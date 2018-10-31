Судьи пресекли границу

КС Ингушетии признал незаконным соглашение о размежевании с Чечней

Соглашение об изменении чечено-ингушской границы незаконно, решил Конституционный суд Ингушетии. При этом он не может оспаривать вступившие в силу договоры. Глава республики ждет разъяснений от Москвы

Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров (справа) (Фото: ТАСС)

​​​Что решил суд

Конституционный суд Ингушетии во вторник, 30 октября, признал незаконным соглашение о границе с Чечней, подписанное главами двух республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Соответствующее сообщение размещено на сайте суда.

Суд постановил, что подписанный 26 сентября документ без его утверждения на референдуме в Ингушетии «не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия». Это соглашение закрепляло административную границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Согласно соглашению, Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. В свою очередь, Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района.

Подписание документа сопровождалось протестами в Ингушетии, они продолжились и после заключения договора. C 4 октября в Магасе проходила акция протеста противников договора. Власти Ингушетии 6 октября разрешили провести протестную акцию в Магасе с 8 по 17 октября.

Парламенты обеих республик утвердили соглашение. Однако 17 октября, после его вступления в силу, группа депутатов ингушского парламента обратилась в Конституционный суд республики, указав, что корректировка границ республики возможно только по результатам проведения референдума и после выяснения мнения населения муниципальных образований, границы которых меняются. 29 октября два ингушских депутата — Яхъя Белхороев и Амирхан Толдиев — отозвали свои подписи под обращением, что в аппарате парламента сочли основанием для прекращения разбирательства, так как жалующихся депутатов осталось 10 при необходимых 11. Остальные подписанты утверждали, что обращение действительно, поскольку на момент его подачи оно имело необходимое количество подписей.

Как отреагировали стороны

К вечеру 30 октября ситуацию прокомментировал глава Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров утверждал, что Конституционный суд республики не может отменить соглашение, уже вступившее в законную силу.

«Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ», — заявил глава республики журналистам. Запрос о компетенции Конституционного суда республики Евкуров обещал в ближайшее время отправить в Конституционный суд России.

«Конституционный суд Ингушетии шоу-программу устраивает, они прекрасно знают, что все отношения, касающиеся двух субъектов, решаются в Конституционном суде России», — объяснил собеседник РБК, близкий к руководству Ингушетии.

Протестующие против изменения границы решение КС Ингушетии назвали ожидаемым, но недостаточным, поскольку окончательно отменить соглашение должен парламент республики. Решение КС Ингушетии обжалованию не подлежит, поскольку КС республики не подсуден федеральным инстанциям, считает Барах Чемурзиев, председатель общественного движения «Опора Ингушетии» и один из лидеров протестов. Позиция суда ожидаемо совпала с мнением жителей Ингушетии, протестующих против «неправомерных действий руководства республики», сказал РБК другой организаторов протестов, руководитель ингушского «Яблока» Руслан Муцольгов. Оба собеседника РБК считают референдум на уровне республики единственным легитимным вариантом изменения границ.

Аргументы против решения КС

По закону «О Конституционном суде Республики Ингушетия» региональный КС вправе принимать решения лишь о договорах, не вступивших в силу (п. 1б ст. 3). «Следовательно, тут его предписание не имеет никакой силы», — пояснил РБК федеральный судья в отставке Сергей Пашин. Он напомнил, что КС России не является вышестоящей инстанцией по отношению к конституционным судам регионов. Из-за того что федеральный КС не вправе проверять решения региональных конституционных судов, подобных прецедентов еще не было.

Республиканский КС может оценивать только не вступившие в силу межрегиональные соглашения, подтвердил РБК политолог Николай Миронов. По его мнению, теперь основной вопрос — можно ли считать вступившим в силу соглашение об изменении границ, учитывая, что часть депутатов отозвали свои голоса. Были ли соблюдены необходимые процедуры, может решить суд общей юрисдикции, указал эксперт.

Если будет признано, что соглашение было принято без нарушения регламента и вступило в силу, то решение Конституционного суда Ингушетии может быть признано недействительным в рамках спора о компетенции на уровне КС России, считает Миронов. «У такого сценария есть минус — в местный конфликт втягиваются высшие федеральные инстанции, — добавляет он. — Но другой вариант — проведение референдума — хуже: во-первых, в ходе референдумной кампании возможны конфликты между сторонами, в них будет втянуто все население, ведь провести референдум на части территории региона нельзя; в-третьих, длительная и острая кампания ударит по позициям республиканской власти, по федеральному центру, затронет Чеченскую Республику». По его мнению, идеального решения в этой ситуации нет, но референдум создает больше рисков, а для власти важно максимально быстро погасить конфликт.

Поскольку принятое во вторник решение не является подсудностью КС, оснований для отмены соглашения или проведения референдума по нему нет, сказал близкий к Кремлю источник РБК. «С людьми, которые живут по берегам реки Фортанги, и старейшинами сел все проговорено и согласовано, у них нет вопросов», — подчеркнул собеседник РБК.

Что будет дальше

Ради полной отмены пограничных соглашений жители Ингушетии готовы протестовать дальше. Они требуют проведения референдума и отставки Евкурова. «Мы не прекращаем сопротивление, в любом случае завтра будет митинг, будем требовать депутатов отменить соглашение. Мы знаем, какая сила нам противостоит, по сравнению с их ресурсом у нас ничтожные силы, но есть сплоченность народа и консолидированность позиций», — заявил РБК лидер протестующих Чемурзиев. «Такое впечатление, что глава Ингушетии имеет заинтересованность в этом соглашении, идет напролом, ломая мнение народа через колено. По-другому объяснить нельзя», — уверен он.

«Для Евкурова решение КС Ингушетии будет болезненным, но к кадровым последствиям оно приведет вряд ли, учитывая традицию Кремля не отправлять в отставку глав регионов под давлением протестующих», — сказал РБК главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов. Уникальным исключением он назвал недавнюю отставку главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова после межэтнического конфликта в республике.

Наиболее вероятным сценарием Шведов видит неисполнение решений КС республики. Провести референдум и новое голосование парламента по вопросу границы будет затруднительно без активной поддержки исполнительной власти, считает он. В пользу властей играет постепенный спад активности протестующих, заметный в последние дни митингов и обусловленный отсутствием ясной стратегии лидеров оппозиции.

Как вели себя власти

Чеченский парламент утвердил соглашение о границе единогласно. В день голосования в Ингушетии группа парламентариев сообщила, что 15 из 24 присутствовавших на заседании народных избранников проголосовали против него. В официальном сообщении на сайте главы республики Евкурова говорилось только о трех проголосовавших против, пятерых воздержавшихся и 17 проголосовавших в поддержку законопроекта (всего 25 голосов). После голосования ингушские депутаты обратились с жалобами на фальсификацию его итогов в прокуратуру и Следственный комитет.

Евкуров призвал участников и организаторов протестов «не создавать проблем для республики». Последних глава Ингушетии назвал «провокаторами», добавив, что среди организаторов «много тех, кто реально болеет за свою землю и народ». Кадыров попросил главу Ингушетии передать жителям республики «слова самых добрых пожеланий», отметив единство двух народов. Позже Кадыров вместе со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым несколько раз наведывались к лидерам протеста с требованиями извинений. В ответ на визиты чеченского руководства на помощь ингушским лидерам собирались местные общины.

Конфликт пытались разрешить не только местные власти, но и представители Кремля, включая полпреда президента в СКФО Александра Матовникова и главу управления внутренней политики Андрея Ярина. На встрече с протестующими 16 октября они признали, что возможны недоработки в законе о границе Чечни с Ингушетией. В то же время чиновники не давали обещаний денонсировать документ.