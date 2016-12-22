Конгресс США опубликовал законопроект по новым санкциям

Резонансный законопроект американских сенаторов о новых санкциях против России появился в базе конгресса США. Официальная версия отличается от ранее опубликованной на одну страницу

Линдси Грэм (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Законопроект «о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и пятью его коллегами от обеих партий, опубликован в базе конгресса США. Он предполагает дополнительные санкции против России, включая запрет для американцев совершать операции с российским госдолгом и госбанками. Ранее в прессу утекла неофициальная версия законопроекта, полный текст публиковал «Коммерсантъ». Публикация спровоцировала падение курса рубля, которое продолжалось всю прошлую неделю.

В тексте, попавшем в СМИ (у РБК была та же версия, полученная независимо от «Коммерсанта»), была пропущена одна страница — она, как стало ясно теперь, уточняет понятие российского «суверенного долга», против которого могут быть введены санкции, а также излагает санкции против «кибернетического сектора» России.

Сенаторы предлагают запретить американским инвесторам любые транзакции с новым «суверенным долгом» России срочностью более 14 дней. При этом под «суверенным долгом» авторы законопроекта понимают не только облигации Федерального казначейства, Банка России или Фонда национального благосостояния и своповые валютные линии с ЦБ, Казначейством или ФНБ (это следовало из неофициальной версии законопроекта), но и «любой другой финансовый инструмент» сроком более 14 дней, который, по мнению президента США, представляет собой суверенный долг российского правительства, или который выпущен Внешэкономбанком, Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Банком Москвы, Россельхозбанком или Промсвязьбанком (все они прямо или косвенно подконтрольны государству) — это следует из официальной версии законопроекта.

На практике долговые обязательства «длиннее» 14 дней всех этих институтов, кроме Промсвязьбанка, уже находятся под секторальными санкциями, поэтому отнесение их к «суверенному долгу» в рамках DASKA ничего не поменяет. Зато если российские власти применят (в теории) какой-либо экзотический инструмент или дериватив с признаками долга, администрация США (скорее всего, это будет Минфин, а не лично американский президент) сможет признать это «суверенным долгом» для целей санкций.

Кроме того, пропущенная страница содержала формулировку возможных санкций против лиц, сотрудничающих с российским «кибернетическим сектором». Если законопроект сенаторов будет принят и подписан президентом, то по прошествии 60 дней администрация США будет обязана начать применять санкции (такие как ограничение на доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение транзакций в долларах, запрет на покупку и продажу недвижимости в США и т.д.) к гражданам, компаниям, банкам и организациям из любых стран за «существенные транзакции» с физическими или юридическими лицами России, у которых есть «способность поддерживать или содействовать зловредной киберне​тической деятельности».

Законопроект DASKA — одна из нескольких инициатив, исходящих из конгресса, по усилению антироссийских санкций. По мнению аналитиков, у DASKA больше шансов на прохождение в конгрессе, чем у предыдущих подобных законопроектов.