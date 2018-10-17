Поведение драчунов неспортивное

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к инцидентам с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновниками драк в «Кофемании» и у «Пекина» считают 48% россиян, следует из опроса ВЦИОМа. Еще 26% считают виновными все стороны, но только 6% против наказания футболистов

Павел Мамаев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

​Виновные и наказание

​Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил мнение россиян об инцидентах с участием бывших игроков сборной России по футболу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

О драках у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» в Москве с участием спортсменов из​вестно 86% россиян, следует из итогов опроса ВЦИОМа (есть у РБК). В них виноваты Мамаев и Кокорин, считают 48% респондентов (55% среди тех, кто знает об инцидентах). Почти четверть опрошенных (24%) считают, что все участники драки виноваты в равной степени (26% среди знакомых с инцидентом). Всего 3% полагают, что футболистов хотят оболгать, а инцидента на самом деле не было.

Социологи также задали открытый (до трех своих вариантов ответа) вопрос о возможном наказании за содеянное. 23% опрошенных считают, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание «в рамках закона». Еще 13% участников опроса утверждают, что футболистов следует наказать, но затрудняются назвать конкретные меры. Штраф и исключение из футбольной команды предложили по 9% респондентов.

Видео: РБК

Две драки Утром 8 октября в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Кокорин ударил Пака стулом и нанес ему закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («побои», срок до двух лет). Адвокат Пака заявил, что на его подзащитного напали из расовой неприязни, после того как чиновник сделал замечание футболистам. Перед этим спортсмены, по версии следствия, избили на парковке у гостиницы «Пекин» Виталия Соловчука — водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Возбуждены дела о хулиганстве организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК, лишение свободы до семи лет) и о побоях. После драк в центре Москвы два дня футболисты не выходили на связь, но после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Были задержаны также младший брат Кокорина Кирилл и еще один участник драк Александр Протасовицкий. 11 октября футболистов арестовали на два месяца. 15 октября президент России Владимир Путин наградил Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсина — орденом Александра Невского за проект по созданию автомобилей Aurus для первых лиц страны.​ 16 октября Павлу Мамаеву предъявили обвинения по статье «Побои».

7% респондентов считают, что футболисты должны понести наказание в виде лишения свободы, по 4% — за максимально суровое​ наказание или уголовное наказание, по 3% — за административное наказание или исправительные работы, по 2% — за не очень строгое наказание или условный срок. Еще по 1% — за возмещение ущерба пострадавшим или публичное и показательное наказание или лишение высоких доходов.

Всего 6% опрошенных считают, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент (56% среди тех, кто считает, что драки не было, и 47% среди тех, кто полагает, что виноваты и другие участники драки). Еще 2% дали другие ответы, 23% затруднились дать ответ.

Футбольный клуб «Краснодар» намерен разорвать контракт с Мамаевым после инцидента в Москве, в «Зените» назвали поведение Кокорина «отвратительным».

Более половины россиян (58%) поддержали решение ФК «Краснодар» отстранить Мамаева от тренировок и расторгнуть с ним договор. Несогласны с этим 23% опрошенных. 53% респондентов выступают за расторжение контракта «Зенита» с Кокориным; 26% не поддерживают подобный вариант.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 октября 2018 года среди 1600 совершеннолетних россиян. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров на территории России, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В ожидании суда

Высокое число респондентов, не считающих футболистов однозначными виновниками драки, связано с тем, что россияне еще не выслушали аргументы всех сторон в суде, считает генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. «Кроме очевидных видео существует позиция адвокатов, которые говорят о том, что потерпевшие провоцировали. Большое количество россиян ждут, что скажет суд, хотя многие уже говорят о том, что виноваты футболисты, действия которых зафиксировали камеры, — указывает собеседник РБК. — Кто еще виноват — их друзья, которые участвовали в потасовке, может быть, потерпевшие, — сейчас респонденты затрудняются ответить. Но по большому счету россияне готовы к тому, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание».

Абрамов объяснил, почему социологи не конкретизировали в вопросе, о какой драке идет речь — на парковке с водителем или с чиновниками в «Кофемании». Исследователей в первую очередь волновал общий эмоциональный фон вокруг инцидента в центре Москвы без уточнения конкретных эпизодов и юридических оценок, добавил эксперт. «Граждане ждут, когда правоохранительные органы представят суду доказательства действий разных сторон, после этого будет сложено более определенное общественное мнение. Но уже сейчас граждане эмоционально негативно оценивают то, что футболисты, люди, на которых должно ориентироваться молодое поколение и болельщики, к сожалению, не транслируют нормы поведения, принятые в обществе», — заключил гендиректор фонда ВЦИОМ.