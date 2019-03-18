ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора

По данным ведомства, Борис Дубровский способствовал подписанию контрактов с компанией «Южуралмост» в обход требований закона

Борис Дубровский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост», что стало следствием реализации сразу двух антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

​Участниками сговора в ФАС назвали министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и главу региона, губернатора Бориса Дубровского.

«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — подчеркивается в сообщении ФАС.

Ведомству удалось выявить наличие «систематического неформального взаимодействия» сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост», ставшего фактическим монополистом в своей сфере. Контракты с компанией заключались, несмотря на выдачу предписаний челябинским управлением ФАС, а заявки конкурентов «Южуралмоста» отклонялись. По данным ФАС, в рамках реализации сговора компания выиграла как минимум десять аукционов на общую сумму 2,4 млрд руб.

«Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру. Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств», — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.