Глава НП «ГЛОНАСС» стал кандидатом на пост губернатора Алтая

Глава НП «ГЛОНАСС» стал кандидатом на пост губернатора Алтая

Председатель НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин стал основным кандидатом на место главы Республики Алтай Александра Бердникова, который занимал этот пост последние 13 лет

Олег Хорохордин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников. Основной кандидат в его преемники — 46-летний замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин. Об этом РБК рассказали два источника в окружении Хорохордина и подтвердил собеседник, близкий к региональным властям.

«Обсуждается назначение Хорохордина исполняющим обязанности главы Республики Алтай», — рассказал РБК источник в окружении Хорохордина.

«Это (планирующееся назначение Хорохордина исполняющим обязанности главы региона. — РБК) правда», — подтвердил источник, знающий о подготовке назначения от коллег председателя НП «ГЛОНАСС».

Представитель республиканских властей сообщил РБК, что глава Алтая Бердников вылетел в Москву и «готовится передавать власть». На его место будет назначен Хорохордин, утверждает собеседник РБК.

​По его словам, также в качестве преемника обсуждались заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков и сенатор от республики Владимир Полетаев.