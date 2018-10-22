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Санкции в американском портфеле
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Санкции в американском портфеле
Газета № 183 (2907) (2210) Экономика, 07:00
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Санкции в американском портфеле
Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд рисковых российских активов
Крупнейшие пенсионные фонды США сохранили потенциально токсичные российские активы на $1,5 млрд. В их портфелях — ОФЗ и бумаги госкомпаний под секторальными санкциями
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), обслуживающий почти 2 млн нынешних и будущих пенсионеров, держит потенциально токсичные российские бумаги (акции подсанкционных компаний, гособлигации) более чем на $1,1 млрд, раскрыл фонд в ответе на запрос РБК. Запрос был отправлен после публикации Bloomberg, в которой отмечалось, что ужесточение антироссийской санкционной риторики не мешает CalPERS хранить часть пенсионных накоплений калифорнийских пожарных и полицейских в госбумагах России.

ОФЗ в Калифорнии

По состоянию на 30 июня 2018 года (последняя отчетная дата) CalPERS владел российскими гособлигациями рыночной стоимостью $460,7 млн — по сравнению с $479 млн годом ранее. Из принадлежащего CalPERS пакета российских гособлигаций $430 млн пришлись на ОФЗ и немногим более $30 млн — на еврооблигации.

О возможности санкций против российского госдолга заговорили в 2017 году, когда подписанный Дональдом Трампом закон CAATSA потребовал от американского Минфина изучить возможные последствия таких санкций. Хотя Минфин США высказался фактически против ограничений в отношении российского госдолга, конгрессмены продолжают рассматривать несколько законопроектов, содержащих такие санкции. Один из них — «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) — в августе 2018 года привел к обвалу рубля и выходу иностранцев из ОФЗ до минимума с конца 2016 года (26,6% рынка, по данным Банка России на 1 сентября).

Неизвестно, продавал ли CalPERS российские бумаги после 30 июня. Фонд не предоставил более свежих данных.

Американские пенсии и санкции

Помимо российского госдолга CalPERS держит акции российских компаний, находящихся под американскими санкциями. По состоянию на 30 июня фонд владел российскими акциями (преимущественно в виде депозитарных расписок) на $872 млн, из которых $658 млн — акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических), подсчитал РБК. CalPERS владеет ценными бумагами подсанкционных российских компаний «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз». В частности, в портфеле CalPERS есть акции и ADR Сбербанка на $238 млн и GDR банка ВТБ на $12,5 млн.

Секторальные санкции не запрещают американским инвесторам торговать ранее выпущенными акциями Сбербанка и ВТБ. Но в законопроекте DASKAA содержится предложение заморозить активы российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, госкорпорации ВЭБ и Промсвязьбанка) в юрисдикции США, изолировать их от долларовых расчетов.

Объем российских вложений CalPERS почти не меняется год от года: в 2012 году он составлял около $1,4 млрд против $1,3 млрд сейчас.

12 сентября на слушании в сенате бывший чиновник Минфина США Далип Сингх заявил, что считает неуместными инвестиции американских пенсионных фондов в российский госдолг. «Мне не приходит в голову ни один достойный аргумент, почему государственные пенсионные фонды США или сберегательные организации должны косвенно финансировать российское правительство, в то время как последнее продолжает поддерживать нарушения американского суверенитета», — заявил тогда Сингх. А бывший координатор санкционной политики в Госдепе США Дэниел Фрид в сентябре заявил, что пенсионные средства американцев не должны никак быть связаны с российскими компаниями из санкционных списков. Из пяти крупнейших пенсионных фондов США лишь один является частным, остальные представляют собой структуры администраций штатов и городов.

Вклад учителей

РБК не удалось обнаружить среди других крупнейших пенсионных фондов США (кроме CalPERS) владельцев госбумаг России. Акции подсанкционных компаний есть также в портфелях, например, второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), представляющего интересы учителей, и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System). Так, в российском портфеле CalSTRS крупнейший актив — это ЛУКОЙЛ (акции на $161 млн и облигации на $2,5 млн). Впрочем, эти данные приведены в публичной отчетности фонда на конец 2017 года — на запрос РБК фонд не ответил.

Флоридский фонд, четвертый по величине в стране, держит российские бумаги на $354 млн по состоянию на 30 июня 2018 года, следует из данных, предоставленных РБК фондом. В том числе — акции подсанкционных компаний (НОВАТЭК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Газпром нефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Транснефть») на $173,3 млн.

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (NYSCRF), третий по величине в стране, владеет российскими акциями на $82,7 млн, следует из отчета фонда. На бумаги подсанкционных компаний приходится $59,3 млн от этой суммы. Calpers управляет активами на $340,3 млрд, CalSTRS — $230,2 млрд, нью-йоркский фонд NYCRF — $218,5 млрд, Флоридский фонд — 164,7 млрд, нью-йоркский фонд NYCER — $64,8 млрд.

Крупнейшие инвесторы

В целом из десяти крупнейших иностранных держателей российских ОФЗ — институциональных инвесторов половина приходится на американские фонды, по данным Bloomberg. Крупнейшим является BlackRock — инвесткомпания владеет российскими бондами на $2,53 млрд. Также среди них Stone Harbor, банк Goldman Sachs, компания по управлению активами Legg Mason. Точная доля вложений американцев в российский госдолг неизвестна.

Российские власти разработали меры для защиты от возможных санкций против российского госдолга, говорил первый вице-премьер правительства Антон Силуанов. «Будем ориентироваться на внутренних инвесторов, будем задействовать рублевые заимствования, будем дальше развивать финансовый рынок, будем использовать те остатки ликвидности казначейства, которые сегодня есть и которые в принципе позволят нам финансировать наш дефицит в следующий и последующие годы», — объяснял Силуанов. «Сложно предположения делать, будут санкции или не будут», это зависит в том числе от исхода предстоящих выборов в конгресс США, сказал Силуанов 18 октября журналистам. «Нам главное свою политику проводить, чтобы минимизировать риски», — подчеркнул он. «Новые санкции будут вводиться каждые месяц-два, примерно как сейчас это и происходит», — в тот же день пообещал спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, выступая на конференции, организованной Атлантическим советом.

Автор: Олег Макаров.
Теги: госдолг , ОФЗ , гособлигации , облигации , евробонды , бонды , Сбербанк , ЛУКОЙЛ , «Роснефть» , «Транснефть» ...
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