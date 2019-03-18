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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,2%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора
По данным ведомства, Борис Дубровский способствовал подписанию контрактов с компанией «Южуралмост» в обход требований закона
Борис Дубровский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост», что стало следствием реализации сразу двух антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

​Участниками сговора в ФАС назвали министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и главу региона, губернатора Бориса Дубровского.

«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — подчеркивается в сообщении ФАС.

Ведомству удалось выявить наличие «систематического неформального взаимодействия» сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост», ставшего фактическим монополистом в своей сфере. Контракты с компанией заключались, несмотря на выдачу предписаний челябинским управлением ФАС, а заявки конкурентов «Южуралмоста» отклонялись. По данным ФАС, в рамках реализации сговора компания выиграла как минимум десять аукционов на общую сумму 2,4 млрд руб.

«Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру. Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств», — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Пресс-секретарь Дубровского Дмитрий Федечкин заявил РБК, что губернатор не согласен с решением ФАС и будет его оспаривать «в установленном законом порядке». «Мы сейчас ознакомимся с окончательным решением, когда уже будут документы на руки и после этого определимся с датами [подачи ответного заявления]», — сказал он.

Федечкин добавил, что Дубровский не собирается покидать свой пост, несмотря на информацию в СМИ о его грядущей отставке. «Борис Александрович уже заявил, что хотел бы принять участие в избирательной кампании, — пояснил он. — Логика этого решения вполне понятна: был принят ряд важных решений, в том числе по проведению саммита ШОС и БРИКС в Челябинске». По словам представителя губернатора, ему хотелось бы довести эти планы до конца. При этом Дубровский является членом команды президента и готов к любому его решению, добавил Федечкин.

Выборы губернатора Челябинской области запланированы на 9 сентября текущего года.

18 марта газета «Ведомости» сообщила о подготовке в администрации президента России новой волны отставок губернаторов. В числе основных претендентов на увольнение источниками издания был назван и Борис Дубровский. Ранее о том, что губернатор попал в списки глав регионов «на вылет», писал и РБК.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Кузнецова
Теги: Челябинская область, Федеральная антимонопольная служба
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