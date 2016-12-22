Спецпредставитель США пообещал России санкции «каждые один-два месяца»

Новые санкции США будут вводиться против России «каждые один-два месяца», заявил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. По его словам, это часть стратегии Вашингтона, цель которой — «заставить Москву торговаться»

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Вашингтон продолжит регулярно увеличивать санкционное давление на Россию, заявил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, выступая на конференции, организованной Атлантическим советом. Трансляция мероприятия шла в YouTube.

По его словам, администрация Трампа считает эффективным давление на Россию, с тем чтобы заставить Москву «торговаться» в поиске приемлемых решений украинского кризиса. Эта политика, по его словам, будет продолжена, а уже введенные против России американские санкции будут сохранены, подчеркнул американский дипломат.

«Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два, примерно как сейчас это и происходит», — пообещал Волкер.

Кроме того, по его словам, США сейчас «тесно работают» со своими союзниками в Европе, чтобы они сохраняли введенные ими антироссийские санкции. «Это, возможно, удивительно для России, но европейские лидеры стремятся сохранить антироссийские санкции», — подчеркнул он.

Среди мер, которые США приняли для того, чтобы разрешить украинский кризис, Волкер также назвал отмену эмбарго на поставку Украине оружия — шаг, который, по его словам, еще несколько лет назад расценивался Вашингтоном как «потенциально провокационный».

​«Администрация приняла решение: воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, у которой есть собственная стратегия национальной безопасности, даже если в ней и есть пробелы. Как страну, у которой есть друзья и союзники, с которыми можно обсуждать, как эти пробелы заполнить», — пояснил Волкер причины изменения подхода США к этому вопросу.

По словам Волкера, эта работа необходима для того, чтобы подчеркнуть ответственность России за все, что происходит на Украине. «Есть территория, которую контролирует Украина, и территория, которую контролирует Россия, давайте говорить об этом прямо», — сказал Волкер, приводя пример такого рода работы.