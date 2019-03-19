Глава НП «ГЛОНАСС» стал кандидатом на пост губернатора Алтая

В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников. Основной кандидат в его преемники — 46-летний замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин. Об этом РБК рассказали два источника в окружении Хорохордина и подтвердил собеседник, близкий к региональным властям.
«Обсуждается назначение Хорохордина исполняющим обязанности главы Республики Алтай», — рассказал РБК источник в окружении Хорохордина.
«Это (планирующееся назначение Хорохордина исполняющим обязанности главы региона. — РБК) правда», — подтвердил источник, знающий о подготовке назначения от коллег председателя НП «ГЛОНАСС».
Представитель республиканских властей сообщил РБК, что глава Алтая Бердников вылетел в Москву и «готовится передавать власть». На его место будет назначен Хорохордин, утверждает собеседник РБК.
По его словам, также в качестве преемника обсуждались заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков и сенатор от республики Владимир Полетаев.