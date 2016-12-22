ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,19 64,84 EUR Нал. 76,42 74,89 USD Бирж. 65,50 +0,19 EUR Бирж. 75,29 -0,33 USD ЦБ. 65,40 -0,13 EUR ЦБ. 75,65 -0,27 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6734,70 -25,50 IMOEX 2411,42 -0,24% RTSI 1162,79 -0,26% Brent 79,76 -1,16% DJIA 25706,68 -0,38% Nasdaq 7642,70 -0,03%
Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области
Лента новостей
Цифровые кочевники: анонс свежего номера журнала РБК 08:06, Бизнес Абрамович решил не продавать долю в «Норникеле» на бирже 08:00, Бизнес Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в керченском колледже 07:48, Общество 6 правил путешествия с друзьями 07:37, РБК и Билайн Российско-китайский фонд и АФК «Система» инвестируют в фармбизнес 07:30, Бизнес Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области 07:01, Политика «Коммерсантъ» сообщил о намерении ЛУКОЙЛа продать электростанции 06:57, Бизнес В Екатеринбурге экстренно сел лайнер из-за плохого самочувствия пассажира 06:57, Общество Военные США выразили уверенность в скором начале масштабной войны 06:12, Политика В США подтвердили гибель американца при падении Су-27 на Украине 05:27, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 05:06, РБК и Мираторг В Керчи выросло число жертв нападения в колледже 04:46, Общество Пятеро чешских военных пострадали при взрыве близ базы НАТО в Афганистане 04:44, Политика Автопроизводители попросили власти не помогать строить новые заводы 04:04, Бизнес Родственники опознали всех находящихся в морге жертв нападения в Керчи 03:59, Общество Число жертв урагана «Майкл» в США достигло 33 человек 03:26, Общество Лидеры ЕС отменили запланированный на ноябрь экстренный саммит по Brexit 02:51, Политика «Коммерсантъ» назвал главной версией крушения «Союза» оплошность рабочих 02:08, Общество Скворцова назвала взрыв причиной серьезных травм у пострадавших в Керчи 01:59, Общество Обвиняемая за мемы во «ВКонтакте» студентка из Барнаула уехала за рубеж 01:32, Общество СМИ узнали о взятых в заложники боевиками ИГ в Сирии европейцах 00:55, Политика СМИ сообщили о показаниях отца устроившего стрельбу в Керчи студента 00:15, Общество СМИ узнали о помощи фирмы Ротшильдов с кредиторами «Русского стандарта» 00:14, Финансы В Саратовской думе одобрили идеи экс-министра по прожиточному минимуму 00:07, Политика Российские агентства узнали об ударе ВВС США по наступающим на ИГ курдам 00:04, Политика Власти подготовили запрет на руководство для недобросовестных директоров 00:02, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 17 окт, 23:40, РБК и Thomson Reuters CNN показала снимки со спутника строительства бункеров под Калининградом 17 окт, 23:30, Общество
Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области
Политика, 07:01
0
Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может покинуть свой пост. Ей уже начали искать замену, рассказали источники РБК. Возможная причина — внутриэлитные конфликты, которые стали бы помехой для переизбрания Ковтун
Марина Ковтун (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

О том, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун может уйти в отставку, РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, близкий к руководству региона. О намерениях в скором времени сменить губернатора Мурманской области знает еще один собеседник РБК, близкий к региону.

Официальное сообщение об отставке ожидается в ближайшее время, сказал один из источников РБК.

Причина, по которой губернатора Мурманской области могут отправить в отставку, — внутриэлитные конфликты, которые стали бы серьезной помехой для переизбрания Ковтун, поясняет третий источник, близкий к администрации президента. В этом смысле показателен пример бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой, которая рассорилась с региональными элитами и в результате не только не получила от них поддержку во время кампании, но, напротив, встречала сопротивление, добавляет собеседник РБК.

История со вторыми турами губернаторских выборов сыграла против Ковтун так же, как и против целого ряда других глав регионов, — Кремль не готов рисковать результатами кампаний, позволяя губернаторам, переизбрание которых неочевидно, баллотироваться на новый срок, резюмирует источник.

«Идет подбор кандидатуры [пост врио главы Мурманской области], как только определятся [с заменой Ковтун], будет ротация», — говорит другой собеседник издания, близкий к руководству региона.

У Ковтун сложились конфликтные отношения с региональными элитами на разных уровнях, рассказали РБК три собеседника, близких к руководству региона. По их словам, у губернатора «плохие отношения с бизнес-элитами, с силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой».

На данный момент губернатор Мурманской области находится в отпуске, рассказал РБК собеседник в региональной администрации.

Разговоры о скорой отставке Ковтун усилились после ряда уголовных дел, возбужденных против чиновников из ее окружения в 2017 году.

В частности, в июле 2017 года мурманское управление СКР сообщило о задержании замглавы аппарата правительства региона Эдуарда Никрашевского. Его задержали «в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд правительства Мурманской области», и обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК).

В октябре 2017 года оперативники центрального аппарата ФСБ задержали в Мурманске бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко, контролировавшего работу аппарата областного правительства.

По версии следствия, Бабенко создал преступную схему, в рамках которой ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» заключало фиктивные контракты с подконтрольными подрядчиками, по которым выводились бюджетные деньги.

На «серьезное давление» со стороны правоохранительных органов» после ареста Бабенко жаловалась сама Ковтун.

Мурманский губернатор пожаловалась на травлю со стороны силовиков
Политика

«Я не могу расценивать эти действия иначе как политический заказ и травлю с целью дискредитировать действующую власть и вынудить меня покинуть пост главы региона. Этого не будет!» — заявила тогда глава региона.

Марина Ковтун занимает пост губернатора с апреля 2012 года, ее кандидатура была предложена президентом Дмитрием Медведевым и затем утверждена Мурманской облдумой. Поддержку главе Мурманской области оказывал экс-глава «Норникеля» Владимир Стржалковский, говорит собеседник в правительстве региона и подтверждает собеседник РБК в Госдуме. Ранее о поддержке Ковтун со стороны Стржалковского писал «Коммерсантъ».

Также, по словам двух собеседников издания в руководстве региона, она пользуется поддержкой со стороны патриарха Кирилла. Ковтун лично знакома с патриархом и находится у него «на хорошем счету», подтвердил РБК источник, в окружении патриарха.

В 2014 году Ковтун избралась на новый срок на досрочных выборах, набрав 64,7% голосов. Полномочия губернатора Мурманской области истекают осенью 2019 года.

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова.
Теги: Марина Ковтун , Владимир Стржалковский , Норникель
Главное
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в керченском колледже Общество
Материалы по теме
Мурманский губернатор пожаловалась на травлю со стороны силовиков Политика
Новая ротация: каких губернаторов заменил Владимир Путин Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter