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Силуанов дал объяснение очередному падению курса рубля
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Силуанов дал объяснение очередному падению курса рубля
Экономика, 19:16
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Силуанов дал объяснение очередному падению курса рубля
Глава Минфина связал очередное падение курса российской валюты с ожиданием «второй волны» санкций против России. Еще одним фактором стала нестабильность на рынках развивающихся стран, утверждает Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По мнению главы Минфина и вице-премьер Антона Силуанова, текущее падение курса рубля связано с ожиданием нового раунда антироссийских санкций. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен. Это связано с двумя факторами: ожиданием второй волны санкционного давления и нестабильностью на рынках стран с развивающейся экономикой. В первую очередь это Турция, ЮАР, Аргентина. И инвесторы, в первую очередь иностранные, неспекулятивные, а системные инвесторы, стараются уходить с развивающихся рынков. Это влияет и на рублевые активы, и на курс рубля», — утверждает первый вице-премьер.

Силуанов отметил, что ЦБ и правительство сохраняет за собой рычаги реагирования на ситуацию. «Мы считаем, что волатильность не должна долго продолжаться. В конечном счете мы с ЦБ имеем рычаги реагирования на эту ситуацию, в том числе в части покупок валюты для резервов правительства. Мы этим пользуемся», — заявил он.

Отдельно Силуанов указал на то, что власти способны дать ответ на одну из основных санкционных угроз — введение санкций в отношении российского госдолга. Подобные санкционные ограничения подразумевает законопроект о защите от «агрессии Кремля» (DASKAA), представленный в конгрессе США в августе.

«В случае введения санкций на госдолг будем ориентироваться на внутренних инвесторов, будем задействовать в первую очередь рублевые заимствования, будем дальше развивать финансовый рынок, будем использовать те остатки ликвидности казначейства, которые сегодня есть и которые, в принципе, позволят нам финансировать наш дефицит в следующем и последующие годы», — рассказал Силуанов.

«Собственно, ответ на вот эти санкции — это в том числе усиление нашей макроустойчивости, и наша сила в нашей макроэкономике», — добавил вице-премьер.

Курс евро впервые за четыре месяца превысил 80 руб.
Экономика

В ходе торговой сессии 6 сентября курс рубля по отношению к евро и доллару вновь установил рекордные значения. Курс европейской валюты пробил отметку в 80 руб. впервые за четыре месяца и достиг максимального значения за 2,5 года. Курс доллара в свою очередь достигал пика на уровне 69,35 руб.

Падение курса российской валюты произошло на фоне совместного заявления властей США, Франции, Германии, Канады и Великобритании, связанного с «делом Скрипалей», ранее ставшим поводом для начала нового раунда санкций. Партнеры Лондона в документе, в частности, выразили полное доверие выдвинутым британской стороной обвинениям в адрес России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ.

Авторы: Георгий Тадтаев, Ольга Агеева, Юлия Старостина.
Теги: Антон Силуанов , курсы валют
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