Минфин собирает борцов с санкциями

Врио директора департамента по контролю за внешними ограничениями стал Дмитрий Тимофеев

Новый департамент Минфина, который занимается противодействием западным санкциям, временно возглавил Дмитрий Тимофеев, бывший инвестиционный аналитик

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Временно исполняющим обязанности директора департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями стал Дмитрий Тимофеев, уже работающий в министерстве. Об этом он сам сообщил журналистам на круглом столе «Влияние санкций на экономику и банковский сектор», который в четверг прошел в Высшей школе экономики. Тимофеев не стал уточнять, будет ли он утвержден на этой должности на постоянной основе.

Сотрудник Минфина подтвердил РБК, что Тимофеев стал врио главы департамента. По словам самого Тимофеева, департамент был создан несколько недель назад. Пресс-служба Минфина позже уточнила, что его штатная численность составит 35 человек, при этом создание департамента «не увеличит общий размер штатной численности министерства».​​

Тимофеев не стал комментировать РБК свои планы в департаменте, объяснив, что это закрытая информация.

«КонтрOFAC» Создать новый департамент в Минфине (25-й по счету) премьер-министр Дмитрий Медведев официально распорядился в июле. То же постановление правительства дало Минфину полномочия по «межведомственной координации по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц». Именно этим и будет заниматься новый департамент, сообщила в четверг пресс-служба Минфина: «Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры». С идеей создать подобную структуру еще в апреле выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он предложил назвать ее «КонтрOFAC». «Поскольку в Минфине США [есть] OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами. — РБК), то нам надо создать структуру «Контрофак», — сказал Шохин вскоре после расширения санкций США, затронувших, в частности, предприятия Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Замминистра финансов Владимир Колычев в мае говорил Bloomberg, что новый антисанкционный департамент будет быстро реагировать на новые ограничения и на «техническом уровне» взаимодействовать с OFAC, чтобы «понять, как правильно интерпретировать язык санкций».

От аналитика до чиновника

Тимофеев уточнил РБК, что до этого работал в департаменте бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. Раньше его возглавлял Владимир Колычев, в начале 2017 года ставший заместителем министра финансов.

Знакомый Тимофеева говорит, что раньше тот работал аналитиком в инвестиционных компаниях Перми. Сам он подтвердил РБК эту информацию. Тимофеев, в частности, был начальником аналитического отдела пермской УК «Парма-Менеджмент», свидетельствует информация на сайте компании. В интервью сайту ВШЭ Тимофеев, который был старшим преподавателем департамента экономики и финансов пермского филиала ВШЭ, охарактеризовал себя как «в некотором смысле центр компетенции» в двух компаниях. «Тот человек, которому можно задать разные вопросы, касающиеся финансовых рынков, размещения ценных бумаг. В любой компании такой человек необходим. Сейчас вот ставятся вопросы по типу, покупать нам доллары или нет. Я даю рекомендации», — объяснял Тимофеев.

Журнал «Эксперт», который брал интервью у Тимофеева в 2009 году, назвал его «блогером-оптимистом». Тимофеев вел «Живой журнал» khapuga.livejournal.com, в котором активно анализировал финансовые и макроэкономические тренды (последний раз блог обновлялся в 2012 году), до 2016 года вел блог на биржевом портале Smart-Lab. Своими научными интересами он указывает финансовые рынки, детерминацию валютных курсов, нефть и рынки сырья. «Мы до сих пор не можем себе представить кого-то, кто в начале 2014 года смог бы предсказать «Крым наш», санкции, противостояние с Западом и обвал рубля», — писал Тимофеев в блоге в декабре 2014-го.

Мнение о санкциях

На круглом столе в четверг Тимофеев говорил, в частности, о влиянии возможных санкций США на банковский сектор (американские сенаторы в августе представили законопроект о расширении санкций, которые могут затронуть иностранные инвестиции в российский госдолг и ограничить долларовые расчеты российских госбанков). Такие ограничения «не будут очень существенными», заявил Тимофеев.

«Банки будут покупать ОФЗ примерно на 1,5–2 п.п. выше, чем ключевая ставка. При этом у них будет довольно высокая отдача на вложенный капитал. Долгосрочно мы ожидаем, что все предложение от Минфина по выпуску ОФЗ будет покрыто внутренними источниками. Есть вероятность того, что будут временные прерывания в период очень низкой ценовой конъюнктуры, и в это время Минфин может прекратить выпускать ОФЗ и делать это довольно долго», — рассказал Тимофеев.

«Сейчас у нас остатки на счете федерального бюджета составляют 2,5 трлн руб., это почти 2,5% ВВП, то есть мы можем год или больше жить, вообще не занимая», — подчеркнул он. Введение санкций против госдолга «неприятно, но не является какой-то жутью, которую стоит так активно обсуждать», считает Тимофеев.