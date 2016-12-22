Депутаты из Ингушетии заявили в СК о нарушениях при голосовании о границе

Несколько депутатов Народного собрания Республики Ингушетия направили в прокуратуру и Следственный комитет заявление о фальсификации результатов парламентского голосования по закону о границе с Чечней, сказал член республиканского парламента Закрий Мамилов на митинге в Магасе, передает «Интерфакс».

«В пятницу в прокуратуру и Следственный комитет России заявления о фальсификации при голосовании уже направлены, чтобы лиц, виновных в этих нарушениях, привлекли к уголовной ответственности», — заявил Мамилов.

Закон об установлении границы с Чечней депутаты парламента Ингушетии одобрили накануне, 4 октября. Сообщалось, что в поддержку документа проголосовали 17 парламентариев, против — трое, еще пятеро воздержались. Позже закон был подписан главой республики, соответствующий документ также одобрили и в Чечне.

Позже Мамилов рассказал РБК, что против законопроекта проголосовали 13 парламентариев из 32 членов Народного собрания. При этом один из парламентариев отказался от участия в голосовании, а еще четверо испортили бюллетени. «Получается, голосов шесть-семь только «за», — сказал он.

Мамилов также предоставил РБК копию обращения депутатов, в котором сказано, что на заседании 4 октября они голосовали против законопроекта об утверждении границы с Чечней. В обращении упоминаются 16 парламентариев, но стоят только 11 подписей.