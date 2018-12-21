ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,57 67,60 EUR Нал. 78,48 77,45 USD Бирж. 68,17 -0,13 EUR Бирж. 77,91 -0,42 USD ЦБ. 67,37 +0,26 EUR ЦБ. 76,94 +0,46 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4164,10 +6,40 IMOEX 2334,74 -0,77% RTSI 1078,87 -0,42% Brent 54,50 -2,38% DJIA 22859,60 -1,99% Nasdaq 6528,41 -1,63%
Вывод со всеми неизвестными
Лента новостей
Синоптики пообещали снег в новогоднюю ночь в Москве 12:06, Общество 15 платьев для Нового года от российских дизайнеров 11:53, Pink В Чечне усомнились в объективности данных ОБСЕ о нарушении прав человека 11:52, Политика Ресторатор Тахир Холикбердиев — об изобретениях, необходимых на кухне 11:44, Партнерский материал В центре Москвы на новогодние праздники перекроют несколько улиц 11:42, Общество Bitcoin Cash подорожал на 183% 11:39, Крипто Все расклады в супертяжелом весе и хоккей на футбольном поле 11:39, Спорт Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 11:27, РБК и «Билайн» Бизнес Прокуратура Токио провела обыски в доме экс-главы Nissan Карлоса Гона 11:23, Общество Facebook разработает криптовалюту для переводов через WhatsApp 11:20, Технологии и медиа Как успокоиться и все успеть 11:16, Стиль Utair сообщила о приостановке выплат по части кредитов 11:13, Бизнес В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины 11:11, Политика Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 11:06, РБК и Whirlpool Железняков — Autonews: «Мы отставали лет на 20 от мирового автопрома» 11:05, Авто Нацсобрание Франции одобрило действия властей в ответ на протесты 10:56, Политика «Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании 10:50, Бизнес Число погибших при взрыве на шахте в Чехии увеличилось до 13 10:44, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 10:40, РБК и Philips Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после ареста 10:36, Общество Кемеровская область официально станет Кузбассом 10:34, Политика СМИ назвали следующий клуб Жозе Моуринью 10:32, Спорт Биржу Upbit обвинили в мошенничестве: она завышала объемы торгов Подробн 10:30, Крипто Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 10:30, РБК и Huawei Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за проблем у RT в Британии 10:23, Общество Браудеру предъявили обвинение в создании преступного сообщества 10:08, Общество Куда пойдет цена бензина завтра: экономический тест для бизнесменов 09:57, РБК и Thomson Reuters Докладчик ОБСЕ счел доказанными нарушения прав человека в Чечне 09:53, Политика
Газета
Вывод со всеми неизвестными
Газета № 226 (2950) (2112) Политика, 20 дек, 22:49
0
Вывод со всеми неизвестными
Почему союзники критикуют Дональда Трампа за действия в Сирии
Партнеры США недовольны решением Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Они указывают на опасность усиления ИГ и создание угроз для союзников внутри страны. Как теперь будет действовать международная коалиция — разбирался РБК
Фото: Courtesy Zoe Garbarino / Reuters

Как отреагировали союзники США

Президент США Дональд Трамп в четверг продолжил защищать свое решение о выводе американских войск из Сирии, о котором было объявлено накануне. «Выход из Сирии не был сюрпризом», — написал Трамп в Twitter. Пришло время другим странам бороться с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация. — РБК), добавил он.

Однако многие соратники США из международной коалиции по борьбе с ИГ сочли решение американского лидера неожиданным. «Резкая смена курса США не только стала сюрпризом для нас. ИГ был дан решительный отпор, но угроза все еще не устранена», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Американский лидер до последнего момента не предупреждал о своем решении ни союзников в Европе, ни на Ближнем Востоке: о готовящемся выводе войск заранее не были оповещены даже некоторые представители американских военных структур, например председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, утверждает The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники. При этом чиновники Госдепартамента и Пентагона продолжали отговаривать Трампа от вывода войск даже после публичного объявления им такого решения, пишет газета The New York Times (NYT).

Что будет в Сирии после решения Трампа вывести оттуда американские войска
Политика

Не разделяют партнеры США и утверждения о разгроме ИГ. Об этом помимо Мааса заявили МИД Франции и представитель Минобороны Великобритании. Франция пока не будет выводить 1,1 тыс. своих военных из Ирака и Сирии, сообщила министр по европейским делам Натали Луазо (ее слова приводит Reuters).

«Присутствие США в Сирии давало им рычаг для оказания влияния на ход конфликта. Теперь США могут его лишиться, Вашингтону придется опираться на более слабые инструменты влияния — угрозы заблокировать новые резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, отказ от участия в восстановлении страны», — сказал РБК эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Ричард Вайц.

Останутся ли американские военные в Сирии

Пока не известно, как именно США будут выводить войска и не останется ли на месте ограниченный контингент. По данным Пентагона, всего в арабской стране находятся около 2 тыс. американских военных. Трамп приказал вывести войска в течение 30 дней, сообщила ​NYT в среду со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона. В то же время другой чиновник США сказал агентству Reuters, что вывод контингента займет от 60 до 100 дней.

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Спонтанный характер принятия решений Белым домом «оставляет вопросы о том, как именно Трамп собирается выводить контингент из Сирии», констатирует NYT. Есть вероятность, что администрация США внесет корректировки в решение, оставив там часть войск на неопределенное время, написал в Twitter профессор политических наук в Университете Чикаго Пол Стэнилэнд.

Где базируются США в Сирии

Американские военные размещены на восьми военных базах, сообщает телеканал Al Jazeera. Основной является база на юге Сирии Ат-Танф (недалеко от границы Сирии, Ирака и Иордании). Семь других военных постов расположены на севере страны восточнее реки Евфрат.

В том, что решение администрации США вывести войска из Сирии является окончательным, усомнился и президент России Владимир Путин. «Что касается вывода американских войск — я не знаю, что это такое. Соединенные Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют», — сказал российский лидер на ежегодной пресс-конференции в четверг.

Трамп усомнился в желании США быть «полицейским Ближнего Востока»
Политика

Трамп вряд ли откажется от решения о полном выводе войск, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Юрий Бармин. Он обращает внимание, что такое решение американский лидер вынашивал еще с апреля этого года и он вряд ли готов изменить его сейчас. В то же время внутри администрации США все еще остаются сторонники сохранения в Сирии военного присутствия, указывает Бармин. Среди них он, в частности, упомянул спецпосланника президента США по Сирии Джеймса Джеффри, который в течение последних месяцев убеждал союзников в том, что Америка продолжит оставаться важным игроком в Сирии.

Приведет ли уход американских войск к активизации ИГ

До сих пор 2 тыс. американских солдат являлись «надежным щитом» против ИГ на северо-востоке Сирии, и их вывод может привести к негативным последствиям, предупредили американские сенаторы в коллективном письме на имя Трампа. В числе его подписавших — сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио, а также демократка Джин Шахин. По словам главы МИД Германии Мааса, вывод американских войск может свести на нет достижения, достигнутые Западом в борьбе с ИГ, особенно учитывая активность террористов в Восточной Сирии. Уход американских войск усложнит борьбу с ИГ, убеждены представители «Сирийских демократических сил» (SDF), сформированных в основном из курдов.

ИГ продолжит вести подпольную деятельность в Сирии, и даже сохранение военного присутствия США вряд ли помогло бы полностью искоренить деятельность этого движения, полагает Бармин. В то же время США удалось создать условия для образования союза арабских племен и курдов к востоку от Евфрата. «Этому союзу удавалось управлять занимаемой территорией, однако, если американцы уйдут, альянс курдов и арабов распадется и контроль над занимаемой ими зоной может установить или ИГ, или Дамаск», — пояснил эксперт.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Впрочем, куда большим источником нестабильности на фоне ухода США станет не активизация деятельности ИГ, а усиление Ирана и Сирии, считает Бармин. У Дамаска и Тегерана появится больше решимости забрать себе нефтеносные регионы за Евфратом, заметил эксперт.

Лучшим вариантом в сложившейся ситуации стало бы решение Трампа сохранить ограниченное количество военного контингента в Сирии, а не выводить из страны все войска, убежден директор программы Ближнего Востока в Центре обновленной американской безопасности (CNAS), бывший чиновник Пентагона Илан Голденберг. Таким образом Америка сможет минимизировать масштабы угрозы, исходящей от радикальных элементов, написал он в Twitter.

Почему появилась угроза для действий международной коалиции

Вывод американских войск с территории Сирии предполагает прекращение авиаударов ВВС США по позициям ИГ, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников. Хотя представитель Белого дома Сандерс указывала, что решение США о выводе войск не повлияет на действия международной коалиции, в составе которой — более 70 стран.

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Агентство привело данные командования американских ВВС, согласно которым авиаудары имели решающее значение для борьбы с террористами. С 2015 года по их позициям в Ираке и Сирии было выпущено более 100 тыс. ракет и бомб.

Прекращение американских авиаударов фактически будет означать и окончание авиаударов всей коалиции, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Небольшие возможности остаются у Великобритании, у Саудовской Аравии и ОАЭ, но речь идет не больше чем об одном авиационном звене», — сказал он РБК. За неделю с 7 по 15 декабря ​США нанесли более 200 ударов по позициям ИГ в окрестностях Дейр-эз-Зора, отмечает WSJ.

Почему возникла угроза для позиций курдов

20 декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара проводит интенсивную работу по подготовке к проведению военной операции в Сирии. Ее анонсировал 12 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган. Ранее турецкая армия уже проводила операции на севере Сирии, целью которых было оттеснение курдов от турецкой границы.

В МИД России прокомментировали начало вывода войск США из Сирии
Политика

По данным издания Daily Sabah, турецкая операция может начаться «в любое время» и в ней примут участие турецкая регулярная армия и оппозиционная сирийскому правительству Свободная сирийская армия (ССА) — всего около 25 тыс. военных. Скорее всего, первым рубежом, на который нацелится турецкая армия, станет Манбидж — центр подконтрольных курдам территорий на западном берегу Евфрата. Летом Турция уже угрожала начать наступление на него, однако Вашингтону удалось договориться с Анкарой об отсрочке операции.

Курдские YPG («Отряды народной самообороны») и YPJ («Женские отряды самообороны») с момента вступления США в войну в Сирии были одними из главных союзников Вашингтона в стране. С 2015 года американские инструкторы обучали курдских командиров и поставляли им оружие. YPG и YPJ составляют ядро более широкого формирования — SDF, силы которого удерживают территории на севере Сирии, от Манбиджа и до самой границы с Ираком. SDF, в свою очередь, является боевым крылом прокурдской партии «Демократический союз» (PYD). PYD идеологически связана с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) — обе партии признаны в Турции террористическими и запрещены. Кроме того, именно на РПК Анкара возлагает ответственность за большинство терактов в самой Турции.

В последние дни курды ведут ожесточенные бои с ИГ на юге провинции Дейр-эз-Зор за населенный пункт Хаджин. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии (SOHR, базируется в Лондоне), коалиция возводит военную базу в окрестностях Хаджина.

Курды готовы к отражению турецкой атаки, заявил РБК пресс-секретарь SDF Мустафа Бали. «Мы окажем сопротивление этой оккупации, мы не собираемся сдаваться и примем необходимые меры для ответа», — сказал он. По его словам, вывод американских войск из Сирии еще не начался. «Силы США продолжают выполнять свои ежедневные задачи в штатном режиме. Решение Белого дома хоть и было озвучено, но пока никаких изменений на земле мы не наблюдаем», — добавил он.

После ухода американских войск Турция сможет усилить влияние на северо-востоке Сирии, и для спасения от Анкары курдам придется полагаться на Москву и Дамаск, сказал РБК внештатный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Камал Алам, в прошлом консультировавший британскую армию по сирийским делам.

Авторы: Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев.
Теги: Дональд Трамп , Сирия , Россия - США , Владимир Путин , Дамаск , Иран
Материалы по теме
Трамп усомнился в желании США быть «полицейским Ближнего Востока» Политика
Что будет в Сирии после решения Трампа вывести оттуда американские войска Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter