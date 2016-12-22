В Кремле признали возможные недоработки закона о чечено-ингушской границе

Полпред президента в СКФО Александр Матовников и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин признали возможные недоработки в законе о границе Чечни с Ингушетией, рассказали источники РБК

Участники митинга в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Во вторник, 16 октября, делегаты от согласованного с властями митинга против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней провели переговоры с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и главой управления президента по внутренней политике Андреем Яриным. На встрече в Пятигорске чиновники заявили, что закон о разделении границы «был принят и уже вступил в силу, но при этом признали, что в нем могут быть недоработки», рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом совещания. Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к Кремлю.

Ярин предложил продолжить работу над проблемой «в рамках правоприменительной практики». Все вопросы он посоветовал обсуждать в рамках комиссии Ингушетии по взаимодействию с органами власти Чечни по определению границы между республиками, отметил один из источников РБК. На обсуждения Ярин посоветовал приглашать людей, которые живут на приграничных территориях. Заседание комиссии состоится уже в среду, 17 октября, сообщило правительство Ингушетии.

9 октября Матовников и Ярин уже встречались с представителями общественности Ингушетии для обсуждения протестов по поводу разделения границы с Чечней.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и лидер Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора, в тот же день глава республики подписал этот закон, который в Ингушетии встретили неоднозначно. Договор закрепляет за чеченской стороной участок Сунженского района, который в Ингушетии считают своим.

C 4 октября в Магасе проходит акция протеста, организованная противниками установления административной границы с Чечней. Власти Ингушетии 6 октября разрешили провести протестную акцию в Магасе с 8 по 17 октября. ​Протестующие требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней.

Евкуров призвал участников и организаторов протестов «не создавать проблем для республики». Последних глава Ингушетии назвал «провокаторами», добавив, что среди организаторов «много тех, кто реально болеет за свою землю и народ». В свою очередь​ Кадыров попросил главу Ингушетии передать жителям республики «слова самых добрых пожеланий», отметив единство двух народов. В Кремле подчеркивали, что внимательно наблюдают за акциями протеста в Ингушетии и получают информацию от руководства республики.