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Депутаты предложили отменить уголовное наказание за возбуждение ненависти
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Депутаты предложили отменить уголовное наказание за возбуждение ненависти
Политика, 21:24
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Депутаты предложили отменить уголовное наказание за возбуждение ненависти
В Думе предлагают внести поправки в ч.1 ст.282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, — наказание по которой авторы законопроекта считают излишне репрессивным
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли законопроект о переводе ответственности по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из Уголовного кодекса в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторы законопроекта — лидер партии «Родина» Алексей Журавлев и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов — считают, что в положениях 282-й статьи есть «излишне репрессивный уклон».

В действующей редакции закона говорится, что уголовным преступлением является возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства человека по полу, расе, национальности, языку, происхождению и по другому социальному признаку, совершаемые публично с использованием СМИ или интернета. Наказание по этой статье предполагает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за последние два-три года, принудительные работы на срок от одного до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы от двух до пяти лет.

Законодатели предлагают установить, что уголовная ответственность за это преступление должна наступать лишь в том случае, если оно было совершено с применением насилия или угрозой насилия, а также лицом, которое использовало свое служебное положение, или организованной группой.

По мнению авторов законопроекта, одной из наиболее серьезных проблем 282-й статьи является «правовая неопределенность формы действий, которые должны быть осуществлены для возбуждения ненависти либо вражды».

Материал дополняется.
Автор: Анна Трунина.
Теги: Госдума России , противодействие экстремизму
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