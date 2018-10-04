Президент прошелся по 282-й

Владимир Путин предложил смягчить наказание за поддержку экстремизма

Президент предложил смягчить уголовную ответственность за экстремизм и разжигание ненависти. Благодаря этому более 1500 человек могут быть освобождены от уголовного наказания

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм и разжигание ненависти. Он подразумевает частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ. В случае его принятия наказываться в уголовном порядке будут лишь повторные случаи разжигания ненависти.​

«Не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Уголовного кодекса, является обоснованным», — говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки будут приняты достаточно оперативно — до конца осенней сессии, сообщил РБК глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он напомнил, что появлению законопроекта предшествовала общественная дискуссия, в которую были вовлечены органы власти.

Как изменится ответственность за экстремизм​​

Путин предлагает не привлекать к уголовной ответственности за экстремистские высказывания, которые были совершены однократно и не представляли серьезной «угрозы для основ конституционного строя и государственной безопасности». Уголовное наказание будет применяться, только если человек совершил подобное деяние повторно в течение года после привлечения его к административной ответственности за аналогичное действие.

Взамен законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой ст. 20.3.1 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По этой статье за публичные (в том числе с использованием СМИ и интернета) действия, «направленные на возбуждение ненависти и/или вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе», физическим лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс руб., или 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

За повторное в течение года правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Правительство поддержало законопроект.

Как наказывают по этой статье

В сентябре судья Верховного суда Олег Зателепин отметил, что «90% от всех осужденных по преступлениям экстремистской направленности совершили их в интернете». По данным судебного департамента Верховного суда, всего в России за пять лет — с 2012 по 2017 год — по ч. 1 ст. 282 было осуждено более 1,5 тыс.​ человек. Из них почти треть (460 человек) — в прошлом году. Число осужденных растет год от года: так, в 2012-м их было всего 118, в 2013-м — 174, в 2014-м — 258, в 2015 году — 369. После вступления в силу президентских поправок они смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

Закон будет иметь обратную силу; уже вступившие в силу приговоры по делам, подпадающим под поправки, будут отменены; а уголовные дела, которые сейчас расследуются, будут прекращены, объяснил РБК Крашенинников. Если осужденному вменяли несколько преступлений, в том числе по ч. 1 ст. 282, то наказание ему будет пересчитываться без учета экстремистской статьи, уточнил законодатель.

Правозащитное объединение «Команда 29» насчитало 95 только публичных случаев преследования россиян за лайки и репосты, первый из которых относится еще к 2012 году (речь идет как об административных, так и об уголовных статьях).

Информационно-аналитический центр «Сова», который занимается в том числе и мониторингом неправомерной борьбы с экстремизмом, заявил 2 октября о четырех известных приговорах в отношении пяти человек, которые, с точки зрения экспертов центра, были вынесены в 2018 году при отсутствии самого состава преступления. Однако количество случаев преследования за ксенофобские, но малозначительные и неопасные публикации «Сова» оценила в несколько сотен в год.

РБК ранее изучил статистику Генпрокуратуры и подсчитал, что в первой половине текущего года количество дел за экстремизм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в 40 из 85 регионов. Сильнее всего — в Амурской, Астраханской областях и Карачаево-Черкесии: если в первом полугодии 2017 года там было одно-два таких дела, в 2018 году их число выросло до шести—тринадцати.

Почему решили смягчить преследование за репосты

Хотя практика преследования за высказывания и репосты в интернете существует несколько лет, активно обсуждать ее в органах власти начали только этим летом. В июне депутат Госдумы Сергей Шаргунов на прямой линии с Путиным задал вопрос о «доходящем до маразма» преследовании по «экстремистским» статьям УК. Путин в ответ заявил, что правоприменительную практику по уголовным делам об экстремизме необходимо проанализировать, чтобы не допустить «абсурда».

Вскоре Шаргунов и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев внесли законопроект о декриминализации ненасильственного экстремизма. В Верховном суде его раскритиковали.

С августа на тему наказаний за лайки и репосты в соцсетях высказались крупные интернет-компании, несколько политиков и ведомств. Освободить от наказаний интернет-пользователей, чьи высказывания не имеют общественно опасных последствий, призвала компания Mail.Ru Group — владелец соцсети «ВКонтакте» (большинство случаев преследования за экстремизм связаны с пользователями этой соцсети). Призыв к декриминализации наказаний за репосты поддержали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Отмену наказаний за репосты приветствовали и в РПЦ. В Генпрокуратуре заявляли о намерении взять под контроль все экстремистские дела, спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал изучить возможность декриминализации действий в соцсетях.

«Обсуждение началось прямо с подачи Путина. До прямой линии оно носило характер стонов в оппозиционных медиа, а после нее проблему приняли всерьез, и обсуждение пошло совсем в другом масштабе», — заявил РБК директор центра «Сова» Александр Верховский.

Однако некие непубличные решения, скорее всего, были приняты в начале года или в конце прошлого, рассуждает эксперт: «Можно косвенно судить, что безудержный рост дел за высказывания, который появился в начале десятилетия, в этом году прекратился вовсе или очень сильно снизился. Статистики Верховного суда по приговорам в первой половине 2018 года пока нет, но я думаю, что суммарно количество осужденных будет плюс-минус на уровне предыдущего года». Это наводит на мысль, что публичная часть дискуссии была в той или иной степени срежиссирована, говорит Верховский.

По данным МВД, в январе—августе 2018 года количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности снизилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что предлагали СПЧ и Верховный суд

После масштабного обсуждения преследования за репосты свои предложения по реформе экстремистских статей УК предложили президентский Совет по правам человека и Верховный суд.

СПЧ предлагал полностью отменить ч. 1 ст. 282 УК — любые экстремистские высказывания, не связанные с насилием, предлагалось перевести в разряд административных правонарушений. Насилие должно считаться основным квалифицирующим признаком экстремизма, следовало из рекомендаций СПЧ. Также в совете считали, что необходимо «сузить легальное определение экстремистской деятельности»: термины «разжигание социальной розни», «утверждение религиозного превосходства», «принадлежность к социальной группе» невозможно трактовать однозначно. Кроме этого СПЧ предлагал полностью декриминализовать ст. 148 УК РФ об оскорблении религиозных чувств, одновременно дополнив КоАП отягощенным составом оскорбления.

Верховный суд 20 сентября принял постановление пленума, дополняющее рекомендации судам при рассмотрении дел об экстремизме. ВС указал, что сама по себе публикация или репост материала не указывает на цель возбудить ненависть или вражду; наличие такой цели в деле должно быть строго доказано. Кроме того, суды должны принимать во внимание характер и степень опасности экстремистских публикаций для общества: их контекст, а также размер и состав аудитории.

Что изменится на практике

Адвокаты и эксперты многократно обращали внимание на неудачное применение ст. 282 УК, имеющей излишне репрессивный характер, заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. Он напомнил, что на чрезмерное преследование за экстремизм в России неоднократно обращал внимание и ЕСПЧ.

Предложенные меры — это минимальная уступка, и их явно недостаточно, чтобы решить проблему неправомерного преследования за экстремизм, считает Верховский. Он обращает внимание, что поправки предполагают наказание за экстремистские высказывания для юрлиц; в действующем законодательстве их не предусмотрено. Это, по словам Верховского, ​ ставит под удар как редакции СМИ, так и любые организации, у которых есть сайт и страницы в соцсетях.