Коков вместо Кокова: зачем Кремлю новая волна отставок в регионах

Кремль опять запустил региональный ротационный маховик. РБК разбирался, как были определены нуждающиеся в замене глав регионы, какова логика кадровых решений и насколько на нее повлияли сопровождавшие сентябрьские выборы скандалы

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

​Кто ушел и готовится к уходу?

В среду, 26 сентября, в отставку «в связи с переходом на другую работу» ушли губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Новая серия отставок была запланирована еще до дня голосования 9 сентября, сказали два близких к Кремлю собеседника РБК. Федеральный чиновник пояснил, что «президенту нравится курс на обновление губернаторского корпуса».



В ближайшее время в отставку может уйти и губернатор Курской области Александр Михайлов, добавили два близких к администрации президента источника РБК. Рассматривается возможность отставки и липецкого губернатора Олега Королева, сказали два близких к Кремлю собеседника. Королев и Михайлов — политические долгожители, липецкий губернатор руководит областью с 1998 года, курский — с 2000 года.

Почему убрали?

Полномочия 59-летнего Александра Жилкина заканчивались в 2019 году. Кремль проводит замену глав регионов, у которых через год истекают полномочия, чтобы иметь возможность подготовить исполняющего обязанности главы региона к выборам, напоминает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Жилкин давно относился к категории губернаторов, которые находятся в «подвешенном состоянии» — наряду с главами Курской, Липецкой, Вологодской областей, считает политолог Евгений Минченко. Он считает, что Жилкин слишком долго занимал свой пост.

Политолог Александр Пожалов обращает внимание на то, что следующей осенью регион ждали сложные выборы. Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин с большой вероятностью выдвинет свою кандидатуру на выборах главы региона. «Шеин заметно поднялся на теме пенсионной реформы. Его летние выступления в Госдуме с критикой пенсионной реформы набирали миллионы просмотров в YouTube», — отмечает он. С учетом повышения пенсий, инфляции и роста цен в связи с повышением НДС и прогнозируемым ухудшением социально-экономической ситуации в регионах Жилкину было бы сложно бороться с Шеиным, объясняет он.

Еще в начале года о готовящейся отставке Жилкина говорили два собеседника РБК, близких к Кремлю и правительству региона. Они ссылались на ряд факторов — усталость самого губернатора, давно просившегося в отставку, личные мотивы (в 2014 году скончалась его супруга), потеря управляемости в регионе, внутриэлитные и междиаспорные конфликты в области, где влиятельны татарская и казахская общины. Сказываются и экономические проблемы, усиливающие противоречия в местных элитах, — несколько лет назад ЛУКОЙЛ и «Газпром» вывели из региона свои офисы и перестали платить налоги в местный бюджет — в результате область находится в преддефолтном состоянии.​

Юрия Кокова, возглавлявшего КБР с 2013 года, перевели в Москву на должность заместителя секретаря Совета безопасности России «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера», заявил Владимир Путин. В сентябре в республике произошли масштабные межнациональные столкновения из-за того, что жители балкарского села Кенделен не пропустили кабардинцев, устроивших конный поход в честь 310-летия Канжальской битвы. После столкновения местных жителей с силовиками у здания правительства КБР в Нальчике прошел митинг в поддержку кабардинцев. «Позиция властей, которые привлекли силовиков, стала триггером для развития конфликта, и провал межэтнической ситуации был воспринят Кремлем максимально близко к сердцу. Даже кабардинские активисты указывали, что власти повели себя неверно», — отмечает главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов.

Он считает основной причиной отставки Кокова плохую социально-экономическую обстановку в КБР (наихудшую в СКФО, согласно выкладкам экономиста Натальи Зубаревич), наложившуюся на нестабильную межэтническую ситуацию. По его словам, Коков публично пытался списать проблемы с социально-экономическим развитием республики на активность подполья и «атмосферу страха», но, согласно уголовной статистике, в КБР давно нет масштабных проблем с боевиками.

Главной проблемой Кокова были высокий антирейтинг и отсутствие управленческих достижений, а также ухудшение криминальной обстановки в КБР за годы его работы, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. «Учитывая, что Коков — выходец из МВД, это особо раздражало федеральный центр. Волнения в КБР за последнюю неделю и неспособность Кокова решить ситуацию могли стать последней каплей», — полагает эксперт.

Юрий Коков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Что касается кандидатуры преемника Кокова, то собеседник РБК связывает ее с традициями преемственности при назначении руководителей на Кавказе, как, например, назначение в свое время сына президента Дагестана Магомедсалама Магомедова новым главой республики. События в Кенделене выступили в роли триггера, символического завершения карьеры Юрия Кокова в Нальчике, соглашается с ним Сергей Маркедонов из Центра политических технологий.

Курский губернатор Михайлов — один из политических долгожителей, руководит регионом с 2000 года. Он является довольно слабым руководителем, говорит один из близких к Кремлю источников. Большим минусом является и слишком долгое пребывание во главе области, добавляет он.

Курский губернатор всегда был не на лучшем счету — конфликтен, малоэффективен, с невысоким, если не сказать низким уровнем поддержки среди населения и отсутствием поддержки в федеральных группах влияния, соглашается политолог Екатерина Курбангалеева.

Липецкий губернатор Олег Королев, отставка которого также возможна, на хорошем счету, уточняет один из собеседников РБК, но также слишком долго пребывает во главе региона.

К тому же федеральному центру не нравятся вызывающие общественный резонанс твиты, которые периодически пишет Королев, говорит источник, близкий к Кремлю. Например, 29 июня, после поражения сборной Германии на чемпионате мира по футболу, в аккаунте главы региона в Twitter появилось сообщение, что немцы «на этой земле развязали две мировые войны», а теперь им мстят «десятки миллионов душ». Через некоторое время твит исчез, а потом появилась новая запись. «Кто-то мне опять в «Твиттере» наляпал… теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией», — написал губернатор, призвав «не ляпать», «не мешать», потому что это «бесполезно».

Королев в целом сильнее своего коллеги как управленец и политик: он смог выстроить отношения с основными группами влияния в регионе и за его пределами, сравнивает двух губернаторов Курбангалеева. Но долгое пребывание в кресле главы губернатора сказывается — «он стал заговариваться, чего стоят его порой бессвязные публичные выступления и скандальные посты, у него притупились политическое чутье и реакция», рассуждает эксперт.

О том, что Королева могут снять именно из-за долгого пребывания во власти, говорит и политолог Виталий Иванов: «Нельзя слишком долго находиться во власти». Исключением на сегодняшний день остается губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который в прошлом году избрался на новый срок, отмечает Иванов: «Его тоже хотели отправить в отставку, но у Савченко слишком много влиятельных друзей, и к нему с уважением относится президент».

Кроме того, Королев находился в перманентном конфликте с владельцем Ново-Липецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным, продолжает Иванов: «Конфликт то разгорался, то затухал, но никогда не прекращался полностью».

В целом и Михайлов, и Королев — очень средние губернаторы в очень средних регионах, считает Иванов: «Будь это более богатые регионы, их бы давно уже поменяли. Но ни Курская, ни Липецкая области никому (из федеральных игроков) особо неинтересны».

Кого назначили?

Пока Путин объявил о назначении новых врио губернаторов в Астраханскую область и Кабардино-Балкарию. Жилкина сменил замглавы Федеральной таможенной службы Сергей Морозов, Кокова — его однофамилец, Казбек Коков, до этого работавший в Кремле.

Сергей Морозов был зампредом Федеральной таможенной службы с августа 2017 года. До этого он был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны.

Морозов работал в личной охране премьер-министра Виктора Зубкова (возглавлял кабинет министров с сентября 2007 по май 2008 года), рассказывает знакомый врио главы Астраханской области. Одновременно с ним адъютантом у Зубкова и начальником его охраны работал нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, добавляет собеседник РБК. После того, как Зубков ушел в отставку, а Путин стал премьер-министром, Морозов «вернулся в смену» — так называют личную охрану первых лиц, поясняет источник. Позже Морозов стал уже адъютантом Путина, как и Дюмин, назначенный на эту должность ранее, говорит знакомый Морозова. «С Дюминым Морозова связывали очень хорошие отношения. Но Дюмин ему немного покровительствовал, потому что пришел (на службу) раньше», — рассказывает собеседник РБК. О том, что Морозов работал в личной охране Путина, ранее также сообщил источник издания The Bell в ФСО.

Фигура Сергея Морозова абсолютно непубличная, и о нем мало что известно, сходятся эксперты. Вероятно, это для него временное назначение, предполагает Виноградов. Учитывая, что Морозов — человек с силовым бэкграундом, не имеющий опыта в публичной политике, у него есть год на то, чтобы раскрутиться и войти в кампанию, констатирует Пожалов.

Политолог Фетисов считает, что в ФТС преемнику Жилкина Морозову дали поработать год, чтобы он приобрел необходимый опыт. А на новом посту его основной задачей будет налаживание торговых связей со странами Каспия, в первую очередь с Ираном и Азербайджаном.

Владимир Жилкин (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

45-летний Казбек Коков — сын первого президента КБР Валерия Кокова, руководившего республикой с 1992 по 2005 год. В разговоре с новым исполняющим обязанности главы республики Путин подчеркнул, что семья Кокова связана с Кабардино-Балкарией «наитеснейшим образом». Он отметил, что об отце нового врио в республике «очень добрая, хорошая память», назвал Кокова-старшего эффективным руководителем и «очень надежным товарищем».

С 1995 года Казбек Коков занимался бизнесом, с 2003 по 2007 год был депутатом городского совета Нальчика, в 2009 году избирался депутатом республиканского парламента. В 2010 году Коков был назначен замминистра сельского хозяйства КБР. С 2013 года он перешел в администрацию президента — курировал Северо-Кавказский регион в качестве советника регионального блока управления по внутренней политике.

То, что Коков стал преемником Кокова, Шведов связывает с традициями преемственности при назначении руководителей на Кавказе, как, например, назначение в свое время сына президента Дагестана Магомедсалама Магомедова главой республики.

Как Кремль выбирает губернаторов?

Нынешняя ротация губернаторов — уже четвертая массовая замена региональных глав с того момента, как Сергей Кириенко в октябре 2016 года стал первым заместителем руководителя администрации президента, отвечающим за внутреннюю политику. ​С июля 2016 года по февраль 2017-го Кремль сменил десять глав регионов, осенью смена губернаторов продолжилась: в отставку ушли уже 11. Собеседники РБК, близкие к Кремлю, поясняли логику администрации так: у людей есть запрос на обновление первых лиц в регионах. Меняя губернаторов и сделав в основном ставку на тех, кто прошел сложную систему тестирования, Путин давал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты, пояснял один из собеседников РБК. Практически у всех губернаторов и региональных глав, которых сменили за это время, были накопившиеся за годы правления проблемы: преклонный возраст, внутриэлитные конфликты, публичные скандалы, сложная социально-экономическая ситуация, низкий рейтинг и т.д.

Сразу в нескольких регионах на должности руководителей назначались чиновники моложе 50 лет, которых эксперты и политологи определяли как «молодых технократов», причем они, как правило, были «варягами». Так, в Пермский край был назначен 38-летний Максим Решетников, в Удмуртию — 43-летний Александр Бречалов, а 45-летний Николай Любимов — в Рязанскую область. Но, подбирая новых губернаторов, власти не всегда останавливаются исключительно на «молодых технократах», отмечали эксперты провластного Агентства политических и экономических коммуникаций. Тренд на омоложение не проявился в назначениях 62-летнего Александра Усса в Красноярский край и 68-летнего Владимира Васильева в Дагестан — фундаментальными критериями для Кремля во время принятия кадровых решений были эффективность и налаживание управляемости в регионах, указывали эксперты.

Не всегда новые руководители регионов были «варягами»: тот же Усс до назначения занимал пост председателя Красноярского заксобрания, а Дмитрий Азаров, назначенный врио главы Самарской области, несколько лет до работы в Совете Федерации был мэром административного центра региона.​

Еще три-четыре года назад губернаторов обычно меняли в марте-апреле, оставляя врио полгода до выборов, но с прошлого года начали менять почти за год, фактически предоставляя новому назначенцу максимально возможный временной лаг, отмечает Курбангалеева.

Связана ли новая ротация со скандалом на выборах в регионах?

По мнению Курбангалеевой, «череда новых губернаторских отставок и переназначений вызвана громким фиаско в четырех регионах «второго тура»: «Меняют прежде всего глав регионов-долгожителей, опасаясь, что эффект электоральной усталости снова сыграет дурную шутку с губернаторами». А получать «котов в мешке» не хочется: это неприятно и для репутации федеральной власти, и рискованно с точки зрения последующей социально-экономической управляемости этих территорий, добавляет эксперт.

По итогам вторых туров сентябрьских выборов можно сделать вывод, что губернаторы-старожилы к моменту следующих выборов могут стать олицетворением негативной стабильности и несменяемости власти и консолидируют вокруг себя протестные настроения, отмечает Пожалов. В частности, это, по его мнению, могло повлиять на решение Кремля снять Жилкина. Политолог Виноградов также не исключает, что смену Жилкина ускорили выборы во Владимирской области и Хабаровском крае.

Кадровые перестановки в губернаторском корпусе традиционно проходят весной и осенью. Возможно, это попытка администрации президента переключить внимание с проблемных выборов и темы пенсионной реформы, предполагает Виноградов.