый регион с большим количеством проблем, считает Туровский. По его мнению, в республике нет точек роста, которые позволили бы «качественно изменить ситуацию», хотя это вина не только главы республики, но и бедности самого региона. Возможная отставка Бердникова обсуждалась последние десять лет, но из-за малого интереса крупных групп влияния она откладывалась, полагает эксперт. В пользу главы края играла возможность выстраивать неформальные связи с первыми лицами, отдыхавшими на Алтае. «Рекреационный потенциал региона долгое время был ресурсом Бердникова, но, видимо, этот ресурс себя исчерпал», — заметил Туровский.

Хорохордин — уроженец села Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х работал на различных предприятиях Алтайского края. С 2002 по 2006 год работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике президента. С 2012 года возглавляет совет ГЛОНАСС, совмещая это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова. В 2018 году принимал участие во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС — программе подготовки губернаторов.

В назначении Текслера на Челябинскую область и возможном приходе Хорохордина в Республику Алтай Туровский видит общие моменты. Новые главы являются «полуварягами» — представителями федеральной элиты, при этом формально имеющими связи с регионом. Оба также участвовали в программе подготовки будущих губернаторов РАНХиГС.

Мурманская область: источники говорят о поданном заявлении

Еще одним кандидатом на отставку стала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Губернатор заявила РБК, что возвращается в Мурманск из командировки, и предложила следить за региональными СМИ, подчеркнув, что во вторник «новостей не будет».

Марина Ковтун родилась в 1962 году в Мурманске. В советское время работала в Мурманском обкоме ВЛКСМ, затем возглавила Кольский районный комитет комсомола. В 1993 года перешла в Мурманскую администрацию, с 1994 по 2005 год работала зампредседателя комитета по физической культуре, спорту и туризму. В 2005 году работала в Федеральном агентстве по туризму в столице, но в 2006-м вернулась в Мурманск, где возглавила отдел по развитию туризма департамента экономического развития области. С 2009 по 2011 год работала помощником, а затем замгендиректора Кольской ГМК.

В конце 2011 года избралась в облдуму по спискам «Единой России», в 2012-м указом Дмитрия Медведева получила пост губернатора. В 2014 году Ковтун подала в отставку и переизбралась на новый срок на досрочных выборах, набрав 64,7% голосов. Ее полномочия как губернатора Мурманской области истекают осенью 2019 года.

О возможной отставке Ковтун в связи с внутриэлитными конфликтами рассказывали осенью три собеседника РБК, близких к руководству региона. У губернатора «плохие отношения с бизнес-элитами, с силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой», объясняли они.

Мурманск на очереди: почему Кремль начал искать замену губернатору Ковтун
Политика

В 2017 году в отношении ряда чиновников из команды Ковтун были возбуждены уголовные дела — их фигурантами стали замглавы аппарата правительства региона Эдуард Никрашевский и бывший вице-губернатор Игорь Бабенко. На «серьезное давление» и травлю со стороны правоохранительных органов» после ареста Бабенко жаловалась сама Ковтун.

Одним из кандидатов, рассматривающихся на место Ковтун, является ее заместитель Евгений Никора, отметили два собеседника РБК, близких к Кремлю, и подтвердил источник в Госдуме. Никора представляет интересы «Росатома» в регионе, говорят собеседники РБК. Еще одним возможным кандидатом на пост главы Мурманской области два источника, близких к региональным властям, называли главного федерального инспектора по региону, экс-главу следственного управления СК по СЗФО Алексея Маякова.

Осенью 2018 года источники РБК, близкие к Кремлю, сообщали о планах администрации президента провести весной 2019 года очередную серию губернаторских отставок. В числе вероятных отставников упоминались также глава Калмыкии Алексей Орлов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Алина Фадеева.
Теги: губернаторы , отставка , Владимир Путин , Республика Алтай , Мурманская область , Челябинская область ...
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