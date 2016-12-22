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Экс-чиновники Минфина США предложили новые меры против России
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Экс-чиновники Минфина США предложили новые меры против России
Экономика, 21:14
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Экс-чиновники Минфина США предложили новые меры против России
В сенате США состоятся новые слушания на тему антироссийских санкций. Два бывших чиновника американского Минфина подготовили для сенаторов рекомендации, как усилить эти санкции
Здание ​Минфина США (Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости)

Запретить американским инвесторам покупать новый государственный долг России, ограничить ее доступ к международному рынку компонентов для оружейных систем, а также обязать все регистрируемые в США компании раскрывать своих бенефициаров (потому что среди них могут оказаться российские «агенты») — такие предложения подготовили бывшие чиновники Минфина США Далип Сингх и Элизабет Розенберг к слушанию в банковском комитете сената, которое состоится 12 сентября. Тексты их выступлений заранее размещены на сайте комитета.

Сингх, работавший в американском Минфине до 2017 года, считает, что «Минфин США и другие органы власти как минимум должны провести исследование, в рамках которого будет сделана попытка установить местонахождение, активы [самых высокопоставленных российских чиновников] и финансовых посредников, которые управляют богатством [президента России] Владимира Путина и извлекают из этого выгоду». Во-вторых, «американским инвесторам нужно запретить покупать новый суверенный долг России». «Мне не приходит в голову ни один достойный аргумент, почему государственные пенсионные фонды США или сберегательные организации должны косвенно финансировать российское правительство, в то время как последнее продолжает поддерживать нарушения американского суверенитета», — заявляет Сингх (*.pdf). Он говорит, что «активно участвовал» в разработке санкций против России в 2014 году.

Конгресс США опубликовал законопроект по новым санкциям
Экономика

Несколько законодательных инициатив, находящихся сейчас в конгрессе США (в том числе законопроекты DETER и DASKA), предусматривают запрет для американских инвесторов совершать сделки с новыми российскими госбумагами, хотя в январе 2018 года Минфин США посчитал такие санкции нецелесообразными. Доля американских инвесторов в российском госдолге неизвестна (АКРА оценило ее в 8%). По данным Банка международных расчетов (Bank of International Settlements), долговые требования банков США к «официальному сектору» России (правительство и Центральный банк) составляли $4,1 млрд на конец марта 2018 года. В марте 2018 года американские инвесторы приобрели около четверти ($1 млрд) двух выпусков еврооблигаций Минфина России с погашением в 2029 и 2047 годах, сообщал организатор «ВТБ Капитала».

«Огромная лазейка»

Элизабет Розенберг, которая до 2013 года работала старшим советником заместителя министра финансов США по финансовой разведке, тоже поддерживает санкции против новых выпусков российских госбумаг (*.pdf). Она отмечает, что иностранцы уже снизили свою долю на рынке ОФЗ до 28% (на 1 августа, по сравнению с 34,5% на 1 апреля) и российские власти частично способны заместить иностранное фондирование внутренними источниками, поэтому эффект таких санкций будет «символическим», но «все же значимым». Розенберг также высказывает идею поправки в закон CAATSA, которая ограничила бы «способность России закупать международно производимые компоненты для использования в системах вооружения». В специальных стратегических системах и в военной технике в России запрещено использовать импортную компонентную базу, говорили ранее источники РБК в отрасли.

Розенберг также подняла вопрос о финансовой непрозрачности внутриамериканских юрисдикций. По ее мнению, существование анонимных компаний в США является «ужасающим» пробелом и «огромной лазейкой», которая позволяет злоумышленникам, включая «российских агентов», работать анонимно и безнаказанно в Соединенных Штатах. Она напомнила, что международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что США не соблюдают требования по прозрачности и раскрытию бенефициарных собственников юридических лиц — таким был один из выводов странового обзора FATF по США в декабре 2016 года (*.pdf). В нем говорилось, что образование юридических лиц в США регулируется законами штатов и «ни в одном штате нет механизма или процедуры получения, хранения и опубликования информации о бенефициарном владении». Поэтому правоохранительным органам США трудно добывать информацию о бенефициарах американских компаний, которые не выпускают ценных бумаг и не регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

«Мы знаем, что Россия использует эту лазейку [в национальной безопасности США]», — заявила Розенберг. Она призвала американских конгрессменов выработать федеральное законодательство, которое установит требования по сбору и раскрытию информации о бенефициарном владении как при формировании компании, так и в процессе ее функционирования.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Санкции , Сенат США
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