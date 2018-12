Вывод со всеми неизвестными

Почему союзники критикуют Дональда Трампа за действия в Сирии

Партнеры США недовольны решением Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Они указывают на опасность усиления ИГ и создание угроз для союзников внутри страны. Как теперь будет действовать международная коалиция — разбирался РБК

Фото: Courtesy Zoe Garbarino / Reuters

Как отреагировали союзники США

Президент США Дональд Трамп в четверг продолжил защищать свое решение о выводе американских войск из Сирии, о котором было объявлено накануне. «Выход из Сирии не был сюрпризом», — написал Трамп в Twitter. Пришло время другим странам бороться с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация. — РБК), добавил он.

Однако многие соратники США из международной коалиции по борьбе с ИГ сочли решение американского лидера неожиданным. «Резкая смена курса США не только стала сюрпризом для нас. ИГ был дан решительный отпор, но угроза все еще не устранена», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Американский лидер до последнего момента не предупреждал о своем решении ни союзников в Европе, ни на Ближнем Востоке: о готовящемся выводе войск заранее не были оповещены даже некоторые представители американских военных структур, например председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, утверждает The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники. При этом чиновники Госдепартамента и Пентагона продолжали отговаривать Трампа от вывода войск даже после публичного объявления им такого решения, пишет газета The New York Times (NYT).

Не разделяют партнеры США и утверждения о разгроме ИГ. Об этом помимо Мааса заявили МИД Франции и представитель Минобороны Великобритании. Франция пока не будет выводить 1,1 тыс. своих военных из Ирака и Сирии, сообщила министр по европейским делам Натали Луазо (ее слова приводит Reuters).

«Присутствие США в Сирии давало им рычаг для оказания влияния на ход конфликта. Теперь США могут его лишиться, Вашингтону придется опираться на более слабые инструменты влияния — угрозы заблокировать новые резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, отказ от участия в восстановлении страны», — сказал РБК эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Ричард Вайц.

Останутся ли американские военные в Сирии

Пока не известно, как именно США будут выводить войска и не останется ли на месте ограниченный контингент. По данным Пентагона, всего в арабской стране находятся около 2 тыс. американских военных. Трамп приказал вывести войска в течение 30 дней, сообщила ​NYT в среду со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона. В то же время другой чиновник США сказал агентству Reuters, что вывод контингента займет от 60 до 100 дней.

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Спонтанный характер принятия решений Белым домом «оставляет вопросы о том, как именно Трамп собирается выводить контингент из Сирии», констатирует NYT. Есть вероятность, что администрация США внесет корректировки в решение, оставив там часть войск на неопределенное время, написал в Twitter профессор политических наук в Университете Чикаго Пол Стэнилэнд.

Где базируются США в Сирии Американские военные размещены на восьми военных базах, сообщает телеканал Al Jazeera. Основной является база на юге Сирии Ат-Танф (недалеко от границы Сирии, Ирака и Иордании). Семь других военных постов расположены на севере страны восточнее реки Евфрат.

В том, что решение администрации США вывести войска из Сирии является окончательным, усомнился и президент России Владимир Путин. «Что касается вывода американских войск — я не знаю, что это такое. Соединенные Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют», — сказал российский лидер на ежегодной пресс-конференции в четверг.

Трамп вряд ли откажется от решения о полном выводе войск, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Юрий Бармин. Он обращает внимание, что такое решение американский лидер вынашивал еще с апреля этого года и он вряд ли готов изменить его сейчас. В то же время внутри администрации США все еще остаются сторонники сохранения в Сирии военного присутствия, указывает Бармин. Среди них он, в частности, упомянул спецпосланника президента США по Сирии Джеймса Джеффри, который в течение последних месяцев убеждал союзников в том, что Америка продолжит оставаться важным игроком в Сирии.

Приведет ли уход американских войск к активизации ИГ

До сих пор 2 тыс. американских солдат являлись «надежным щитом» против ИГ на северо-востоке Сирии, и их вывод может привести к негативным последствиям, предупредили американские сенаторы в коллективном письме на имя Трампа. В числе его подписавших — сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио, а также демократка Джин Шахин. По словам главы МИД Германии Мааса, вывод американских войск может свести на нет достижения, достигнутые Западом в борьбе с ИГ, особенно учитывая активность террористов в Восточной Сирии. Уход американских войск усложнит борьбу с ИГ, убеждены представители «Сирийских демократических сил» (SDF), сформированных в основном из курдов.

ИГ продолжит вести подпольную деятельность в Сирии, и даже сохранение военного присутствия США вряд ли помогло бы полностью искоренить деятельность этого движения, полагает Бармин. В то же время США удалось создать условия для образования союза арабских племен и курдов к востоку от Евфрата. «Этому союзу удавалось управлять занимаемой территорией, однако, если американцы уйдут, альянс курдов и арабов распадется и контроль над занимаемой ими зоной может установить или ИГ, или Дамаск», — пояснил эксперт.

Впрочем, куда большим источником нестабильности на фоне ухода США станет не активизация деятельности ИГ, а усиление Ирана и Сирии, считает Бармин. У Дамаска и Тегерана появится больше решимости забрать себе нефтеносные регионы за Евфратом, заметил эксперт.

Лучшим вариантом в сложившейся ситуации стало бы решение Трампа сохранить ограниченное количество военного контингента в Сирии, а не выводить из страны все войска, убежден директор программы Ближнего Востока в Центре обновленной американской безопасности (CNAS), бывший чиновник Пентагона Илан Голденберг. Таким образом Америка сможет минимизировать масштабы угрозы, исходящей от радикальных элементов, написал он в Twitter.

Почему появилась угроза для действий международной коалиции

Вывод американских войск с территории Сирии предполагает прекращение авиаударов ВВС США по позициям ИГ, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников. Хотя представитель Белого дома Сандерс указывала, что решение США о выводе войск не повлияет на действия международной коалиции, в составе которой — более 70 стран.

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Агентство привело данные командования американских ВВС, согласно которым авиаудары имели решающее значение для борьбы с террористами. С 2015 года по их позициям в Ираке и Сирии было выпущено более 100 тыс. ракет и бомб.

Прекращение американских авиаударов фактически будет означать и окончание авиаударов всей коалиции, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Небольшие возможности остаются у Великобритании, у Саудовской Аравии и ОАЭ, но речь идет не больше чем об одном авиационном звене», — сказал он РБК. За неделю с 7 по 15 декабря ​США нанесли более 200 ударов по позициям ИГ в окрестностях Дейр-эз-Зора, отмечает WSJ.

Почему возникла угроза для позиций курдов

20 декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара проводит интенсивную работу по подготовке к проведению военной операции в Сирии. Ее анонсировал 12 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган. Ранее турецкая армия уже проводила операции на севере Сирии, целью которых было оттеснение курдов от турецкой границы.

По данным издания Daily Sabah, турецкая операция может начаться «в любое время» и в ней примут участие турецкая регулярная армия и оппозиционная сирийскому правительству Свободная сирийская армия (ССА) — всего около 25 тыс. военных. Скорее всего, первым рубежом, на который нацелится турецкая армия, станет Манбидж — центр подконтрольных курдам территорий на западном берегу Евфрата. Летом Турция уже угрожала начать наступление на него, однако Вашингтону удалось договориться с Анкарой об отсрочке операции.

Курдские YPG («Отряды народной самообороны») и YPJ («Женские отряды самообороны») с момента вступления США в войну в Сирии были одними из главных союзников Вашингтона в стране. С 2015 года американские инструкторы обучали курдских командиров и поставляли им оружие. YPG и YPJ составляют ядро более широкого формирования — SDF, силы которого удерживают территории на севере Сирии, от Манбиджа и до самой границы с Ираком. SDF, в свою очередь, является боевым крылом прокурдской партии «Демократический союз» (PYD). PYD идеологически связана с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) — обе партии признаны в Турции террористическими и запрещены. Кроме того, именно на РПК Анкара возлагает ответственность за большинство терактов в самой Турции.

В последние дни курды ведут ожесточенные бои с ИГ на юге провинции Дейр-эз-Зор за населенный пункт Хаджин. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии (SOHR, базируется в Лондоне), коалиция возводит военную базу в окрестностях Хаджина.

Курды готовы к отражению турецкой атаки, заявил РБК пресс-секретарь SDF Мустафа Бали. «Мы окажем сопротивление этой оккупации, мы не собираемся сдаваться и примем необходимые меры для ответа», — сказал он. По его словам, вывод американских войск из Сирии еще не начался. «Силы США продолжают выполнять свои ежедневные задачи в штатном режиме. Решение Белого дома хоть и было озвучено, но пока никаких изменений на земле мы не наблюдаем», — добавил он.

После ухода американских войск Турция сможет усилить влияние на северо-востоке Сирии, и для спасения от Анкары курдам придется полагаться на Москву и Дамаск, сказал РБК внештатный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Камал Алам, в прошлом консультировавший британскую армию по сирийским делам.