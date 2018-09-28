ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,24 65,06 EUR Нал. 77,08 75,84 USD Бирж. 65,64 +0,02 EUR Бирж. 76,26 -0,12 USD ЦБ. 65,84 +0,08 EUR ЦБ. 77,04 -0,34 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6778,10 +300,40 IMOEX 2457,97 -0,67% RTSI 1180,02 -0,66% Brent 81,75 +0,10% DJIA 26444,49 +0,22% Nasdaq 8042,69 +0,64%
Минфин собирает борцов с санкциями
Лента новостей
Миллиарды на диване: сеть Hoff превратила кризис в источник роста 09:59, Бизнес Иван не дурак: как заработать ₽142 млн на чае из сорняка 09:59, Свое дело Глава Бурятии решил поголовно проверить школьников на наркотики 09:44, Общество Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 09:28, РБК и FW Raiffeisen В Японии представили на 90% сделанный из пластмассы электромобиль 09:20, Технологии и медиа Лав ми, тендер: как изменились правила участия бизнеса в госторгах 09:08, Строительство  Аэропорты Кемерово и Новокузнецка приостановили работу из-за тумана‍ 09:04, Общество Спор о наследстве: как Македония ищет свое место в истории 09:01, Фотогалерея  СП выявила рост смертности младенцев в регионах с перинатальными центрами 09:00, Экономика Прокуратура подключилась к проверкам старых труб у нефтяников 09:00, Бизнес Холдинг партнера Усманова купил производителя систем «Сигнатек» 08:51, Технологии и медиа ЦБ отозвал лицензию у московского банка 08:44, Финансы Заработавшие на продаже ракетных двигателей Украине получили сроки 08:37, Общество Более половины покупок по системе tax free в России сделали китайцы 08:24, Экономика Киану Ривз - РБК: «Россия ассоциируется у меня с моральной силой» 08:22, Стиль Закрываем сезон: 5 главных советов при подготовке дачи к зимовке 08:21, Недвижимость Цены на нефть разозлили Трампа: распечатает ли он стратегические запасы 08:10, Quote Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 08:06, Спецпроект РБК PINK В Микронезии пассажирский лайнер скатился в море при посадке 07:39, Общество Fox News уволил эксперта за высказывания о «лживых дешевках» 06:37, Политика Спецпредставитель США назвал опасным инцидент с крушением Ил-20 06:11, Политика В США два пилота погибли при неудачной посадке реактивного самолета 05:44, Общество МИД Ирана обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия 05:22, Политика В Японии отменили почти 200 авиарейсов из-за тайфуна «Трами» 04:55, Общество В «Техмаше» сообщили о разработке нового артиллерийского снаряда 04:32, Политика «Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главреда «Милицейской волны» 04:23, Общество Бывший врио главы Приморья рассказал о своем дальнейшем месте работы 03:59, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 03:36, Партнерский материал
Минфин собирает борцов с санкциями
Газета № 167 (2891) (2809) 27 сен, 19:24
0
Минфин собирает борцов с санкциями
Врио директора департамента по контролю за внешними ограничениями стал Дмитрий Тимофеев
Новый департамент Минфина, который занимается противодействием западным санкциям, временно возглавил Дмитрий Тимофеев, бывший инвестиционный аналитик
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Временно исполняющим обязанности директора департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями стал Дмитрий Тимофеев, уже работающий в министерстве. Об этом он сам сообщил журналистам на круглом столе «Влияние санкций на экономику и банковский сектор», который в четверг прошел в Высшей школе экономики. Тимофеев не стал уточнять, будет ли он утвержден на этой должности на постоянной основе.

Сотрудник Минфина подтвердил РБК, что Тимофеев стал врио главы департамента. По словам самого Тимофеева, департамент был создан несколько недель назад. Пресс-служба Минфина позже уточнила, что его штатная численность составит 35 человек, при этом создание департамента «не увеличит общий размер штатной численности министерства».​​

Тимофеев не стал комментировать РБК свои планы в департаменте, объяснив, что это закрытая информация.

«КонтрOFAC»

Создать новый департамент в Минфине (25-й по счету) премьер-министр Дмитрий Медведев официально распорядился в июле. То же постановление правительства дало Минфину полномочия по «межведомственной координации по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц». Именно этим и будет заниматься новый департамент, сообщила в четверг пресс-служба Минфина: «Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры».

С идеей создать подобную структуру еще в апреле выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он предложил назвать ее «КонтрOFAC». «Поскольку в Минфине США [есть] OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами. — РБК), то нам надо создать структуру «Контрофак», — сказал Шохин вскоре после расширения санкций США, затронувших, в частности, предприятия Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Замминистра финансов Владимир Колычев в мае говорил Bloomberg, что новый антисанкционный департамент будет быстро реагировать на новые ограничения и на «техническом уровне» взаимодействовать с OFAC, чтобы «понять, как правильно интерпретировать язык санкций».

От аналитика до чиновника

Тимофеев уточнил РБК, что до этого работал в департаменте бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. Раньше его возглавлял Владимир Колычев, в начале 2017 года ставший заместителем министра финансов.

Знакомый Тимофеева говорит, что раньше тот работал аналитиком в инвестиционных компаниях Перми. Сам он подтвердил РБК эту информацию. Тимофеев, в частности, был начальником аналитического отдела пермской УК «Парма-Менеджмент», свидетельствует информация на сайте компании. В интервью сайту ВШЭ Тимофеев, который был старшим преподавателем департамента экономики и финансов пермского филиала ВШЭ, охарактеризовал себя как «в некотором смысле центр компетенции» в двух компаниях. «Тот человек, которому можно задать разные вопросы, касающиеся финансовых рынков, размещения ценных бумаг. В любой компании такой человек необходим. Сейчас вот ставятся вопросы по типу, покупать нам доллары или нет. Я даю рекомендации», — объяснял Тимофеев.

Журнал «Эксперт», который брал интервью у Тимофеева в 2009 году, назвал его «блогером-оптимистом». Тимофеев вел «Живой журнал» khapuga.livejournal.com, в котором активно анализировал финансовые и макроэкономические тренды (последний раз блог обновлялся в 2012 году), до 2016 года вел блог на биржевом портале Smart-Lab. Своими научными интересами он указывает финансовые рынки, детерминацию валютных курсов, нефть и рынки сырья. «Мы до сих пор не можем себе представить кого-то, кто в начале 2014 года смог бы предсказать «Крым наш», санкции, противостояние с Западом и обвал рубля», — писал Тимофеев в блоге в декабре 2014-го.

Мнение о санкциях

На круглом столе в четверг Тимофеев говорил, в частности, о влиянии возможных санкций США на банковский сектор (американские сенаторы в августе представили законопроект о расширении санкций, которые могут затронуть иностранные инвестиции в российский госдолг и ограничить долларовые расчеты российских госбанков). Такие ограничения «не будут очень существенными», заявил Тимофеев.

«Банки будут покупать ОФЗ примерно на 1,5–2 п.п. выше, чем ключевая ставка. При этом у них будет довольно высокая отдача на вложенный капитал. Долгосрочно мы ожидаем, что все предложение от Минфина по выпуску ОФЗ будет покрыто внутренними источниками. Есть вероятность того, что будут временные прерывания в период очень низкой ценовой конъюнктуры, и в это время Минфин может прекратить выпускать ОФЗ и делать это довольно долго», — рассказал Тимофеев.

«Сейчас у нас остатки на счете федерального бюджета составляют 2,5 трлн руб., это почти 2,5% ВВП, то есть мы можем год или больше жить, вообще не занимая», — подчеркнул он. Введение санкций против госдолга «неприятно, но не является какой-то жутью, которую стоит так активно обсуждать», считает Тимофеев.

Авторы: Антон Фейнберг, Анна Михеева, Иван Ткачёв.
Теги: Минфин , западные санкции
Материалы по теме
Bloomberg счел новые санкции против России до ноября маловероятными Политика
В США признали невозможность санкций против России по иранскому сценарию Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter