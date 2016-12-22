Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников госнаградами

Денис Пак и Сергей Гайсин отмечены, соответственно, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и Орденом Александра Невского. Их наградили за вклад в создание отечественных автомобилей

Денис Пак (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Сотрудник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отмечены госнаградами. Пак удостоился медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Гайсин – Ордена Александра Невского. Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что оба чиновника награждены «За большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей».

Помимо Пака и Гайсина госнаград с такой же формулировкой удостоены еще 18 человек. В основном, это сотрудники Минпромторга и института «НАМИ».

В прошлый понедельник, 8 октября, Пак и Гайсин пострадали в инциденте с участием Кокорина и Мамаева в одном из кафе в центре Москвы.

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