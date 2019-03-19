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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Глава НП «ГЛОНАСС» стал кандидатом на пост губернатора Алтая
Председатель НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин стал основным кандидатом на место главы Республики Алтай Александра Бердникова, который занимал этот пост последние 13 лет
Олег Хорохордин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников. Основной кандидат в его преемники — 46-летний замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин. Об этом РБК рассказали два источника в окружении Хорохордина и подтвердил собеседник, близкий к региональным властям.

«Обсуждается назначение Хорохордина исполняющим обязанности главы Республики Алтай», — рассказал РБК источник в окружении Хорохордина.

«Это (планирующееся назначение Хорохордина исполняющим обязанности главы региона. — РБК) правда», — подтвердил источник, знающий о подготовке назначения от коллег председателя НП «ГЛОНАСС».

Представитель республиканских властей сообщил РБК, что глава Алтая Бердников вылетел в Москву и «готовится передавать власть». На его место будет назначен Хорохордин, утверждает собеседник РБК.

​По его словам, также в качестве преемника обсуждались заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков и сенатор от республики Владимир Полетаев.

Хорохордин — уроженец села Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х работал на различных предприятиях Алтайского края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 1999 году окончил Алтайскую академию экономики и права. С 2002 по 2006 год работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года возглавляет совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС», совмещая это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его сменщика Максима Акимова. В 2018 году принимал участие во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС — «программы подготовки губернаторов».

Кто такой Бердников

Александр Бердников управлял Республикой Алтай с 2006 года. Он родился в столице республики Горно-Алтайске, работал станочником на мебельной фабрике, участковым инспектором, дослужился до заместителя начальника Горно-Алтайского областного управления УВД. В 1993 году был назначен на должность министра внутренних дел по республике, в 2001-м пошел на выборы главы Алтая, но проиграл. В 2002 году стал главным федеральным инспектором по Алтайскому краю и Республике Алтай. Через четыре года стал главой республики.

В политологических исследованиях Бердников не раз получал низкие оценки и оказывался в группе «на вылет». Эксперты связывали это с его низкой личной популярностью и с тем, что он с трудом переизбрался на новый срок в 2014 году. Тогда он получил 50,6% голосов. Недавно Бердников также стал участником скандала из-за критики замглавы Сбербанка Станислава Кузнецова. Тот на Сочинском форуме заявил, что на Алтае из-за властей республики сорваны сроки строительства горнолыжного курорта «Манжерок». «Местным властям наплевать на туризм, главная задача — освоить деньги», — отметил Кузнецов. Он предложил главе республики извиниться за срыв туристического сезона.

Политика
Алексей Комиссаров — РБК: «Мы никого под БТР насильно не клали»

Осенью 2018 года источники РБК, близкие к Кремлю, сообщали о планах администрации президента провести весной 2019 года очередную серию губернаторских отставок. Осенью отставки проводились по критерию эффективности губернаторов, тогда как весной планировалось оценить способность глав к переизбранию на новый срок.​

Источники РБК называли среди наиболее вероятных отставников помимо главы Алтая губернатора Мурманской области Марину Ковтун, глав Оренбургской и Челябинской областей Юрия Берга и Бориса Дубровского. Кроме того, в числе возможных кандидатов на отставку — глава Калмыкии Алексей Орлов.

Авторы: Петр Канаев, Евгения Кузнецова
Теги: Алтай, смена губернаторов, ГЛОНАСС
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