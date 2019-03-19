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Губернатор Челябинской области подал в отставку
Борис Дубровский заявил, что по собственной инициативе попросил президента об отставке. Накануне ФАС назвала губернатора участником антиконкурентного сговора
Борис Дубровский (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. «Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», — заявил Дубровский, обращение которого опубликовано на официальном сайте главы области.

Дубровский поблагодарил всех жителей Челябинской области за поддержку, заверив, что интересы челябинцев всегда были для него превыше всего.

Временно исполняющим обязанности главы Челябинской области уже назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика
ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора

Накануне, 18 марта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и лично Дубровского участниками антиконкурентных соглашений, в результате реализации которых более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост». Комментируя заявление ФАС, пресс-секретарь Дубровского Дмитрий Федечкин заявил, что губернатор будет его оспаривать «в установленном законом порядке».

В тот же день газета «Ведомости» сообщила о подготовке в администрации президента России новой волны отставок губернаторов. В числе основных претендентов на увольнение источниками издания был назван и Борис Дубровский. Ранее о том, что губернатор попал в списки глав регионов «на вылет», писал и РБК.​

Автор: Евгений Калюков
Теги: Челябинская область, Борис Дубровский
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